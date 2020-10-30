Е-декларирование как краеугольный камень: Главное с закрытого заседания СНБО и ответ главы КСУ

Реестр е-деклараций открыли, однако проблемы с антикоррупционной стратегией в Украине остались

Конституционный суд Украины Фото из открытых источников

Накануне вечером состоялось срочное заседание СНБО. Совет созвали из-за решения Конституционного суда, которым он отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. Власти и КСУ выразили свое видение сложившейся ситуации.

Обо всем этом рассказываем подробнее.

Что решили на заседании СНБО

Вечером 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны. Участники обсудили решение Конституционного суда относительно е-декларирования.

"Сокрушительные удары, которые наносятся достижением страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решением отдельных субъектов, действия которых становятся все общественно опаснее", - заявил глава страны.

За словами Зеленского решение КСУ о признании неконституционным уголовной ответственности за недостоверное декларирование и закрытие Реестра деклараций фактически парализовало работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было даже малейшего сомнения. Система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее восстановления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные", - заверил президент.

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Он внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому предлагаетмя прекратить полномочия всех судей Конституционного суда Украины.

Законопроект Владимира Зеленского предусматривает, что Закон Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовный кодекс Украины будут действовать в старой редакции, то есть той, что действовала до принятия КСУ решения от 27 октября.

Также президент выступил за прекращение полномочия всех судей.

"Полномочия состава Конституционного суда Украины, действующего на момент принятия решения Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года № 13-р/2020 по делу № 1-24/2020(393/20), прекращаются со дня вступления в силу этим законом", - отмечается в тексте документа, который сейчас передан на рассмотрение комитета Рады.

Глава страны также сообщил, что обратился в правоохранительные органы в связи с решением Конституционного суда и установить все детали.

После заседания СНБО Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение № 1363-р от 29 октября "некоторые вопросы деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", которое предусматривает восстановление доступа к публичной части системы электронного декларирования.

Кроме этого, правительство поручило НАПК обеспечить проведение специальных проверок в соответствии с требованиями Закона Украины "О предотвращении коррупции".



Также государственные органы, органы местного самоуправления должны обеспечить:

непосредственный автоматизированный доступ Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в информационно-телекоммуникационных и справочных систем, реестров, банков данных, в том числе тех, что содержат информацию с ограниченным доступом, владельцем (администратором) которых они являются;

пользование Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции государственными, в том числе правительственными, средствами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами;

предоставление информации, в том числе с ограниченным доступом, по письменным запросам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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С чего все началось

В среду, 28 октября, Конституционный суд Украины отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Отмечалось, что полномочия НАПК по проверке деклараций суд признал не отвечающими Конституции Украины. "КСУ приходит к выводу о неконституционности отдельных положений закона №1700, касающиеся полномочий НАПК в части контроля исполнительной власти над судебной ветвью власти, а именно... особенностей урегулировании конфликта интересов, возникшем в деятельности отдельных категорий лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления; контроля и проверки деклараций", – указано в тексте решения.

Кроме того, суд постановил, что любые формы и методы контроля в виде проверок, мониторинга и т.д. функционирования и деятельности судов и судей должны реализовываться только органами судебной власти и исключать создание таких органов в системе исполнительной, так и законодательной власти.

На следующий день, 29 октября, судья-докладчик КСУ Игорь Слиденко пояснил, что решение было принято для защиты судей от давления на них органов исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

По его словам, проверять судей должны иметь право только органы судебной ветви власти.

"Да, так будет какое-то время, пока законодатель не урегулирует ситуацию. Так, сейчас по факту эти нормы (о проверке деклараций, - ред.) ни к кому не применяются, потому что так законодатель сформулировал норму, что ее нельзя разделить", - отметил Слиденко.

В то же время, судья подчеркнул, что е-декларирование сохраняется в полном объеме и распространяется на всех лиц.

Игорь Слиденко убежден, что нет ни одной страны в мире, где исполнительная власть контролирует судебную.

Сегодня в судебном учреждении в очередной раз подтвердили правомерность принятого ранее решения, отметив, что антикоррупционная и судебная реформы должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности.

А во вторник, 27 октября, в СМИ появилась информация, что Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. В то же время обязательство декларировать имущество суд признал конституционным.

Какие проблемы подчеркнули в НАПК

После решения Конституционным судом, в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили о закрытие реестра электронных деклараций.

По словам href="https://zik.ua/news/ludyna/nazk_zakryvaie_reiestr_elektronnykh_deklaratsii_cherez_rishennia_konstytutsiinoho_sudu_985318" target="_blank" rel="noopener">главы ведомства Александра Новикова реестр закрыли с 28 октября.

"Конституционный суд признал 27 числа – и сегодня (28 октября – ред.) решение опубликовано – неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, которые получают зарплату за счет налогов Украины", – сказал Новиков.

Сообщалось, что реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, которым предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК также сообщили, что решение КСУ фактически заблокировало назначение победителей местных выборов. Ведь Конституционный суд Украины лишил ведомство доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.

В агентстве заявили, что без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

"КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов. Поскольку назначение кандидатов, избранных на должности, в частности глав областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок", - говорится в сообщении.

В НАПК заявили, что несмотря на открытие реестра, остались последствия ущерба, нанесенного антикоррупционной системе решением КСУ, а именно:

- электронные декларации фактически не могут быть проверены;

- освобождены от ответственности тысячи лиц, совершивших коррупционные правонарушения;

- НАПК запрещено рассматривать заявления о коррупции. То есть вопрос обличителей находится под угрозой;

- запрещено привлекать к административной и дисциплинарной ответственности всех лиц, которые совершили коррупционные правонарушения и занимают ответственное и особо ответственное положение (судьи, прокуроры, народные депутаты и др.);

- НАПК не может проверять отчеты политических партий, а значит финансировать их (осуществлять мероприятия по контролю за финансированием партий - ред.).

Кроме того, фактически было разрешено безнаказанно "врать" в декларациях. Главное, чтобы это было на сумму большую, чем 263 тыс. грн.

В Министерстве юстиции сообщили, что Национальное агентство по предотвращению коррупции и система электронного декларирования сможет полноценно заработать за несколько месяцев.

О чем рассказал глава КСУ

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий назвал законопроект президента Владимира Зеленского по перезагрузке КСУ конституционным переворотом. Об этом он заявил во время брифинга.

Глава КСУ Александр Тупицкий Конституционный суд Украины

Судья также добавил, что не понимает, почему Конституционный суд должен отвечать за качество законов. Он считает, что Верховной Раде нужно принимать такие законы, чтобы их не направляли в КСУ.

Он также отметил, что хочет встретиться с президентом Владимиром Зеленским для урегулирования конституционного кризиса в стране. Глава КС отметил, что готов встречаться с главой парламента, при необходимости с премьер-министром, для решения сложившегося кризиса.

Также он призвал не оценивать решение КС о признании неконституционным антикоррупционного законодательства поспешно, а ознакомиться с ним детально. Он просит президента воздержаться от неконституционных действий и "не поддаваться не призывы провокаторов".

Брифинг главы КСУ состоялся на фоне протестов, который состоялся под зданием суда. Присутствующие выражали убеждение, что после постановления скандального решения суда оказалось под угрозой наказание коррупционеров, безвиз и финансовая помощь от Запада.

Активисты жгли файеры, дымовые шашки и бросали их в забор, требуя отставки судей.