ДТП в Польше с украинцами, новый глава "Укртрансбезопасности" и ультиматум Еврокомиссии: Актуальное на утро 3 июля

ДТП в Польше twitter.com/JWieczorekPL

В Еврокомиссии возмущены событиями вокруг предполагаемого увольнения главы Нацбанка Украины Якова Смолия

Сегодня стало известно об усилении карантинных мероприятий во Львове и о масштабном ДТП в Польше, где пострадали полтора десятка украинцев. К тому же Еврокомиссия поставила Украине ультиматум по новому кредиту и необходимой для этого независимости Нацбанка – вероятно, это связано с недавним заявлением главы НБУ об увольнении.

Далее рассказываем о главных событиях состоянию на утро пятницы, 3 июля.

Коронавирус в Украине: новое

Минздрав опубликовал новую статистику заболеваемости коронавирусом в Украине. По состоянию на утро 3 июля в Украине зафиксировано 46 763 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки подтверждено 876 новых случаев. Всего по стране от коронавируса умерло 1 212 человек, а выздоровело – 20 558.

Во Львове закрыли ночные клубы

Во Львове запретили работу ночных развлекательных заведений для предупреждения распространения коронавируса. Так решили в городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Этот запрет будет действовать во Львове, Винниках и Брюховичах и Рудно.

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Польша возобновила карантин для авиапассажиров из Украины

С 3 июля Польша восстанавливает обязательный 14-дневный карантин для авиапассажиров, которые прилетают из Украины. Интересно, что это решение ранее отменили 1 июля.

Украинская правда

Украину исключили из списка стран вне Евросоюза, из аэропортов которых пассажиры могут въезжать на территорию Польши без обязательного карантина.

При этом от прохождения карантина после пересечения границы освобождают учащихся, студентов, аспирантов, ученых, которые проводят в Польше научную работу, членов экипажей воздушных и морских судов, водителей, которые осуществляют международные пассажирские перевозки, экипажи поездов международного сообщения, членов дипломатических миссий, граждан ЕС, которые следуют через Польшу транзитом.

Тройное ДТП в Польше с участием украинцев

Возле города Богуславице Силезского воеводства на юге Польши произошло ДТП, в результате которого пострадали 16 украинцев. Автобус украинского перевозчика ехал из Тернополя в Варшаву, перевозя 40 украинцев.

ДТП в Польше twitter.com/JWieczorekPL

В результате столкновения пострадали 16 пассажиров, шестеро из них попали в больницы, один человек – в критическом состоянии. Детей среди них не было.

Еврокомиссия поставила Украине ультиматум по новому кредиту

Независимость Национального банка Украины - это условие Евросоюза для предоставления 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине.

"Переговоры конкретные политические меры в рамках программы макрофинансовой помощи для Украины продолжаются. В проекте меморандума о взаимопонимании, который сейчас согласовывают, содержится общее требование преданности украинской власти независимости центрального банка", - отметили в Еврокомиссии.

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Оценка бизнес-климата Украины ухудшена

Индекс инвестиционной привлекательности в первой половине 2020 года составил 2,51 балла из 5-ти возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости. К такому выводу пришли исследователи из Европейской Бизнес Ассоциации и юридической фирмы "Василий Кисиль и Партнеры".

"Настроения генеральных директоров существенно ухудшились. Так, только 4% опрошенных считают инвестиционный климат благоприятным, тогда как в предыдущей волне таких было 17%. Большинство, а именно 62% считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, а еще 34% – нейтральным", - говорится в результатах.

Новый глава "Укртрансбезопасности"

Правительство уволило Александра Погорелого с должности председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Кабмин сразу назначил нового исполняющего обязанности руководителя учреждения. Им стал заместитель Погорелого, Никита Лагунин.

Александр Погорилый Фото с открытых источников

Ситуация на Донбассе

За минувшие сутки, 2 июля, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины 10 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись неподалеку от Луганского, вблизи Новоалександровки, возле Каменки на окраинах Невельского и вблизи Водяного.

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Коронавирус в мире

В пятницу, 3 июля, стало известно о 10 869 739 случаев инфицирования коронавирусом в мире. В частности, в США зафиксировано 2 739 879 заражений, в Бразилии – 1 496 858, а в России – 660 231. В этих странах болеют больше. Тем временем известно, что всего в мире умерло 521 298 человек, а выздоровел 5 754 006 лица. Статистику ежедневно обновляет сайт, созданный для фиксации темпов инфицирования коронавирусом в мире.

Коронавирус в мире Фото с открытых источников

Погода 3 июля в Украине

В Укргидрометцентре опубликовали прогноз погоды на пятницу, 3 июля. Сегодня по всей Украине будет жарко, лишь на западе синоптики прогнозируют дожди и грозы.

В западных областях страны термометр сегодня покажет 23-27 градусов днем и от 15 до 19 ночью. На востоке термометр покажет 33 – 36 днем и 17 – 22 ночью. На севере воздух прогреется до 30 – 32 днем и 17 – 19 ночью. На юге прогнозируют 29 – 35 градусов днем и 18 – 21 ночью. В Киеве сегодня ожидается 30 – 32 градуса днем и 18 – 20 ночью и дожди.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Курс валют

Согласно официальным данным Национального банка Украины, в пятницу, 3 июля, один доллар будет стоить 27,18 гривен, а один евро – 30,66 гривен.

Цены на горючее

В эту пятницу, 3 июля, стоимость топлива в Киеве, по данным ресурса Укрнет, будет такой: