"Действуй Дома": Кто и как будет следить за соблюдением обсервации украинцев

Обязательную обсервацию должны пройти все украинцы, которые вернулись из-за границы

Мобильное приложение для контроля обсервации Фото из открытых источников

В Украину продолжают возвращаться граждане. Только за последние сутки украинскую границу пересекло почти 5 тыс. лиц. Все, кто приехал в Украину после 28 марта, должны пойти на обсервацию. А чтобы контролировать обсервацию и самоизоляцию граждан, заработало мобильное приложение.

Рассказываем подробнее о принципах его действия и наказаниях для тех, кто нарушает установленные правила.

Как будет работать приложение "Действуй Дома"

Министерство цифровой трансформации разработало и ввело в действие мобильное приложение "Действуй Дома". Его функция - мониторинг и контроль режима обязательной самоизоляции граждан.

В ведомстве пояснили, что приложение будет ежедневно в течение 14 дней отправлять пользователю до 10 push-уведомлений. В ответ на них необходимо сделать свое фото. Во время съемки фото включится считывание геолокации устройства, на котором установлено приложение. Так будет подтверждаться адрес, где лицо должно находиться в самоизоляции.

Приложение "Действуй Дома" устанавливается на мобильный телефон пользователя, если работники государственных учреждений Министерства здравоохранения эпидемиологического профиля обнаружили, что человек нуждается в самоизоляции.

Скачивать самостоятельно приложение не нужно: sms-сообщения с просьбой установить программу пришлют пользователю в случае необходимости самоизоляции. Такого человека регистрируют в соответствующей системе.

После установки приложения нужно:

1. Авторизоваться с помощью номера телефона, по которому его внесли в соответствующий реестр лиц, требующих карантина. Подтверждение номера телефона происходит с помощью sms-сообщения с паролем для входа.

2. Заполнить информацию о месте самоизоляции. После того как человек подтвердил свое прибытие в место изоляции, он делает и присылает после оповещения свое фото через соответствующую функцию в приложении.

3. Время от времени присылать фото из обсервации. Сообщение о необходимости сделать фотоподтверждение приходит человеку в случайном промежутке времени. Фото, которые человек посылает во время карантина, проверяют на соответствие с помощью искусственного интеллекта.

Контроль обсервации в Украине Фото из открытых источников

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале сообщил, что Google уже опубликовал приложение, в Apple еще на модерации.

Глава ведомства сообщил, что тех, у кого нет смартфона, команда небольшого кол-центра будет обзванивать и контролировать выполнение самоизоляции.

В будущем возможно расширение функций приложения — заказ доставки продуктов и лекарств.

В ведомстве сообщили, что в случае игнорирования этого режима Нацполиция имеет право наложить штраф.

Кто и почему должен проходить обсервацию

Власть с 28 марта ввела необходимость обсервации для тех украинцев, которые вернулись в страну. Также избегать контактов и находиться в самоизоляции должны граждане, у которых обнаружили коронавирус и у которых подозревают наличие COVID-19.

Все эти лица должны пользоваться приложением. Обсервация должна длиться 14 дней во избежание заражения других людей от уже больных людей и тех, у кого болезнь еще не обнаружена и нет симптомов.

Обязательную обсервацию должны пройти и граждане, которые вернулись с ОРДЛО и из оккупированного Крыма.

По словам пресс-секретаря Государственной пограничной службы Андрея Демченко, не должны проходить обсервацию представители дипломатических учреждений, водители грузового транспорта, экипажи воздушных и морских судов.

И это имеет смысл, ведь несмотря на официальное прекращение пассажирского транспортного сообщения, в Украине продолжают работать 19 пунктов пропуска. И за последние сутки в страну вернулось почти 5 000 граждан.

Штрафы за нарушение карантина и обсервации

Верховная Рада Украины в марте приняла закон №3219, в котором прописаны наказания за несоблюдение карантина, а также нарушение режима обсервации и самоизоляции.

Так, за нарушение правил карантина могут оштрафовать на сумму от 17 до 34 тыс. грн.

При нарушении правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также если такие действия повлекли распространение заболевания, наказание может быть:

- в сумме 17 тыс. до 51 тыс. грн;

- арест сроком до 6 месяцев;

- ограничение свободы на срок до трех лет;

- лишение свободы на срок до трех лет.

Если такие действия повлекли гибель людей или другие тяжкие последствия, они наказываются тюремным заключением от пяти до восьми лет.

И в Украине уже оштрафовали тех, кто отказался от обсервации в отеле "Казацкий". По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, им вручили протоколы о нарушении правил карантина, а штраф составляет 17 тыс. грн.