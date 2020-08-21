Договоренность Украины в ТКГ: Что известно о новых участках разведения сил на Донбассе

Разведение сил должно произойти уже скоро Фото из открытых источников

Разведение скоро состоится, и в этом есть заслуга нового главы украинской делегации в ТКГ

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала несколько новых участков разведения. Далее рассказываем, что значит такая новая договоренность Трехсторонней группы, и вспоминаем предыдущие разведения на Донбассе.

О чем договорились на заседании ТКГ

В четверг, 20 августа, заседание Трехсторонней контактной группы в Минске впервые прошло с новым председателем и его заместителем: Леонидом Кравчуком и Витольдом Фокиным. Были обсуждены и согласованы ключевые для мира на Донбассе вопросы. Кстати, успешность и результативность встречи при участии Леонида Кравчука стала хорошим сюрпризом для Украины.

О разминировании. В формате видеоконференции представители Украины, России и ОБСЕ обсудили и согласовали дальнейшее разминирование на 20 участках на Донбассе. О таком "сценарии" говорилось в рамках обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года.

В Офисе президента Украины поспешили заявить, что это поможет двигаться в направлении выполнения договоренностей лидеров "нормандского формата", достигнутых в Париже. К тому же это может приблизить проведение саммита "нормандской четверки" в Берлине. Также украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности. Очевидно, что это поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу и ускорить дальнейшее разминирование на территории Донбасса.

О разведении сил. Украинская делегация поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств. Правда, в Офисе президента Украины не отметили, о каких конкретно территориях идет речь.

24 июля – за три дня до начала всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе – вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, представитель Украины в минской ТКГ Алексей Резников рассказал о вероятных локациях для разведения сил и средств на востоке Украины. Он отметил, что "есть продвижение в вопросе разведения сил и средств на Донбассе и, вероятнее всего, это произойдет в Золотом и Счастье".

О поддержке населения Донбасса. Было решено, что украинское предприятие по водообеспечению продолжит постоянно поставлять питьевую воду украинскому населению, которое проживает на временно оккупированной территории Донбасса.

Об обмене удерживаемыми. К тому же в рамках гуманитарной рабочей группы был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц. Правда, новых списков на обмен пока не утверждено.

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Как будет проходить разведение

Пока ни в Офисе президента, ни в Трехсторонней группе официально не заявили, как пройдет разведение. Однако есть повод, учитывая опыт в предыдущих нескольких разведениях, представить и спрогнозировать, как оно должно пройти и в этот раз.

С учетом разведения сил и средств в 2019 году можно предположить, что все начнется с залпов ракетниц белого цвета, запущенных с обеих сторон. Это свидетельствует о готовности к разведению. Дальше должны были бы следовать ракетницы зеленого цвета - это сигнал начала процесса.

Непосредственное разведение сил должно происходить зеркально на расстоянии 1 км от определенной линии разграничения (о которой пока не сообщено).

Также обе стороны должны отвести от линии соприкосновения все военные, боевые бронированные машины и убрать стрелковое оружие.

Весь процесс разведения продлится несколько дней. После этого участок разведения разминируют и демонтируют там оборонительные сооружения. Далее украинская сторона информирует, что необходимые мероприятия проведены, а на следующий день представители СММ ОБСЕ проводят верификацию выполненных мероприятий, иначе говоря – проверяют.

Вероятно, командиры ВСУ предполагают, что может возникнуть необходимость вернуться на свои позиции. Это может произойти вследствие невыполнения представителями НВФ договоренностей по разведению.

Если будут зафиксированы обстрелы или провокации со стороны НВФ, то командир подразделения на участке, по согласованию командира бригады, должен принять решение о возвращении на прежние позиции.

Предыдущие разведения сил на Донбассе

27 июня 2019 взаимный отвод сил прошел в Станице Луганской, где пытались развести силы еще с 2016 года. Тогда же группы по разминированию ВСУ и так называемой "ЛНР" провели разминирование в пределах участка разведения. Все этапы разведения сил контролировали наблюдатели ОБСЕ.

А уже 1 октября прошлого года в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы стороны договорились о разведении сил и средств вблизи Золотого-4 в Луганской области. 29 октября – 2 ноября разведение состоялось.

9 ноября украинская сторона и представители НВФ в так называемой "ДНР" синхронно начали разведение сил и средств на участке вблизи Петровского и Богдановки.

Стоит уточнить, что все указанные этапы разведения прошли в рамках Минских соглашений и были условием для встречи в "нормандском формате".

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Что на Донбассе сейчас

С 27 июля этого года на Донбассе действует новый режим всеобъемлющего прекращения огня. Согласно этим договоренностям, сторонам запрещено открывать любой огонь без разрешения руководства. Если будет зафиксировано умышленное нарушение режима прекращения огня, в отношении военных Вооруженных сил будут применены дисциплинарные взыскания.

За почти месяц прекращения огня было зафиксировано несколько десятков нарушений этого режима со стороны представителей НВФ. Известно, что они то тут, то там открывают огонь и понемногу технически оборудуют свои позиции.

Обстрелы, правда, несут провокационный характер и не угрожают жизни военных, поэтому украинское руководство решает не открывать огонь в ответ. С тех пор ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Это небольшой шаг к полному перемирию и абсолютному выполнению договоренностей, однако все же он есть.

Кстати, 20 августа на заседании в Минске группы безопасности глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня с 27 июля в целом соблюдается "режим тишины". Он резюмировал, что в начале августа СММ ОБСЕ не фиксировала ни одного нарушения такого режима.