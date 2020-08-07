Экстрадиция "вагнеровцев", вероятный обмен удерживаемыми и новый суточный антирекорд COVID-19: Актуальное на утро 7 августа

Утро пятницы принесло украинцам печальные новости о ситуации с коронавирусом в стране

Фото из открытых источников

В Офисе президента надеются провести очередной обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО в ближайшие недели. Ожидается, что удастся вернуть на подконтрольную территорию 100 человек.

Среди прочего — Украина и Беларусь обсудили возможность экстрадиции "вагнеровцев", однако президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что Украина должна сначала доказать их вину.

И неутешительные новости по распространению коронавируса в Украине — уже третьи сутки подряд фиксируется увеличение случаев заболевания. За минувшие сутки обнаружили почти полторы тысячи.

Об этих и других новостях рассказываем подробнее.

Экстрадиция "вагнеровцев"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна выдаст бойцов ЧВК Вагнера после предоставления Украиной доказательств их вины. По его словам, генпрокуроры Украины, Беларуси и России работают над вопросом задержания "вагнеровцев".

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова провела телефонный разговор с генпрокурором Беларуси Александром Конюком. Стороны обсудили вопросы экстрадиции в Украину бойцов ЧВК Вагнера, задержанных накануне в Беларуси.

Вероятный обмен удерживаемыми

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что обмен пленными между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР" может состояться в течение ближайших недель.

Офис президента

Украинская сторона надеется на обмен по формуле 100 на 100.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

В Украине зафиксирован новый антирекорд количества больных COVID-19 — 1453 человека за минувшие сутки. Так, по состоянию на утро обнаружен 78 261 случай заболевания коронавирусом, из них 43 055 человек выздоровели, 1852 — умерли.

В Украине статистика только растет Фото из открытых источников

В мире по состоянию на утро 3 августа выявлено 19 261 406 случаев коронавируса из них 12 363 249 человек выздоровели, 717 717 — умерли.

Наказание капитану затонувшего танкера Delfi

Приморский районный суд Одессы приговорил капитана затонувшего в Одессе танкера Delfi до одного года ограничения свободы.

"Капитана затонувшего возле одесского побережья танкера "Делфи" приговорили к одному году ограничения свободы. Этим же решением его освободили от отбывания наказания, назначив испытательный срок в один год", - говорится в сообщении.

Коломойского обвинили в отмывании средств

Министерство юстиции США в четверг 6 августа обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского "в краже миллиардов в банке, которым он некогда владел", и в их отмывании в США. Возбуждено соответствующее дело.

Захват заложников во Франции

В отделении банка в центре французского города Гавр вооруженный пистолетом мужчина взял нескольких заложников.

Захват банка во Франции Twitter, mediaindiagroup

Было захвачено 5 человек, одного человека злоумышленник отпустил. О цели захвата банка пока неизвестно, однако, по словам полицейских, мужчина имеет несколько требований, которые он не объявлял.

Напомним, 3 августа в столичном отделении банка злоумышленник захватил заложника.

Новости по теме: Гражданам США разрешили путешествовать за границу

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки на Донбассе незаконные вооруженные формирования не нарушали режим прекращения огня. Однако сегодня утром представители НВФ открыли огонь уже дважды. Провокации из стрелкового оружия замечены в районе населенного пункта Новолуганское, а из подствольного гранатомета - около Шумов.

Ни один украинский военнослужащий за прошедшие и текущие сутки не пострадал.

Погода на 7 августа

В Укргидрометцентре сообщили, что сегодня погода на всей территории Украины будет сухой и жаркой.

В западных областях температура воздуха днем составит от +27 до +32, а ночью от +13 до +17 тепла. В центральных и северных областях днем будет от +28 до +35. Ночью столбики термометров опустятся до +14 +19.

Прогноз погоды на 7 августа Укргидрометцентр

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах +30 +35, а ночью она опустится до +16 +23.

В столице сегодня будет умеренная облачность. Температура воздуха днем ожидается от +29 до +31, а ночью от +16 +18 тепла.

Новости по теме: Суд изменил меру пресечения Стерненко

Курсы валют

Официальный курс доллара на 7 августа НБУ установил на уровне 27,67 грн, евро - 32,79 грн, российский рубль — 0,377 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился на 3 коп. Евро подешевел на 10 коп.

Цены на топливо

По состоянию на утро 7 августа, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн: