Два цвета свободы: Как в Украине появился День флага

День флага - государственный праздник, но не выходной день по стране Фото из открытых источников

На самом деле у этого молодого праздника чрезвычайно интересная история и сильная документальная подоплека

В этом году 23 августа мы отмечаем День Национального флага семнадцатый раз. Далее рассказываем об истории одного из важнейших государственных праздников нашей страны и его традициях, которые укоренились за 16 лет.

Учреждение Дня флага

Праздник в честь государственного флага Украины учредил своим указом в 2004 году второй президент Украины Леонид Кучма.

Этот документ был дополнен Указом следующего президента Украины Виктора Ющенко. Он, так сказать, основал поднятие флага Украины в День Государственного Флага Украины и во время других государственных праздников и проведений общегосударственных мероприятий.

Интересно, что ранее этот праздник отмечался только в Киеве и лишь на местном уровне, к тому же 24 июля. Привязка к этой дате не случайна - в этот день в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над зданием Киевской мэрии.

Дату 23 августа выбрали как предшествующую Дню Независимости и она довольно символична в этом контексте, так как флаг является одним из символов независимого государства. Этот день был выделен в отдельный праздник для чествования многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения украинцев к государственным символам страны.

История флага независимой Украины

Сразу после провала путча в Москве 23 августа 1991 года несколько народных депутатов Украины внесли сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады. А дальше мы знаем - на следующий день Украина официально стала независимой, а этот "исторический" флаг теперь находится в музее Верховной Рады.

4 сентября 1991 года украинский флаг подняли над зданием парламента, а 18 сентября президиум Верховной Рады Украины постановлением "О флаге Украины" предоставил сине-желтому флагу статус официального флага нашей страны.

Именно с этого дня под таким флагом принимали присягу военнослужащие, его вывесили на всех государственных ведомствах и учреждениях.

Чуть позже – 28 января 1992 года – парламентарии приняли постановление "Об утверждении государственным флагом Украины национального флага", тем самым официально утвердив "прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней – синего цвета, нижней – желтого цвета".

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Традиции празднования Дня флага

Ежегодно в Украине этот праздник отмечают рядом торжественных мероприятий. К примеру, традицией уже стало проведение 23 августа в 09:00 официальной церемонии поднятия Государственного Флага Украины в Киеве и всех областных и районных центрах Украины. На церемонии присутствуют ученые, культурные деятели, политики, представители международных, общественных, религиозных организаций.

В 2015 году на столичной Софийской площади была устроена выставка "флагов-реликвий" – организаторы представили на широкую общественность более 60 национальных флагов. Это были боевые, волонтерские флаги и даже фрагмент легендарного флага с телебашни на горе Карачун в Донецкой области.

День флага в 2020 году

В этом году из-за пандемии коронавируса, карантина и роста случаев инфицирований празднование государственных праздников несколько видоизменены. Так, торжественные мероприятия все же пройдут по всей Украине, однако будут проводиться с учетом требований законодательства по предотвращению распространения коронавируса.

В президентском указе от 12 августа говорится о порядке празднования Дня государственного флага и Дня Независимости Украины. В воскресенье, 23 августа, в Киеве на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и в других крупных городах Украины у иностранных дипломатических учреждений и воинских частей будет торжественно поднят Государственный флаг.

Интересное об украинском флаге

Первое официальное признание сине-желтого флага состоялось в Украине 22 марта 1918 года. В тот день властный орган - Центральная Рада - принял закон, утвердивший сочетание цветов как флаг Украинской Народной Республики, как тогда называлось наше государство.

Правильное название украинского флага – сине-желтый, а не сине-желто, желто-голубой или желто-синий. Его цвета расположены в таком порядке: вверху – синий, внизу – желтый.

Впервые находим упоминание о сочетании синего и желтого элементов в флаге в исторических справках аж за 1256 год, когда был основан город Львов. Его герб был украшен золотым львом на ярко-синем фоне.

Такой двуколор видим и на атрибутах власти, созданных еще при казачестве – с XVIII столетия. Запорожцы носили с собой в походы и на войну синие стяги, украшенные золотыми орнаментами.

Самая популярная версия происхождения именно таких цветов на украинском стяге утверждает: синяя полоса - это ясное небо, а желтая символизирует золотые пшеничные поля. Правда, другие говорят, что синим может быть стихия воды, а желтым – огонь.