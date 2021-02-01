"Духовная столица Украины": Топ интересных мест Полтавы, которые не оставят равнодушными

От Музея Полтавской битвы до редких экземпляров тяжелых бомбардировщиков

Белая альтанка на Ивановой горе Фото из открытых источников

Полтава – город, который расположен на берегах реки Ворскла. Это один из крупнейших культурных и промышленных центров Левобережной Украины. В начале ХХ века его нередко называли духовной столицей Украины.

На Полтавщине родилось немало выдающихся деятелей: писатели Панас Мирный и Николай Гоголь, поэт Леонид Глебов, зачинатель возрождения украинского языка, а также автор "Энеиды" Иван Котляревский. Город известен и особым блюдом – галушками. Чем еще интересна Полтава туристам и почему стоит сюда ехать, читайте далее.

История города

Полтава существует уже более 1100 лет. Археологи предполагают, что она была основана племенами северян в IX веке на Ивановой горе и начала активно развиваться. Об этом свидетельствуют раскопки, которые проводили в историческом центре города – на Соборной площади, ул. Спасской, Первомайском проспекте.

Полтава впервые упоминается в Ипатьевской летописи 1174 года под названием "Лтава". Исследователи предполагают, что это производное от славянского "ограда", "огражденное забором место". Также существует версия, что это традиционное наименование поселений по названию местности – от ручья Лтавы, правого притока Ворсклы, где раньше были укрепления. Во времена монголо-татарского нашествия их полностью разрушили.

Современное название встречается в 1430 году – уже в составе Великого княжества Литовского. Только через два века, в 1641 г., Полтаву впервые упоминают как город. Во время национально-освободительной войны против Польши здесь был военно-административный центр Полтавского полка в составе гетманской Украины.

В 1709 году здесь состоялась решающая битвы Северной войны (1700-1721 гг.) между войсками Петра I и Карла XII. В Полтаве население поддержало русский гарнизон, который возглавлял полковник А. Келин. Шведская армия потеряла свои лучшие силы, что создало предпосылки для победы армии Петра І. Битва на два века определила дальнейшую судьбу Украину и ход европейской истории.

Заповедник " Поле Полтавской битвы" Фото из открытых источников

К 100-летию победы центр города начали застраивать лучшие зодчие как "малый Петербург". В это время появляется ансамбль Круглой площади, которая сейчас известна на весь мир. Постепенно открывают училища, гимназии, школы. Здесь периодически работали интеллектуалы В. Короленко, В. Вернадский, М. Кропивницкий. Во времена Второй мировой войны город был почти разрушен до основания, но потом все быстро восстановили. Современная Полтава – это о музеях, парках, гостеприимных людях и архитектуре.

Памятник Петру и перед музеем Полтавской битвы find-way.com.ua

Топ достопримечательностей

Круглая площадь. Когда-то ее называли Александровской. Это исторический майдан и символ города, который является памятником архитектуры национального значения. Ансамбль площади заложили в 1805-1841 годах. Главными элементами композиции является парк с кольцевой магистралью и радиальными аллеями – Корпусный сад. В нем расположен Монумент Славы в честь 100-летия победы над шведами. По преданию, Петр І встречался здесь с защитниками города.

Вокруг площади в 1809-1911 гг. построили административные здания – Дворянского собрания (современный кинотеатр им. Котляревского), Дом генерал-губернатора (Совет профсоюзов), Малороссийский почтамт (Полтавская школа искусств) и другие. Сегодня это популярное место встречи для прогулок.

Доехать сюда можно любым транспортным средством, которое едет к центру.

Корпусной сад в центре города Фото из открытых источников

Полтавский краеведческий музей им. Василия Кричевского. Он расположен на улице Конституции, 2. Его построили в 1891 году по инициативе профессора В. Докучаева, который передал около 500 образцов горных пород и 862 гербарных листа.

Сегодня в музее туристы могут увидеть уникальное собрание быта, старины и народного искусства, которое включает экспонаты из Древнего Египта, Индии, Китая, Индонезии. Козацкие древности являются самыми интересными в коллекции из 300 тысяч экспонатов.

Музей работает с 9 до 17 в понедельник, а в остальные дни с 10 до 17, среда – выходной. Дети до 6 лет могут посещать музей бесплатно. Для учеников и студентов – 10 грн, для взрослых – 25 грн. По желанию можно брать экскурсии: по отделу – 50 грн, тематическая – 75 грн.

Краеведческий музей им. Василия Кричевского Фото из открытых источников

Иванова гора. Неподалеку музея, в конце улицы Соборности, туристов ждет еще одна достопримечательность, где открывается панорама на Подол. По словам археологов, здесь когда-то жили скифские племена. Сегодня это одна из самых важных исторических достопримечательностей известна как Соборный Майдан.

Иванова гора, которая известна как Соборный Майдан Фото из открытых источников

По дороге вы увидите скульптуру Ивана Мазепы, которую открыли в 2016 году. Рядом, в минуте ходьбы, размещен Свято-Успенский кафедральный собор, возведенный во второй половине XVIII века. Он выполнен в стиле козацкого барокко, что делает его одним из выдающихся архитектурных сооружений эпохи.

Свято-Успенский собор Фото из открытых источников

Если пройти дальше, то слева от вас будет известный памятник галушке, который установили в 2006 году. Его открыли ко дню рождения Николая Гоголя, который в своем произведении прославил галушку на весь мир. Памятник – символ щедрости и благосостояния.

Памятник Галушке в Полтаве Фото из открытых источников

В 100 метрах расположен музей-усадьба Ивана Котляревского, который имеет более 5 тысяч экспонатов. Здесь хранятся личные вещи, произведения искусства, посвященные автору, редкие издания еще ХVIII века, освещающие его творческий и жизненный путь. Экспозиция имеет 6 залов. Входной билет стоит как и в краеведческий музей.

Музей-усадьба Ивана Котляревского Фото из открытых источников

Плато Ивановой горы завершает Белая беседка. Ее построили в 1909 году в честь годовщины Полтавской битвы. Она построена на остатках земляных валов бывшего Подольского бастиона. Сегодня это один из главных символов города, который имеет форму полукруглой колоннады высотой в 9 метров и немножко напоминает подкову. Такой вид объясняет одна легенда. Согласно ей, после Полтавской битвы полтавчане-ремесленники встречались здесь с русским царем Петром I, и местный кузнец мастерски подковал его коня, потерявшего подкову после боя.

Смотровая площадка с Ивановой горы find-way.com.ua

Музей Полтавской битвы. Его открыли 26 июня 1909 года. Основателем и одновременно директором был преподаватель истории Полтавского кадетского корпуса Иван Павловский. В то время коллекция насчитывала 339 экспонатов: оружие времен Северной войны, военную амуницию, живописные полотна.

Поле Полтавской битвы Фото из открытых источников

С тех пор это важный культурный центр. В 1994 году в музее создали постоянную выставку "Козацкое государство". Интерес к государственному заповеднику "Поле Полтавской битвы" проявляют СМИ России, Швеции и других государств. В самом городе есть целый ряд достопримечательностей, связанных с этим событием:

памятник Петру І перед музеем;

Спасская церковь на ул. Соборности, 10 (1705-1706 гг., реконструирована в 1845 г.);

Крестовоздвиженский монастырь, где была штаб-квартира Карла XII на вул. Паисия Величковского, 2А (1650).

Сегодня заповедник имеет площадь в 700 га. На исторической территории туристы могут осмотреть 30 древних курганов и 4 городища.

Музей тяжелой бомбардировочной авиации. Находится на территории Полтавского военного аэродрома. В советские времена на нем базировалась 13-я гвардейская Днепропетровско-Будапештская ордена Суворова тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия, имевшая на вооружении самолеты Ту-16 и Ту-22М3. После распада СССР ее расформировали.

В рамках украинско-американского договора о ликвидации стратегических ядерных вооружений в феврале 2006 г. на аэродроме разрезали последний бомбардировщик Ту-22М3. Сегодня в музее можно посмотреть на такие самолеты: Су-15, Ту-95МС, Ту-22КД, Ту-134УБЛ, Ту-22М2, Ту-22М3, Ту-16, Ан-26. Главным экспонатом является Ту-160.

Перед аэродромом также есть территории, где можно осмотреть старую военную технику: танки, боевые машины, зенитки. Входная плата для взрослых с посещением самолетов Ту-134 и Ан-2 составляет 60 грн. Подробнее со всеми ценами можно ознакомиться по ссылке. От центра города сюда ездит "кольцевой" маршрут № 21, остановка "11 школа".

Один из бомбардировщиков в Музее дальней авиации Фото из открытых источников

В Полтаве также не стоит обходить такие достопримечательности:

селянский банк (современное здание СБУ) – памятник ХХ века, который является одним из лучших образцов украинского модерна (ул. Соборности, 39);

Каштановая аллея – расположена недалеко от здания СБУ, здесь на площади в 4 гектара растет более 400 деревьев каштанов;

Полтавский дендропарк – имеет площадь в 134 гектара, каскады прудов, сиреневую рощу и редкие деревья и кусты; сюда ходит маршрутка № 33 от центра, остановка "Дендропарк";

литературно-мемориальный музей Панаса Мирного на ул. П. Мирного, 56, который открыли в 1940 году по инициативе сына писателя.

Современное здание СБУ find-way.com.ua

Это лишь малая часть того, что можно увидеть в Полтаве. Здесь много других туристических достопримечательностей, которые не оставляют равнодушными.

К слову, мы писали об особых местах Украины, куда тоже стоит поехать: от Хотинской крепости до самой большой пещеры в Тернопольской области.

Напоминаем, что у нас есть материал, посвященный Дню святого Валентина, где мы рассказали о самых романтичных уголках Украины: острова любви, мосты для влюбленных и просто локации, где можно выпить кофе.