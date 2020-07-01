Допрос и мера пресечения Петру Порошенко, увеличение прожиточного минимума и усиление карантина в Киеве: Главное за 1 июля

Среда была богатой на события, вспомним самые актуальные из них

Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР Телеграм-канал PavlovskyNews

Сегодня бывший президент Петр Порошенко побывал в ГБР на допросе, однако в бюро рассказали, что он отказался свидетельствовать. Позже начался суд, на котором Порошенко должны избрать меру пресечения.

Среди прочего – сегодня в Украине увеличился размер прожиточного минимума, повысили размер штрафов за управление авто в нетрезвом состоянии.

Об актуальных новостях среды 1 июля рассказываем подробнее.

Допрос и мера пресечения Порошенко

Сегодня бывший президент Петр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований на допрос по делу о назначении членов Высшего совета правосудия. В ГБР заявили, что Петр Порошенко отказался давать показания в ведомстве.

Петр Порошенко прессслужба партии "Европейская Солидарность"

К тому же сегодня состоялся суд, на котором Петру Порошенко избирали меру пресечения. Однако в заседании объявили перерыв до 8 июля. Сторона обвинения просила избрать меру пресечения в виде личного обязательства на 8 дней до 10 июля.

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Увеличение прожиточного минимума в Украине

С сегодняшнего дня, 1 июля, в Украине увеличивается размер прожиточного минимума, соответственно увеличится размер социальной помощи, привязанный к нему.

Так, с 1 июля прожиточный минимум на одного человека в месяц составит 2118 грн (с 1 января был 2027 грн). То есть на 91 грн больше.

Коронавирус в Украине

В столице за минувшие сутки обнаружили более 100 новых случаев заболевания коронавирусом. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть приняла решение об усилении карантинных мероприятий – изменили расписание работы объектов общественного питания и развлекательных заведений.

А тем временем в Житомирской области ослабили карантинные ограничения. Во Львове люди вышли на митинг с требованием возобновить работу дошкольных учреждений.

Фото из открытых источников

В Минздраве сообщили, что Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина из-за несоответствия эпидемическим показателям.

При этом свои границы для украинцев открыли 5 стран.

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Рынок газа отсрочили

Кабмин продлил до августа спецобязательства "Нафтогаза" продавать газ для населения по льготной цене (ВСО).

За этот месяц правительство должно решить проблемы с переходом на газовый рынок, главная из них - определение Поставщика газа "последней надежды", которого не смогли определить вовремя.

ПриватБанк в топ-500 мировых финучреждений

Украинский ПриватБанк за последний год поднялся на 262 позиции в глобальном рейтинге топ-1000 мировых банков и в 2020 году попал в топ-500 лучших мировых банков.

В государственном ПриватБанке также уточнили, что в этом рейтинге они занимают первую позицию в рейтинге банков Украины и являются единственным украинским финучреждением, представленным в топ-500 мировых банков.

ZIK – самый популярный информканал

Телеканал ZIK занял первое место в рейтинге информационных каналов в возрастной категории 18+ - 50+ за июнь 2020 года. При этом показатель доли аудитории телеканала составил 1,61%.

Телеканал ZIK

На втором месте "Прямой", на третьем – NewsOne.

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Штрафы за вождение в нетрезвом состоянии

В Украине с 1 июля ужесточили ответственность за вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии, таким образом, максимальные штрафы возрастут до 51 тыс. гривен. За совершение таких действий предусмотрен не только штраф, но и лишение права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Новый профессиональный праздник в Украине

Кабинет министров Украины поддержал инициативу Владимира Зеленского о назначении профессионального праздника - День виноградаря и винодела. Новый праздник будут отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября.

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Скончался советский актер Виктор Проскурин

На 69-ом году жизни скончался Заслуженный артист России, советский и российский актер театра и кино Виктор Проскурин, который сыграл в фильмах "Большая перемена", "12 стульев", "Военно-полевой роман".

Виктор Проскурин Фото из открытых источников

О смерти актера сообщила его жена.

Видео дня

Одновременно на официальном Youtube-канале ZIK чаще всего просматривали выступление бывшего президента Украины Петра Порошенко под стенами ГБР.

Обсуждение дня

Тем временем на официальной странице ZIK в Facebook пользователи активно обсуждали новость о революционном реформировании таможни, которое анонсировал председатель исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили.

Вместо бонуса

Также сегодня мы опубликовали на ZIK.ua несколько больших материалов:

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