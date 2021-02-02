Диктатура победила демократию: Как и почему военные в Мьянме захватили власть и что дальше

Военный переворот в Мьянме EPA

Страна сейчас находится в "подвешенном" состоянии, поэтому, как будут развиваться события дальше пока неясно

В понедельник военные захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны Аун Сан Су Чжи и еще нескольких высокопоставленных чиновников. Хотя мало для кого военный переворот стал неожиданностью, все же ситуация развивалась слишком стремительно – от введения чрезвычайного положения по всей стране до передачи власти военному командиру.

Далее рассказываем о захвате власти военными в Мьянме и событиях, которые разворачиваются там прямо сейчас.

Предпосылки путча в Мьянме

Мьянма – страна Юго-Восточной Азии, расположенная на полуострове Индокитай, не отличающаяся особой устойчивостью и прочностью государственного устройства. В последнее время политическая атмосфера в стране была довольно напряженной. Главная причина таких настроений – предварительные парламентские выборы.

8 ноября 2020 года в Мьянме состоялись выборы, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи под названием "Национальная лига за демократию".

Дело в том, что поддерживаемая армией партия "Союз солидарности и развития" получила 33 из 476 мест в парламенте. Это, понятное дело, возмутило влиятельных военных начальников, поэтому они сразу обвинили партию "Национальная лига за демократию", получившую 83% голосов избирателей, в подтасовке. Военные не признали результатов выборов, назвав их сфальсифицированными, и с тех пор отношения между руководителями страны и армией ухудшались в геометрической прогрессии. Вероятно, в течение трех месяцев военные определенным образом планировали переворот, как ответ на "фальсификацию выборов".

Дошло до того, что на прошлой неделе главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаинг заявил, что отменит Конституцию, если "законы не будут выполняться".

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Кто и почему организовал переворот

В течение последних нескольких дней в Мьянме наблюдалась эскалация между гражданским правительством и военными. Конечно, ситуация получила логическое продолжение – утром 1 февраля перед первым заседанием нового парламента, военные захватили власть в Мьянме. Были задержаны президент Мьянмы Вин Мьина и фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи, которая является не только председателем правящей партии, но и главой МИД страны.

Аун Сан Су Чжи (слева) EPA

Сразу после переворота власть была отдана военному командиру Мин Аун Хлаингу, а в стране на год введено чрезвычайное положение. Также известно, что телефонная связь сейчас не работает, телевидение прекратило эфиры, а скорость интернета стала беспрецедентно низкой.

Заявление о передаче власти подписал первый вице-президент страны Мьин Шве, который, кстати, в прошлом – генерал. Примечательно, что в 2018 году в ООН отметили, что действия именно этого офицера внутри страны имеют признаки геноцида. Тогда в ООН утверждали, что из-за действий армии под руководством Мьин Шве 700 тысяч рохинджа бежали из страны, и по меньшей мере 10 тысяч были убиты.

Мьин Шве Фото из открытых источников

Смена власти была выполнена под предлогом сфальсифицированных выборов, однако произошло это на самом деле на законном основании. Речь идет о законодательной лазейке в Конституции Мьянмы, прописанной самими военными еще в 2008 году. Получается, что этот нюанс обеспечил им пути для политических маневров, чем они и воспользовались на днях.

Дело в том, что главным государственным органом, стоящим выше президента и парламента является Совет национальной обороны и безопасности. Он должен состоять из 6-ти представителей гражданской власти и 5-ти военных. Формально Совет якобы находится под гражданским контролем. К тому же Конституция требует, чтобы один вице-президент обязательно был представителем военных. Такая "схема" обеспечила генералам контроль 6-ти из 11-ти мест в высшем государственном органе, уполномоченном отбирать власть. Этим военные и воспользовались, фактически следуя букве закона.

История властных перипетий в Мьянме

До 2010 года Мьянма полвека находилась под военным управлением. А последние десять лет власть сосредотачивалась в руках гражданского правительства, которое проводило демократическую политику. Правда, оказывается, что так только казалось – ведь вчера десятилетняя демократия упала как карточный домик. Теперь демократическое правление представляется скорее маневром военных, которые таким образом успокаивали Запад и действующее гражданское правительство Мьянмы.

Дело в том, что последние несколько десятилетий Запад, в том числе США и Европа, сдерживали военные "амбиции" Мьянмы с помощью санкций. Однако десятилетие назад в стране начались демократические реформы и уже в 2013 году ЕС снял экономические санкции с Мьянмы. Правда, никаких гарантий того, что военные не захватят власть, получено не было.

США в свою очередь также увидели в Мьянме демократические сдвиги. В 2011 году тогдашний президент США Барак Обама начал процесс снятия санкций с Мьянмы и к 2016 году основной блок ограничений был убран.

И вот полностью убедив Запад в своем уходе от власти, военные Мьянмы свергли и санкции, и демократическое правительство.

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Реакция мира на путч в Мьянме

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Австралии Марис Пейн выразили обеспокоенность ситуацией в Мьянме и вместе с тем призвали военных немедленно освободить Аун Сан Су Чжи и других заключенных высокопоставленных чиновников. Впрочем, пока их требования были проигнорированы.

А тем временем новоизбранный президент США Джо Байден заявил, что задержание главы правящей партии Аун Сан Су Чжи и президента Он Мьина является прямой атакой на "переход страны к демократии и верховенства права".

Президент США Джо Байден EPA

"Соединенные Штаты сняли санкции с Мьянмы в течение последнего десятилетия, основываясь на прогрессе в направлении демократии. Аннулирование этого прогресса требует немедленного пересмотра наших законов и постановлений о санкциях с последующими ответными действиями", – заявил Джо Байден.

Также американский лидер отметил, что международное сообщество должно надавить на военных в стране, чтобы те немедленно отказались от захваченной власти, освободили заключенных и сняли ограничения в сфере телекоммуникаций.

Что будет дальше?

Мьянма – неустойчивая, чрезвычайно бедная страна, с расплывчатыми настроениями населения и власти, с "жаркими" событиями, готовая в любой момент вспыхнуть в прямом и переносном смысле. Это страна, переполненная оружием, в которой сильно разделение между людьми по этническим и религиозным признакам.

На самом деле военные, которые ежедневно хотели перенять власть, все время были в Мьянме и никуда не исчезали. Они не подчинялись гражданской власти, строя свою реальность за кулисами. А на днях эта реальность просто проявилась и заявила о себе, назвав вещи своими именами.

Безусловно, политический путч станет "откатом" назад как для самой Мьянмы, так и катализатором для расшатывания демократии по всей Азии. Пока мало что понятно в ситуации, которая стремительно превратилась из беспорядков в реальную военную диктатуру. Ясно лишь одно – кто теперь будет контролировать события в стране, которая внезапно стала авторитарной, неизвестно.