Экстремальный туризм в Украине: Куда поехать за острыми ощущениями

На Закарпатье – рафтинг, в больших городах – прыжки с парашютом, а в Киеве – сплавы на байдарках

Самостоятельный прыжок с парашютом Фото из открытых источников

В 2020 году в Украине открыли первый гастрономический маршрут по Одесской области, где туристам предлагают посетить винодельни и сыроварни. Местная еда играет все большую роль в путешествиях, а потому украинцы смело путешествуют по разным городам в поисках вкусных блюд не только там, но и в Закарпатье, Львовской и Тернопольской областях.

Но иногда люди хотят почувствовать адреналин в крови, а потому покоряют землю, воду и воздух. Где отдыхают экстремалы и где получить острые ощущения в Украине, читайте далее.

Места для рафтинга в Украине

Рафтинг – это спуск по горной реке на специальных лодках, которые имеют несколько надувных камер. Когда повреждена одна, то в других остается воздух. Так лодки держатся на плаву. К тому же, они изготовлены из специального материала, который позволяет легко скользить по скалам.

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Для команды рафтинга требуется от 2 до 18 человек, но обычно это 6-8 участников. Интересно то, что иногда некоторые даже не умеют плавать, ведь для этого вида спорта особых навыков не требуется. Трассы имеют 6 уровней сложности в зависимости от того, насколько трудно маневрировать по речным порогам. Первые два легкие и подходят новичкам. Третий уровень требует больше подготовки, а четвертый уже опасен; пятый и шестой – для профессионалов.

Рафтинг горной рекой Фото из открытых источников

Самым популярным местом для такого вида спорта является русло реки Черного Черемоша, которое простирается на 87 км среди лесов Восточных Карпат. Сплавы по порогам Дземброня, Дедов Локоть, Белая Кобыла, Гук считают достаточно опасными в Украине. Это маршрут третьего уровня сложности. Вдоль самой реки расположены гора Поп Иван, урочище Гаджина и заказник "Кедроватый". Это добавляет ярких впечатлений к отдыху. Также популярны сплавы по Белому Черемошу, но они доступны лишь в конце весны.

Экстремалы иногда отдыхают на реке Прут. Основной маршрут – между Яремче, где расположен водопад Пробой до Ворохты. Кстати, это 4 уровень сложности. Сплавы организовуют в периоды низкой воды.

Вот еще несколько интересных мест, где можно заниматься рафтингом:

р. Днестр, Нижнее – Залещики (130 км) и Залещики – Хотин (105 км);

р. Южный Буг, Первомайск – Александровка (Мигийские и Богдановские пороги, Бугский Гард, 40 км);

р. Десна в Киевской области, Пирново – Новоселки, Литки – Пуховка;

р. Рось, Синица – Богуслав;

р. Тетерев в Житомирской области.

Везде сезон начинается в апреле-мае и продолжается до ранней осени.

Спуск по реке Черный Чемерош Фото из открытых источников

Сплавы на байдарках и каноэ

Это еще один известный вид отдыха. Правда, он не так опасен. Сегодня популярно брать в аренду байдарки и устраивать сплавы. Самые распространенные по Днепру. Существует много туроператоров в Киеве, которые предлагают такие услуги. Это туры на 2-3 дня, которые стоят от 600 грн. Они включают питание, аренду снаряжения и тому подобное. В других городах предлагают тоже подобные услуги. Есть сплавы по рекам Ворскла, Десна и тому подобное.

Если вас не интересует ночевка, то можно взять в аренду байдарку или каяк. В столице есть множество фирм, предлагающих это. Получить лодку можно на станции метро Гидропарк, на Трухановом острове, где множество гребных баз, на Березняках. Цена аренды всегда разная, но в целом это не менее 60 грн в час.

Сплав на туристических байдарках Фото из открытых источников

Где прыгнуть с парашютом

Довольно экстремальными являются прыжки с парашютом. Рядом с крупными городами Украины расположены аэродромы, где предоставляют такие услуги. Только под Киевом можно посетить многочисленное количество: "Чайка", "Бузова", "Наливайковка", "Южный". Стоит отметить, что существует несколько видов прыжков:

с подготовленным инструктором (в тандеме) с высоты до 4000 м – готовиться не нужно;

самостоятельный прыжок на парашюте типа "крыло" с высоты до 1300 м – обычно проводят инструктаж;

классический прыжок на круглом парашюте с высоты 800 метров (в Украине нередко встречаются десантные – типа Д-5).

Первый вид обычно самый дорогой. Его цена примерно 3000-5000 грн. Если вы хотите прыгнуть сами, то это может обойтись всего в 600-900 грн. Впрочем, нужно помнить, что аэродромы находятся за городом, поэтому дорога будет стоить определенную сумму.

Кроме того, те, кто хотят прыгнуть сами, должны приезжать утром. Это необходимо, чтобы посетить инструктаж. С собой также надо иметь справку от врача. И не забывать, что хотя и на аэродромы сегодня можно приезжать без предупреждения, лучше всегда договариваться и уточнять информацию.

Прыжок с парашютом в тандеме Фото из открытых источников

Скальные районы для экстремалов

Одним из видов экстремального спорта является альпинизм – восхождение на природные скалы и склоны, в частности на горные вершины. На территории Украины есть множество подобных мест, но есть интереснее других.

Уже не первый год Каменец-Подольск привлекает смелых на скальные массивы в район города, соединяющий новую и старую части города. Маршруты довольно разнообразны. Здесь могут заниматься альпинизмом и новички, и профессионалы. В долине каньона протекает река, но там никто не купается. Скалы расположены в самом городе, поэтому вы часто будете видеть туристов, что иногда отвлекает.

Некоторые посещают Черкасскую область. Здесь, в поселке Буки есть каньон, куда туристы уже не первый год путешествуют, чтобы посмотреть на живописные пейзажи. В этом месте всегда спокойно. Скалы расположены по обе стороны реки. Это позволяет летом найти место, которое не припекается солнцем. Маршрутов тоже много. Кстати, когда тепло здесь много людей на выходных, а потому лучше ехать в будние дни.

Альпинизм на скалах Украины Фото из открытых источников

Самым популярным местом для альпинистов, наверное, являются скалы Довбуша возле села Бубнище. Сюда приезжают, чтобы полазить на скалах и просто отдохнуть. В это место можно попасть автобусом из Львова. Нужно доехать до села Труханов, а оттуда пешком пройтись 40 минут. К тому же, есть дорога со стороны Болехова, но она довольно плохая. Альпинисты отмечают, что порода скал здесь очень специфичная, ведь образована из песчаника, а не из гранита или известняка. Маршрутов достаточно много для всех.

И это далеко не все места, где можно заниматься альпинизмом в стране. Есть множество других: Корабельная балка на порогах Южного Буга;

Звониха в Винницкой области;

массив Архив в самом центре Житомира;

Меловой массив в Харьковской области;

скала Белый Камень возле с. Дора в Ивано-Франковской области.

Букский каньон в Черкасской области Фото из открытых источников

Роуп и банджи-джампинг

Это еще один вид экстремального спорта, который вызывает много эмоций и адреналина. Желающие прыгают вниз с определенной высоты в специальном оборудовании и находятся некоторое время в свободном падении. Затем веревка постепенно оттягивает их назад. В Украине это довольно распространено, а потому есть много мест, где можно попробовать подобное.

Например, в Киеве, в теплое время года этим занимаются на Пешеходном мосту, который ведет на Труханов остров. Вы всегда там увидите два или три пункта, где предлагают свои услуги. Цена 200-250 грн. Ограничений в росте нет, но вес тела должен быть до 120 кг. Также в столице есть вышка на станции метро "Гидропарк". Там вы можете прыгнуть с высоты 43-х метров.

В список лучших локаций попал и Каменец-Подольский. Здесь расположен мост с символическим названием "Бегущая лань". Он имеет высоту в 55 метров. В прошлом году один прыжок здесь стоил около 300-400 грн.

Роуп и банджи-джампинг Фото из открытых источников

Напоследок, не стоит забывать про Житомирский пешеходный мост, арочный мост в Запорожье и Южный в Днепре.

В Украине есть много интересных мест, где можно получить острые ощущения. Туризм – это всегда круто, ведь способов отдыха существует множество. К слову, ранее мы писали о том, за какими особыми блюдами стоит ехать в разные уголки страны, а также рассказали о двух новых гастрономических маршрутах в Одесской и Закарпатской областях.

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