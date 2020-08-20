Экстренная посадка: Все, что известно о госпитализации российского оппозиционера Навального

Врачам удалось стабилизировать состояние политика, однако диагноз не сообщают



Сегодня утром в Омске госпитализировали российского политика, оппозиционера Алексея Навального. Из-за значительного ухудшения его состояния пришлось экстренно посадить самолет. Соратники политика убеждены, что Навального отравили, а правоохранители никаких версий не выдвигают.

Рассказываем подробнее все, что известно о состоянии Навального и обстоятельствах, при которых ему стало плохо.

Что случилось с российским оппозиционным политиком

Сегодня утром самолет, в котором находился оппозиционный российский политик Алексей Навальный, совершил экстренную посадку в Омске. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что ему стало плохо: "Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу".

По словам Ярмыш, Навального могли отравили, что-то подмешав в чай.

"Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то подмешанным в чай. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания", - отметила она.

Добавила, что Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу вызвали полицию.

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Что известно о состоянии оппозиционера

Состояние Навального к обеду было стабильно тяжелое он находился в коме. Российские СМИ со ссылкой на слова заместителя главного врача томской больницы сообщили, что пострадавшего ввели в искусственную кому. В то же время там отметили, что подтверждений относительно отравления нет.

Однако, по информации издания "Интерфакс", которое ссылалось на слова собственного источника в больнице, рассматривалась предварительная версия отравления психодислептиком.

"Предварительный диагноз - острое отравление неустановленным психодислептиком", - сообщил источник.

В то же время, по словам пресс-секретаря Навального, официальный диагноз пока не сообщен, как и нет результата проведенных анализов.

Информацию, что политик находится в коме подтвердила и его врач Анастасия Васильева из "Альянса врачей". "Я сейчас лечу в Омск, предварительных выводов делать никаких не могу. Сейчас он в коме на ИВЛ. Поговорить с врачом мне не дают, но у Алексея никогда не было ни на что аллергии. Но если есть зрачковая реакция, то это уже хорошо, обычно при отравлении бутиратом есть мидриаз (расширение зрачков). Я пытаюсь через Киру узнавать по крупицам подробности, но, очевидно, на основании ее выводов делать нельзя", - сказала Васильева.

По информации Ярмыш, в больнице находилось много правоохранителей, также были следователи.

Больница, где находится Алексей Навальный Twitter Киры Ярмыш

Впрочем, как сообщило агентство "ТАСС", правоохранительные органы не рассматривают версию отравления.

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Что рассказали врачи

В Минздраве России сообщили, что рассматривают различные версии случившегося.

В областном Минздраве рассказали, что к лечению Навального привлекли "специалистов всех профилей", они работают с различными диагнозами, которые подтверждаются или исключаются".

Заместитель главного врача больницы Анатолий Калиниченко сообщил, что "нет никакой уверенности, что причиной состояния является отравление". "Естественно, отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния, но кроме этого может быть ряд состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике", - сказал представитель больницы. Калиниченко также сообщил, что "врачи реально занимаются сейчас спасением его жизни".

Позже он заявил, что на 14 часов по московскому времени (14:00 по Киеву) медикам удалось стабилизировать состояние пациента. Однако отметил, что диагноз пока не установлен.

Неофициально сообщалось об отравлении Навального оксибутиратом натрия.

Подробности пребывания Навального в Сибири

По информации издания "Тайга.инфо", Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где, по информации издания, мог собирать материал для нового расследования о депутатах "Единой России", а также встретился с волонтерами. Затем политик отправился в Томск.

Пресс-секретарь Навального отказалась называть цель поездки в Новосибирск, назвав ее "секретной", но рассказала о слежке в Новосибирске.

"Дело в том, что перед этим мы были в Новосибирске. В Новосибирске слежка была совершенно очевидной. В Томске как раз таки не было, по крайней мере оно не было столь заметным", - сказала Ярмыш.

Перед вылетом Навальный пил чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. "Органы власти выясняют все обстоятельства случившегося. Пока без комментариев. На данный момент кофейня закрыта", - сообщил РБК представитель заведения. Владелец кафе пообещал предоставить все записи с камер наблюдения.

Алексей Навальный в кафе аэропорта Фото из открытых источников

А между тем, как сообщило радио "Серебряный дождь", томский аэропорт, где предположительно получил отравление Алексей Навальный, отказался предоставить записи с камер наблюдения без соответствующего запроса в рамках законодательства.

Что произошло в самолете

Алексей Навальный потерял сознание, по словам его пресс-секретаря, еще в самолете.

"Он сказал, что плохо себя чувствует, попросил у меня салфетку - у него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется концентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой. Я спросила, поможет ли ему вода, он сказал, что нет, и, скорее всего, ему нужно отойти. Отошел в туалет и после этого потерял сознание", - сказала Ярмыш.

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Во время полета пассажиры слышали крики Навального об этом рассказал житель Томска Павел Лебедев, летевший в том же самолете. Он опубликовал видео, снятое в салоне.

Алексей Навальный кричит в самолете перед госпитализацией pic.twitter.com/tUqTLCrCSB — @kpru (@kpru) August 20, 2020

Что дальше

После госпитализации соратники Навального вызвали в больницу полицию и заявили в СК о требовании расследовать дело по ст. 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

Коллеги Навального ведут переговоры с европейскими клиниками, чтобы продолжить лечение политика за рубежом.

В Кремле пожелали Навальному скорейшего выздоровления и готовы помочь с транспортировкой оппозиционера за границу, в случае необходимости.