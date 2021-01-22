Долина роз, буддистские храмы и живописный каньон: Почему стоит собираться в путешествие в Черкасскую область

Подборка самых интересных мест Черкасской области, которые прячут много тайн

Букский каньон в Черкасской области Фото из открытых источников

Черкассы – город Центральной Украины, который расположен на правом берегу Кременчугского водохранилища. Много лет назад его жители принимали участие в национально-освободительных восстаниях Колиивщины и Хмельнитчины, именно здесь когда-то было сформировано казачество.

Сегодня это город, где большая промышленность соседствует с уютом. Он является культурным центром с рядом парков, памятников архитектуры еще ХХ века и храмов. А в области похоронен выдающийся украинский поэт Тарас Шевченко. Чем еще интересна Черкасчина, читайте далее.

Загадки Черкасс

Город прячет в себе немало тайн. Даже сегодня не знают точно, откуда происходит его название. Только известно, что так именовали себя русские в ХVII веке и татары. Самое интересное, что украинцев раньше так не называли. Поэтому сейчас есть три версии происхождения названия города:

Возникновение украинских Черкасс связывают с народами адыгейской группы, проживающими в Адыгее, Турции и других странах Ближнего Востока;

Есть версия, которая "привязывает" появление названия к периоду монгольского нашествия. Тогда употреблялось слово "черкассоги", откуда и взяли корень для Черкасс;

Краевед Знойко утверждает, что Черкассы – это упрощенное слово от "чири киши" и "чири киси", которые означают в переводе "люди силы".

Стоит отметить, что когда-то в городе стоял огромный деревянный замок, который имел четыре башни. До настоящего времени неизвестно, где именно было месторасположение крепости. Предполагают, что ранее оборонительное укрепление размещалось возле Охотничьего спуска. Оно имело овальную форму, к тому же, было совсем небольшим – примерно 65 на 35 метров. Исторические данные говорят о том, что в 1532-м этот замок обороняли против войска крымского хана Саадет-Гирея, имевшего полсотни пушек.

Дом Щербины в Черкассах Фото из открытых источников

Уже в ХVII веке в городе проводили ярмарки. Здесь был центральный майдан и много немощеных улиц, которые имели произвольную форму и размер. Каменные постройки почти не встречались. Но в 1797 году Черкассы стали уездным городом Киевской губернии, поэтому в 1815-м появился новый генеральный план города. Его создал русский архитектор Уильям Гесте. Он любил эстетику и комфорт, поэтому предложил сделать ровные прямоугольные кварталы. Так появились первые 952 геометрически правильных участка.

ХХ век запомнился развитием промышленности. В Черкассах появились новые дома в стиле модерна. Сейчас самыми известными являются дом Щербины и жилище Майбороды.

Город для осенних прогулок по паркам

Черкассы давно известны живописной природой, которая имеет особый колорит в любое время года. Каждый раз туристы едут сюда, чтобы отдохнуть в Черкасском парке культуры и отдыха, который расположен в Юго-Западном микрорайоне города.

Новости по теме: От первого пути до поезда со скоростью 350 км/ч: Чем известны и что интересного могут увидеть туристы на украинских вокзалах

Его открыли в 1975 году по случаю 30-летия победы во Второй мировой войне. Сегодня это многофункциональный парк. Здесь есть монументы погибшим воинам, постаменты с пушкой, самолетом Су-17. Кстати, неподалеку есть Черкасский зоопарк, где вы можете взглянуть на животных местной и экзотической фауны. К достопримечательности едут автобусы №28 и №20. Если хотите пройтись, то нужно идти по улице Смелянской 2,5 километра.

Самолет СУ-17 в парке Победы ZeFt

Не менее красив парк Долина Роз, который расположен на берегу Кременчугского водохранилища, рядом с Холмом Славы, где виднеется огромная скульптура "Родина-мать". Здесь всегда людно, ведь это любимое место отдыха не только местных, но и туристов. На площади 5,1 гектара красивые аллеи со скамьями и фонарями.

Узнаваемая черта парка – солнечные часы диаметром 15 метров со стрелкой-"аистом" и стульями на циферблате. Их 12, как в известном романе Ильфа и Петрова. Гуляя по парку, вы сможете полюбоваться видом на Днепр и просто отдохнуть. Ехать от Парка Победы нужно 28-м автобусом до "Дома детского творчества", а оттуда можно пройти.

Парк " Долина Роз" Фото из открытых источников

Единственный в Украине буддистский храм и другая интересная архитектура

Черкассы известны не только природой. Здесь расположен единственный в Украине буддистский Храм Белого Лотоса. Его построили в 1990 году. Это было идеей Владимира Скубаева после шести лет паломничества в Лаос в 70-х годах. Храм строили только усилиями учеников школы "Белого Лотоса", а уже в 1991 году зарегистрировали религиозную буддийскую общину. К тому времени у нее было около 250 последователей. От Долины Роз сюда всего 1,4 километра по улице Гагарина.

Примечателен и Дом Щербины в стиле модерна. Сегодня он более известен местным как загс. Его построил предприниматель Адриан Щербина в 1892 году. Здание расположено на нынешней улице Небесной Сотни, 3. С 1907 по 1911 год его арендовало уездное земское управление, а позже еще несколько различных государственных учреждений.

Раньше рядом был сад, конюшни и вспомогательные здания. Сегодня туристы могут взглянуть на дом асимметричной формы с рельефными украшениями фасадов, помещений с первоначальным лепным декором и потолком, которая украшена арабеской. Кстати, лестница на второй этаж тоже сохранились.

Буддистский Храм Белого Лотоса в Черкассах Фото из открытых источников

Можно посетить "Гостиницу Славянская", которая когда-то была дворцом. Ее возвели в начале ХХ века по проекту известного польского архитектора Владислава Городецкого. Фасад имеет интересный декор, где виднеются острые шпили и необычные балконы. Памятник находится в 600 метрах от храма Белого Лотоса.

Напоследок посетите Свято-Михайловский кафедральный собор на улице Надпольной, 212, который является самым высоким православным храмом Украины.

Отель "Славянский" на улице Хрешатик в Черкассах Фото из открытых источников

Место, где похоронили Шевченко, и парк в Софиевке

В 77 километрах от Черкасс расположен город Канев. Большинство туристов едут сюда, чтобы попасть на Чернечую гору, окруженную двумя крутыми оврагами Крутым и Меланчиным потоком. Именно в этом месте покоится выдающийся поэт и автор "Кобзаря" Тарас Григорьевич Шевченко. Сейчас к могиле ведут 392 ступеньки. Всего Шевченковский национальный заповедник имеет площадь в 10 гектаров, а на территории около 20 тысяч памятников, которые связаны с жизнью известного поэта.

Новости по теме: Бесплатные экскурсии и загадочные места: Куда пойти и что увидеть в Киеве

В Каневе также расположен Успенский собор, который построил киевский князь Всеволод в 1144 году. Некоторое время здание играло роль фортификационного сооружения для борьбы с татарами. Благодаря ему достаточно долго продолжалась оборона в 1678 году, которой руководил архимандрит Макарий Токаревский. Однако защитники были вынуждены сдаться, а над их лидером учинили расправу. По легенде, его тело осталось в руинах собора, но не тлело много лет, поэтому мощи Макария признали чудотворными. Кроме того, в Каневе можно зайти в Музей народного декоративного искусства, где 5 тысяч экспонатов рушников и ковров, а также краеведческий музей.

Тарасова гора в Каневе Фото из открытых источников

В Черкасской области в городе Умань расположен Национальный парк "Софиевка", который в 1976 году основал польский магнат Станислав Потоцкий в честь своей жены Софии. Здесь туристы могут взглянуть на экзотические растения, каскады, фонтаны и каменные гроты.

В парке также есть дуб, которому уже около 400 лет. Народные предания говорят о том, что под ним когда-то собирались на совещания главари восстаний Иван Гонта и Максим Зализняк с казаками. Экзотические растения из разных стран мира, мраморные скульптуры богов греческой мифологии, философов и поэтов - парк удивляет своей красотой. И это не все, ведь на территории есть водопады высотой до 14 метров и фонтаны до 20 метров.

Парк в Умани ЕтноСвіт

Буцкий каньон, Холодный Яр и другие достопримечательности

Возле пгт Буки Маньковского района Черкасской области расположено еще одно хорошее место, где можно отдохнуть. Оно находится на реке Горный Тикич. Именно здесь, в Буцком каньоне, когда-то была первая гидроэлектростанция, от которой сегодня остались лишь руины. Сюда туристы каждый год ездят, чтобы полазить по скалам или покататься на байдарках. Добираются обычно по Одесской трассе до Жашкова, а оттуда еще 35 километров до села.

В Черкасской области также есть урочище Холодный Яр площадью в 7 тысяч гектаров. Это реликтовый массив, где растет около 50 видов деревьев, различные кусты, а также 150 видов травянистых растений. Кстати, некоторые занесены в Красную книгу Украины. Есть здесь пещеры и курганы еще трипольской и скифской культур.

Букский каньон в Черкасской области find-way.com.ua

И это далеко не все достопримечательности, которые можно увидеть в Черкасской области. Можно посетить Ильинскую церковь в Субботове, где, по легендам, похоронили гетмана Богдана Хмельницкого, Охотничий дворец графа Шувалова в стиле французского ренессанса и много других достопримечательностей.

Напоминаем, что мы писали о Тернополе, где рассказали о легендарном Тернопольском замке еще 1548 года, и Плебановском виадуке – части железнодорожного пути над оврагами и ущельями, который стоит уже сотню лет.

Также у нас есть интересный материал о Виннице, где вы можете прочитать о самых больших светомузыкальных фонтанах в Европе и таинственной ставке Гитлера "Вервольф".