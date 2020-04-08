"Действуй Дома": Кто и как будет следить за соблюдением обсервации украинцев
Обязательную обсервацию должны пройти все украинцы, которые вернулись из-за границы
В Украину продолжают возвращаться граждане. Только за последние сутки украинскую границу пересекло почти 5 тыс. лиц. Все, кто приехал в Украину после 28 марта, должны пойти на обсервацию. А чтобы контролировать обсервацию и самоизоляцию граждан, заработало мобильное приложение.
Рассказываем подробнее о принципах его действия и наказаниях для тех, кто нарушает установленные правила.
Как будет работать приложение "Действуй Дома"
Министерство цифровой трансформации разработало и ввело в действие мобильное приложение "Действуй Дома". Его функция - мониторинг и контроль режима обязательной самоизоляции граждан.
В ведомстве пояснили, что приложение будет ежедневно в течение 14 дней отправлять пользователю до 10 push-уведомлений. В ответ на них необходимо сделать свое фото. Во время съемки фото включится считывание геолокации устройства, на котором установлено приложение. Так будет подтверждаться адрес, где лицо должно находиться в самоизоляции.
Приложение "Действуй Дома" устанавливается на мобильный телефон пользователя, если работники государственных учреждений Министерства здравоохранения эпидемиологического профиля обнаружили, что человек нуждается в самоизоляции.
Скачивать самостоятельно приложение не нужно: sms-сообщения с просьбой установить программу пришлют пользователю в случае необходимости самоизоляции. Такого человека регистрируют в соответствующей системе.
После установки приложения нужно:
1. Авторизоваться с помощью номера телефона, по которому его внесли в соответствующий реестр лиц, требующих карантина. Подтверждение номера телефона происходит с помощью sms-сообщения с паролем для входа.
2. Заполнить информацию о месте самоизоляции. После того как человек подтвердил свое прибытие в место изоляции, он делает и присылает после оповещения свое фото через соответствующую функцию в приложении.
3. Время от времени присылать фото из обсервации. Сообщение о необходимости сделать фотоподтверждение приходит человеку в случайном промежутке времени. Фото, которые человек посылает во время карантина, проверяют на соответствие с помощью искусственного интеллекта.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале сообщил, что Google уже опубликовал приложение, в Apple еще на модерации.
Глава ведомства сообщил, что тех, у кого нет смартфона, команда небольшого кол-центра будет обзванивать и контролировать выполнение самоизоляции.
В будущем возможно расширение функций приложения — заказ доставки продуктов и лекарств.
В ведомстве сообщили, что в случае игнорирования этого режима Нацполиция имеет право наложить штраф.
Кто и почему должен проходить обсервацию
Власть с 28 марта ввела необходимость обсервации для тех украинцев, которые вернулись в страну. Также избегать контактов и находиться в самоизоляции должны граждане, у которых обнаружили коронавирус и у которых подозревают наличие COVID-19.
Все эти лица должны пользоваться приложением. Обсервация должна длиться 14 дней во избежание заражения других людей от уже больных людей и тех, у кого болезнь еще не обнаружена и нет симптомов.
Обязательную обсервацию должны пройти и граждане, которые вернулись с ОРДЛО и из оккупированного Крыма.
По словам пресс-секретаря Государственной пограничной службы Андрея Демченко, не должны проходить обсервацию представители дипломатических учреждений, водители грузового транспорта, экипажи воздушных и морских судов.
И это имеет смысл, ведь несмотря на официальное прекращение пассажирского транспортного сообщения, в Украине продолжают работать 19 пунктов пропуска. И за последние сутки в страну вернулось почти 5 000 граждан.
Штрафы за нарушение карантина и обсервации
Верховная Рада Украины в марте приняла закон №3219, в котором прописаны наказания за несоблюдение карантина, а также нарушение режима обсервации и самоизоляции.
Так, за нарушение правил карантина могут оштрафовать на сумму от 17 до 34 тыс. грн.
При нарушении правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также если такие действия повлекли распространение заболевания, наказание может быть:
- в сумме 17 тыс. до 51 тыс. грн;
- арест сроком до 6 месяцев;
- ограничение свободы на срок до трех лет;
- лишение свободы на срок до трех лет.
Если такие действия повлекли гибель людей или другие тяжкие последствия, они наказываются тюремным заключением от пяти до восьми лет.
И в Украине уже оштрафовали тех, кто отказался от обсервации в отеле "Казацкий". По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, им вручили протоколы о нарушении правил карантина, а штраф составляет 17 тыс. грн.