Диверсия или законотворчество: Кто и зачем подал 16 тысяч правок в "антиколомойский" закон

Игорь Коломойский Фото из открытых источников

Трудно понять, кому на самом деле нужны правки, атакующие не качеством, а количеством

7 апреля стало известно о том, что несколько народных депутатов подали 16 тысяч поправок в скандальный "антиколомойский" закон, таким образом заблокировав дальнейшую цепочку его принятия. Мы узнали, кто и почему подал такое феноменальное количество правок в банковский закон.

Суть закона о банках

30 марта Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект № 2571-п об изменениях в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, а проще – закон о банках. Еще проще – "антиколомойский" закон, о котором говорили, будто он является единственным шансом для Украины получить кредит от Международного валютного фонда. По крайней мере об этом говорили во фракции "Слуга народа".

Документ предусматривает такие условия функционирования банковской системы, при которых экс-владельцы банков, чьи интересы были нарушены выводом финучреждения с рынка, не смогут претендовать на возвращение их себе. Также они не смогут требовать из госбюджета компенсаций на сумму, которую им заблагорассудится получить.

Подробно о нюансах "антиколомойского" закона, его привязке к известному олигарху и важности для украинской экономики читайте в нашем материале.

Засилье правок

Проходит неделя после принятия законопроекта за основу, и Украина узнает о более 16 тысячах поданных к этому документу правках. Это фантастическое число и, безусловно, беспрецедентный случай в законотворческом процессе независимой Украины. Их количество будет расти, и вот почему.

Еще 6 апреля нардепы подали в "антиколомойскойский" законопроект 6 тысяч правок до рассмотрения его во втором чтении. А уже на следующий день – 7 апреля – известно о 16 тысячах правок (неизвестно, являются ли они конструктивными и адекватными).

По словам депутата фракции "Голос" и члена парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, парламентарии подали в законопроект о банках 16 335 правок, но секретариат продолжает их считать, поэтому это не финальная цифра.

К слову, за всю историю Верховной Рады больше всего правок подавали в проекты Конституции Украины (5700), Избирательного кодекса (4400) и недавнего – о рынке земли (около 4000).

Выяснилось, что 7500 правок ко второму чтению закона внесли народные депутаты Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") и Антон Поляков, несколько месяцев назад исключенный из фракции "Слуга Народа". В Центре противодействия коррупции отметили, что еще 1500 правок подали двое депутатов из так называемой "группы Коломойского", чьи фамилии сейчас выясняются.

Кому нужны (и выгодны) правки

На самом деле, и нардепы, и многие украинцы знают – чтобы затормозить процесс принятия закона необходимо забрасывать его правками – чем больше, тем лучше. Несколько тысяч правок – это гарантия растяжения их рассмотрения на 2-3 месяца и как следствие – торможение принятия закона, но 17 тысяч превращают принятие документа в невыполнимую миссию.

Может показаться, что эти поправки лоббируют сторонники "группы Коломойского" в парламенте. То есть олигарх не хочет, чтобы этот закон был принят, потому что тогда он никогда не сможет ни вернуть себе ПриватБанк, ни получить за него космические деньги от Украины. Правда, все не так просто.

Коломойский. Ошибочно называть закон о банках невыгодным Коломойскому. В нынешних кризисных условиях, ему не нужен сам ПриватБанк с огромной задолженностью клиентам и практически пустым кредитным портфелем. Да и 144 миллиарда гривен, на которые государство докапитализировало ПриватБанк после национализации, государство же и заберет обратно, если Коломойский вернет Приват через суд.

На самом деле Коломойскому нужно прекращение международных судебных дел, разблокирование его счетов и номинальная, возможно даже незначительная компенсация. Для этого ему необходимо признание национализации банка незаконной. При этом "антиколомойский" закон не исключает возможности признания незаконности самого факта национализации, описывая механизм присуждения такой компенсации.

Другие олигархи. Закон, названный "антиколомойским", на самом деле касается не только знаменитого олигарха, но и других, не слишком известных, миллиардеров.

Под этот закон подпадают еще почти 70 экс-владельцев банков, выведенных с рынка, то есть национализированных Нацбанком, в течение последних лет. Правда, эти банки не так известны и богаты, каким был ПриватБанк, поэтому они не на слуху.

Именно такие владельцы банковского бизнеса и могут лоббировать свои интересы через "группы влияния" в депутатских группах и фракциях.

Что будет с правками

По мнению председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, можно пойти одним из трех путей в решении проблемы с правками. Первый вариант – договоренность с авторами правок относительно их отзыва (вряд ли авторы на это пойдут). Второй – пройти все правки максимально быстро, а на голосование выносить только таблицу, принятую комитетом, не рассматривая и не обсуждая правки в зале. Третий вариант – проводить бессрочное заседание парламента и рассматривать все правки по порядку.

Есть еще и четвертый вариант – принятый в первом чтении законопроект № 2571-п отозвать, нивелируя его, а через некоторое время внести в Раду новый, но аналогичный по сути документ, и проголосовать за него в целом, чтобы исключить возможность внесения правок и в дальнейшем обойти их рассмотрение.

Можно, конечно, попробовать пойти одним из этих путей, однако постичь, а еще и обеспечить голосование такого количества правок не получится даже в турборежиме. На это придется потратить 333 рабочих дня (16 000 правок Х 10 мин на рассмотрение каждой = 2666 часов или 333 рабочих дня (по 8 часов), то есть больше года только на рассмотрение правок. Согласитесь, это если и реально, то лишено здравого смысла. К тому же для этого необходимо будет проводить несколько внеочередных сессий подряд, что не прописано в парламентском регламенте.

Стоит исходить из реального состояния дел. А реальность сейчас такова, что пропрезидентское монобольшинство в Раде не способно принять закон, опираясь даже на свое численное превосходство. В рядах "Слуги народа" проявилось саботирование, а это может стать серьезной преградой на пути к голосованию за закон в целом.

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Точная дата внеочередного заседания парламента пока неизвестна, однако Дмитрий Разумков анонсировал его на 9-10 апреля. И вероятно тогда Раде, вопреки планам принять изменения в госбюджет, придется рассматривать засилье правок до конца. Дело в том, что регламент не позволяет закрыть внеочередную сессию без решения повестки дня.

Сегодня-завтра законопроект о банках поступит в парламент для рассмотрения во втором чтении. А уже непосредственно на заседании парламента и станет ясно, какой вариант поведения выбрали в президентской "Слуге народа". Как бы там ни было, но следующая парламентская сессия обещает быть жаркой.