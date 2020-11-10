Достижение мира в Нагорном Карабахе, протесты в Ереване и рекорд украинского пловца: Главное за 10 ноября

Нагорный Карабах, иллюстративная фотография SCANPIX/AFP

На Закавказье сегодня начался новый этап политических реалий

Сегодня стало известно о немалом достижении в налаживании отношений между Арменией и Азербайджаном – страны подписали договор о мире. Тем временем в ТКГ начали обсуждение достижения мира на Донбассе, а Украина наложила санкции на Никарагуа из-за посещения Крыма их чиновниками. Далее рассказываем о самых главных событиях вторника, 10 ноября.

Мир в Нагорном Карабахе

С сегодняшнего дня в регионе Нагорный Карабах действует мирный договор. Его подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сделку завизировал также президент России Владимир Путин.

Согласно документу, в Нагорном Карабахе в течение пяти лет с возможной пролонгацией будут находиться российские миротворцы.

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Протесты в Ереване из-за перемирия в Карабахе

В Ереване начались массовые протесты против мирного договора с Азербайджаном относительно конфликта в Нагорном Карабахе.

После информации о мирном соглашении, которое больше похоже на капитуляцию, армянские митингующие захватили парламент и правительство Армении ASSOCIATED PRESS/EAST NEWS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время беспорядков в Ереване, вспыхнувших из-за объявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе, неизвестные обокрали его резиденцию. Были украдены компьютер, часы, духи, водительские права и другие вещи.

Новые и. о. председателей Ивано-Франковской, Одесской и Сумской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил временных исполняющих обязанности председателей Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций.

Временной и. о. председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации стала Мария Савка, Одесской ОГА – Вячеслав Овечкин и Сумской ОГА – Сергей Пахольчук. Все они были заместителями председателей соответствующих областных госадминистраций.

Стрельба в ресторане в Днепропетровской области



В городе Першотравенск Днепропетровской области группа неизвестных в ресторане стреляла в четверых мужчин, отдыхавших в заведении.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 ноября, когда группа мужчин спортивного телосложения расстреляла четверых ребят, которые отдыхали в ресторане. После содеянного злоумышленники скрылись с места преступления. Пострадавших госпитализировали с различными диагнозами.

Фото из открытых источников

Правоохранители устанавливают причины конфликта, они установили личности нападавших, их разыскивают.

Прощание с десантником, погибшим на Донбассе

Во Львове возле памятника Тарасу Шевченко состоялось прощание с бойцом Олегом Свинариком, тело которого сегодня, 10 ноября, привезли на Львовщину с Луганщины.

Прощание с добровольцем Фото из открытых источников

20-летний боец 80-й десантно-штурмовой бригады погиб утром 7 ноября в Луганской области. Он родом из села Арламовская Воля Мостисского района. В августе 2019 года юноша добровольно изъявил желание нести службу по контракту и был призван Мостисским РВК. В зоне боевых действий находился в течение месяца.

Коронавирус у норок

В Министерстве здравоохранения Украины отреагировали на новый коронавирус у норок. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вероятность мутации антигенной SARS-CoV-2 еще не доказана, но она может иметь последствия для эффективности вакцин от COVID-19.

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

По его словам, клиническая картина, степень тяжести и передача инфекции среди зараженных этим коронавирусом похожи на тот, который сейчас циркулирует в мире.

Между тем правительство Дании не может ввести в действие решение о ликвидации 17 миллионов норок, потому что власть не имеет правовых оснований для такого приказа. Правительство пытается "протолкнуть" новое законодательство по легализации истребления норок, но оппозиция предупредила, что не даст тому обойти 30-дневный срок для рассмотрения таких законов.

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Украинские санкции в отношении Никарагуа

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за незаконного визита посла Республики Никарагуа в России Альбы Асусены Торрес в аннексированный Крым, а также начало применение санкции против Никарагуа.

Альба Асусена Торрес прибыла в Крым для вручения так называемому почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г. Симферополь Олегу Белавенцеву консульского патента.

В МИД Украины отметили, что такое действие считается Украиной ничтожным и рассматривается как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа, который способствует агрессии РФ и ее попытке аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Сообщение о взрывах трансформаторов напряжения на БелАЭС

Выработка электроэнергии на Белорусской атомной электростанции, которую запустили 7 ноября, временно прекращена.

"Выработки электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет. Накануне Минэнерго сообщило, что (для возобновления выработки электроэнергии, - ред.) требуется замена определенного оборудования", - сказал представитель предприятия.

Турбина остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения. Причиной остановки стали взрывы нескольких трансформаторов напряжения на одном из агрегатов, связанных с генератором.

В ТКГ обсуждают план достижения мира на Донбассе

10 ноября началось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Политическая подгруппа обсуждает план достижения мира на Донбассе.

Заседание ТКГ в видеоформате вчера не состоялось Фото из открытых источников

Повестка дня таков – обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ; обмен взаимно удерживаемыми лицами; проработка мероприятий в сфере поиска лиц, пропавших без вести.

Пловец Романчук снова побил рекорд Украины

Украинский пловец Михаил Романчук в десятом туре клубных соревнований International Swimming League в Будапеште установил рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем.

Михаил Романчук второй раз за восемь дней превзошел рекорд Украины НОК Украины

Победу обеспечил результат 3:38.93 мин. Именно столько Романчуку понадобилось, чтобы преодолеть 400 метров вольным стилем.

Таким образом Олимпиец возобновляет рекорд Украины установленный им же восемь дней назад. 2 ноября Романчук проплыл 400 метров за 3:39.63, что на 0.04 секунды дольше, чем нынешний результат.

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Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK топовым стало видео с комментарием журналиста Владимира Кацмана относительно президентских выборов в США.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость о прощании во Львове с бойцом Олегом Свинариком, который погиб в Луганской области три дня назад.

Сегодня во Львове попрощались с 20-летним бойцом 80-й десантно-штурмовой бригады Олегом Свинариком, который погиб 7 ноября на Луганщине

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Опубликовано Телеканал ZIK Вторник, 10 ноября 2020 г.

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Сегодня мы опубликовали на ZIK.ua три больших эксклюзивных материала, вот они по ссылкам:

Мистика, "тетрадь смерти" и "приказ от Бога": Почему злоумышленник напал на прохожих в Кривом Роге и что ему грозит

Конец конфликта в Нагорном Карабахе: Как стороны подписали мирный договор и при чем здесь Россия

Президентские выборы в США: Почему официально не объявляют итоги и что планируют делать Байден и Трамп