Джо Байден – официальный кандидат в президенты США: Как он собирается побеждать и почему Трамп над ним смеется

Джо Байден Фото из открытых источников

Выборы приближаются, ситуация обостряется, прогнозы становятся точнее и детальнее

В Соединенных Штатах Америки – предвыборная лихорадка: осенью американцы будут выбирать нового президента. Еще весной кандидатов, готовых соперничать с Трампом, было два десятка, однако большинство из них "отсеялось". Осталось несколько по-настоящему сильных кандидатов, среди которых бывший вице-президент Джозеф Байден. И вчера он официально стал кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Далее рассказываем об основных векторах его кандидатской программы и о подготовке к выборам его главного оппонента – лидера республиканцев Дональда Трампа.

Как прошло собрание Демократической партии

18 августа состоялся съезд Демократической партии, где был официально представлен кандидат в президенты на грядущих выборах. Это очередной этап избирательной кампании в США, который предвещает, что выборы уже на пороге – до них осталось каких-то два с половиной месяца.

На встрече, прошедшей в режиме онлайн, экс-вице-президента США Джо Байдена официально утвердили кандидатом в президенты, а сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис – кандидатом в вице-президенты.

В рамках съезда была объявлена и президентская программа Байдена – основополагающие векторы его будущей президентской деятельности в случае победы на выборах.

Подробнее о правилах предвыборной кампании и системе выборов президента в США можно прочитать в нашем материале по этой ссылке.

Интересно, что Байдена поддержали те, кто еще несколько месяцев назад боролся на праймериз за право стать соперником Трампа на выборах. Это: Эми Клобушар, Кори Букер, Бето О'Рурк, Эндрю Янг и Берни Сандерс. Джозефа Байдена поддержали и экс-президенты США Билл Клинтон и Джимми Картер. К тому же в его поддержку выступила супруга экс-президента США Мишель Обама.

"Я буду откровенна: Дональд Трамп – плохой президент для нашей страны. У него было более чем достаточно времени, чтобы доказать, что он может делать эту работу, но очевидно, что ему это не по зубам. Он не может воспользоваться моментом. Он просто не тот, кем он должен быть для нас.

Если мы хотим покончить с этим хаосом, мы должны голосовать за Джо Байдена так, как будто наши жизни зависят от этого. Джо не идеален, и он будет первым, кто скажет вам об этом, но нет ни идеального кандидата, ни идеального президента. Он знает, что именно необходимо, чтобы спасти экономику, победить пандемию и возглавить нашу страну. Он составит разумные планы, сможет сформировать умелую команду и будет руководить как деятель, жизненный путь которого хорошо известен", - заявила Обама в видеообращении на съезде Демократической партии.

Новости по теме: Президентские выборы в США: Выиграет ли Байден у Трампа после ухода Сандерса

С кем и с чем Байден идет на выборы

Лейтмотив предвыборной платформы кандидата от демократов Джо Байдена – максимально социалистическая и ориентированная на "экономику для каждого американца". Для этого Байден предлагает в частности повысить налоги на прибыль для корпораций с действующих ныне 21% до 28%. К тому же в случае победы демократы планируют в корне изменить политический курс, введенный Трампом.

"Президент Трамп пообещал, что "Америка будет превыше всего", но Америка Трампа стоит обособленно. Репутация Америки Трампа и ее влияние в ужасном состоянии. В нашей стране менее безопасно, экономика более хрупкая, а демократия, ценности и единство находятся под угрозой", - так Байден критикует Трампа в проекте своей предвыборной программы.

Внутренняя политика. Байден предлагает провести реформу системы правосудия и справиться с полицейским бесчинством. В частности, он хочет позволить полиции использовать оружие только при прямой угрозе их жизни или жизни окружающих. Сейчас им разрешено стрелять, если они хотя бы почувствуют угрозу жизни.

Социальная сфера. Джо Байден обещает создать 5 миллионов новых рабочих мест. К тому же демократы предпочли бы отменить смертную казнь.

По мигрантам. В отличие от Трампа, который "проводит жестокую, бесчеловечную и опрометчивую политику" в отношении мигрантов, демократы планируют соединить семьи, разлученные из-за недостатков миграционного законодательства, и бороться с нелегальной миграцией щадящими методами.

Внешняя политика. Байден и демократы хотят восстановить членство США во Всемирной организации здравоохранения, Совете ООН по правам человека и Фонде ООН в области народонаселения. К тому же запланировано укреплять отношения с партнерами по НАТО и прекратить военные действия с участием США.

Торговля. Кандидат Джо Байден намерен ввести ограничения на импорт из России и Китая, потому что это – угроза национальной безопасности США.

В целом представляется, что демократы продолжают свою классическую череду предвыборных обещаний. Мол, средний класс будет жить лучше за счет повышения налогов богачей.

Что нового у Трампа

Дональд Трамп, баллотирующийся в президенты, выдвигает своим вице-президентом действующего на этом посту Майка Пенса.

Трамп, выступая у трапа самолета в Миннеаполисе, в своем стиле высмеял предвыборный съезд демократов и раскритиковал своего предшественника Барака Обаму и его экономический курс.

"Это были Обама и Байден. Обайден, как я их называю, это экономит много времени", - пошутил Трамп.

К тому же он в своей манере назвал Джо Байдена марионеткой ультралевых, который вообще не понимает, что происходит, и может победить лишь в случае, если выборы пройдут нечестно.

А еще месяц назад Дональд Трамп заявил, что Байден сплагиатил у него часть экономической предвыборной кампании.

"Это плагиат, он взял это у меня. Но ему никогда не удастся это сделать. Ему нравится заниматься плагиатом", - сказал тогда Трамп.

Также Трамп не смог не уравнять свои шансы на победу с вероятностью победы Байдена. Он уверен, что они примерно равны. 18 августа во время выступления в штате Аризона он заявил, что важен каждый голос, и призвал избирателей быть внимательными и осторожными со своими бюллетенями во время голосования.

Новости по теме: Скандал в США: Мемуары Болтона разоблачают Трампа в вовлечении иностранных государств в президентские выборы

Вспоминаем "Украинагейт" и " пленки Порошенко-Байдена"

Конечно, нельзя не вспомнить резонансные новости о так называемом Украинагейте, связанном с именами Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и украинских бизнесменов Льва Парнаса, Игоря Фрумана и Игоря Коломойского.

9 октября 2019 года близ Вашингтона в аэропорту Даллес задержали бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана по обвинению в нарушении финансирования избирательных кампаний. Их подозревали в денежных махинациях и нелегальном финансировании фонда Республиканской партии, который в свое время поддерживал Трампа. Подробнее об этом читайте в материале.

Прошлой осенью имел место скандальный телефонный разговор Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он стал спусковым механизмом для лавины, которая могла похоронить под собой репутацию американского лидера. Однако этого не произошло, импичмент Трампу не объявили и он остался у власти.

Оказался втянутым в скандал и его оппонент Байден. Его имя оказалось замешанным в еще одной противоречивой ситуации, связанной с Украиной.

19 мая стало известно о так называемых пленках Порошенко-Байдена – аудиоматериалах с записями телефонных разговоров лиц, чьи голоса похожи на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-вице-президента США Джозефа Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.

Голоса обсуждали получение $1 млрд в качестве компенсации за сохранение схем компании Burisma и схем международной коррупции. Также речь идет о необходимости увольнения генпрокурора Виктора Шокина из-за его расследования дела в отношении компании Burisma и отношения к ней Джо Байдена.

А 22 июня была обнародована еще одна порция "пленок Порошенко-Байдена", которые могут свидетельствовать о существовании международной коррупции и управления внешней политикой Украины со стороны США.

Голоса, похожие на голоса Порошенко и Байдена, снова говорят о компании Burisma и о ряде украинских чиновников и депутатов. К примеру, голос, похожий на порошенковский, благодарит собеседника (вероятно, Байдена) за то, что ЦРУ помогло в деле в отношении нардепа Александра Онищенко. Также говорили про Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана и Андрея Коболева. Подробно об эпопее с голосами, похожими на голоса Джо Байдена и Петра Порошенко, читайте здесь.

Новости по теме: Украинагейт: Что известно о четвертом фигуранте американского дела

Последние прогнозы

Букмекерские конторы Америки в июле оценивали шансы Байдена против Трампа в 59%. Согласно опросу Citigroup, среди 140 управляющих американскими фондами 62% отдают предпочтение демократу Байдену.

Тем временем, согласно опросу службы SSRS по заказу телекомпании CNN, проведенному неделю назад, за Байдена голосовали бы 50%, а за Трампа — 46%, если бы выборы проходили сейчас. Кстати, в середине июля у Джо Байдена была несколько большая поддержка — примерно 52% потенциальных голосов, а у Трампа наоборот меньше – 42%.

Удивительное дело — в июле издание The Economist спрогнозировало Байдену победу с вероятностью в 91%.

Как бы там ни было, но до президентских выборов в США еще два с половиной месяца — народное волеизъявление состоится 3 ноября. До этой даты еще есть время, чтобы все прогнозы изменились и результат был не таким, как в экспертных оценках. К тому же, учитывая небольшую разницу прогнозируемых голосов между кандидатами, ждать результатов будет чрезвычайно интересно.