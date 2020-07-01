Допрос и мера пресечения Петру Порошенко, увеличение прожиточного минимума и усиление карантина в Киеве: Главное за 1 июля
Среда была богатой на события, вспомним самые актуальные из них
Сегодня бывший президент Петр Порошенко побывал в ГБР на допросе, однако в бюро рассказали, что он отказался свидетельствовать. Позже начался суд, на котором Порошенко должны избрать меру пресечения.
Среди прочего – сегодня в Украине увеличился размер прожиточного минимума, повысили размер штрафов за управление авто в нетрезвом состоянии.
Об актуальных новостях среды 1 июля рассказываем подробнее.
Допрос и мера пресечения Порошенко
Сегодня бывший президент Петр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований на допрос по делу о назначении членов Высшего совета правосудия. В ГБР заявили, что Петр Порошенко отказался давать показания в ведомстве.
К тому же сегодня состоялся суд, на котором Петру Порошенко избирали меру пресечения. Однако в заседании объявили перерыв до 8 июля. Сторона обвинения просила избрать меру пресечения в виде личного обязательства на 8 дней до 10 июля.
Увеличение прожиточного минимума в Украине
С сегодняшнего дня, 1 июля, в Украине увеличивается размер прожиточного минимума, соответственно увеличится размер социальной помощи, привязанный к нему.
Так, с 1 июля прожиточный минимум на одного человека в месяц составит 2118 грн (с 1 января был 2027 грн). То есть на 91 грн больше.
Коронавирус в Украине
В столице за минувшие сутки обнаружили более 100 новых случаев заболевания коронавирусом. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть приняла решение об усилении карантинных мероприятий – изменили расписание работы объектов общественного питания и развлекательных заведений.
А тем временем в Житомирской области ослабили карантинные ограничения. Во Львове люди вышли на митинг с требованием возобновить работу дошкольных учреждений.
В Минздраве сообщили, что Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина из-за несоответствия эпидемическим показателям.
При этом свои границы для украинцев открыли 5 стран.
Рынок газа отсрочили
Кабмин продлил до августа спецобязательства "Нафтогаза" продавать газ для населения по льготной цене (ВСО).
За этот месяц правительство должно решить проблемы с переходом на газовый рынок, главная из них - определение Поставщика газа "последней надежды", которого не смогли определить вовремя.
ПриватБанк в топ-500 мировых финучреждений
Украинский ПриватБанк за последний год поднялся на 262 позиции в глобальном рейтинге топ-1000 мировых банков и в 2020 году попал в топ-500 лучших мировых банков.
В государственном ПриватБанке также уточнили, что в этом рейтинге они занимают первую позицию в рейтинге банков Украины и являются единственным украинским финучреждением, представленным в топ-500 мировых банков.
ZIK – самый популярный информканал
Телеканал ZIK занял первое место в рейтинге информационных каналов в возрастной категории 18+ - 50+ за июнь 2020 года. При этом показатель доли аудитории телеканала составил 1,61%.
На втором месте "Прямой", на третьем – NewsOne.
Штрафы за вождение в нетрезвом состоянии
В Украине с 1 июля ужесточили ответственность за вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии, таким образом, максимальные штрафы возрастут до 51 тыс. гривен. За совершение таких действий предусмотрен не только штраф, но и лишение права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Новый профессиональный праздник в Украине
Кабинет министров Украины поддержал инициативу Владимира Зеленского о назначении профессионального праздника - День виноградаря и винодела. Новый праздник будут отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября.
Скончался советский актер Виктор Проскурин
На 69-ом году жизни скончался Заслуженный артист России, советский и российский актер театра и кино Виктор Проскурин, который сыграл в фильмах "Большая перемена", "12 стульев", "Военно-полевой роман".
О смерти актера сообщила его жена.
Видео дня
Одновременно на официальном Youtube-канале ZIK чаще всего просматривали выступление бывшего президента Украины Петра Порошенко под стенами ГБР.
Обсуждение дня
Тем временем на официальной странице ZIK в Facebook пользователи активно обсуждали новость о революционном реформировании таможни, которое анонсировал председатель исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили.
Вместо бонуса
Также сегодня мы опубликовали на ZIK.ua несколько больших материалов:
Выборы президента в Польше: Когда будет второй тур и причем тут поддержка США
Повышение зарплаты и финансирование медучреждений: Какие изменения в медицине ввели с 1 июля
День бухгалтера, Ивана Купала и Курбан-байрам: О каких датах стоит помнить в июле