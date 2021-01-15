Десятки новых штаммов коронавируса в мире, возможное сокращение числа нардепов и штрафы за отсутствие масок: Актуальное на утро 15 января

В Украине будут штрафовать за неношение масок Фото: Pixabay

Коронавирус распространяется быстро как никогда

Наконец в Украину пришла снежная зима, а вместе с ней и несколько сотен автомобильных аварий на дорогах. А пока украинцы радуются снегу, в мире продолжает распространяться десятки новых штаммов коронавирус даже быстрее, чем их выявляют и исследуют. К тому же стало известно о первом решении ЕСПЧ по делу "Украина против России" относительно Крыма. Далее рассказываем об этих и других важных событиях по состоянию на утро пятницы, 15 января.

Массовые аварии на дорогах из-за непогоды

14 января в Киеве начался сильный снегопад, из-за чего нарушилось движение транспорта. На дорогах столицы зарегистрировали 159 дорожно-транспортных происшествий по состоянию на 19:00 четверга.

Фото из открытых источников

Вчера на киевских дорогах работало 185 единиц спецтехники и более 400 человек из бригад по ручной уборке – они обрабатывали дороги и тротуары противогололедными средствами.

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В Крыму продают винзавод

Во временно оккупированном Крыму российские власти продает завод марочных вин и коньяков "Коктебель", который принадлежит к государственной собственности Украины. На аукционе планируют продать 73 здания завода, цеха и землю в аренде. Начальная цена заявленного лота достигает 1,4 млн долларов.

Прием заявок продлится до 20 января, а непосредственно аукцион начнется 26 апреля.

Завод "Коктебель" начал свою деятельность в 1879 году. Он производит более 25 видов вин. За эти годы качество продукции получало кубок Гран-при, 21 золотую и 7 серебряных наград.

Десятки новых штаммов коронавируса в мире

Ученые обнаружили в Кении 16 новых штаммов коронавируса. Новые мутации коронавируса зафиксировали в округе Таита в конце прошлого года. Ни один из них не встречался нигде в мире, но они способны быстро распространяться и в начальной фазе заболевания их очень трудно определить у инфицированных.

Фото из открытых источников

Также стало известно, что мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2 (VOC-202012/01) обнаружен уже в 25-ти странах Европы. По словам директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганса Клюге, этот штамм коронавируса распространяется значительно быстрее, но существенно не влияет на тяжесть заболевания. Также в ВОЗ добавили, что он распространяется во всех возрастных группах.

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Сальмонелла в курятине из Польши

В импортированных из Польши куриных крылышках обнаружили сальмонеллу.

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Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что Salmonella (presence/25g) обнаружено в куриных крылышках, экспортировавшихся из Польши (производитель: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) в Королевство Дания (трейдер\брокер: nowaco A/S, Aalborg) и в Украину (получатель ООО "Агропобутсервис", ул. Михаила Грушевского, 77, с. Надичи, Жолковский р-н, Львовская обл.).

Эти пищевые продукты должны быть изъяты из обращения в срок не более двух рабочих дней.

В Украине штрафуют бизнес за клиентов без масок

С 14 января в Украине начал действовать закон о штрафах для бизнеса за отсутствие масок у клиентов и персонала. Теперь за допуск клиентов или работников без масок / респираторов в общественное здание или сооружение или общественный транспорт владельцам бизнеса придется уплатить штраф – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 грн до 5100 грн).

Ожидается, что такой шаг будет мотивировать владельцев бизнеса не пускать в помещения клиентов, нарушающих масочный режим.

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Решение ЕСПЧ по делу "Украина против России" относительно Крыма

Европейский суд по правам человека принял первое решение по делу "Украина против России", признав приемлемой жалобу Киева на нарушение прав человека в оккупированном Крыму.

Жалоба, выдвинутая украинской стороной России о нарушении прав человека во временно оккупированном Крыму, получила статус "частично принятой". В дальнейшем будут рассматриваться по существу вопросы относительно ненадлежащего расследования Россией убийств, незаконного лишения свободы, запугивания религиозных лидеров, автоматического предоставления российского гражданства и предоставления образовательных услуг исключительно на русском языке.

Поселковые старосты получат новые функции

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий установление новых эффективных полномочий для поселковых старост.

Законопроект предлагает ввести назначение старост местным советом по представлению председателя, но после обязательного публичного обсуждения всех кандидатур в округе. Также предполагается, что староста не будет входить в исполнительный комитет совета, но будет иметь много полномочий, среди которых: право совещательного голоса; право присутствовать на заседании исполкома, на сессии; право представлять интересы жителей своего старостинского округа и участвовать в подготовке предложений к проекту бюджета общины.

Количество нардепов могут сократить

В Украине могут сократить число народных депутатов до 300. Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует окончательно принять президентский законопроект №1017.

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Документом предусматривается, что после вступления в силу этого закона парламент, избранный до вступления в силу документа, продолжает выполнять свои полномочия до следующих выборов народных депутатов Украины.

Экс-главе "Укравтодора" Новаку продлили арест

Бывшему исполняющему обязанности председателя Госагентства автомобильных дорог Украины Славомиру Новаку в Польше продлили срок пребывания за решеткой на три месяца. По решению Окружного суда Варшавы задержанный будет находиться под стражей до 16 апреля.

Славомир Новак Liga.net

"В обосновании судья указала, что доказательства, представленные в заявлении прокурора, указывают на высокую вероятность совершения подозреваемым всех действий, которых касается обвинение", - заявил прокурор Ян Дрелевский.

Астрономы создали гигантскую двухмерную карту Вселенной

Международная исследовательская группа выпустила гигантскую двухмерную карту Вселенной. Исследователи из проектов Beijing-Arizona Sky Survey и Dark Energy Spectroscopic Instrument в течение 6 лет совместно наблюдали галактики и анализировали полученные данные. Они соединили изображения, за которыми наблюдали, и сформировали гигантскую двухмерную карту Вселенной.

Фото из открытых источников

Карта покрывает почти половину неба, включает в себя в цифровом виде более 10 трлн пикселей и содержит около 2 млрд небесных тел.

Измеряя крупномасштабные красные смещения галактик, которые считаются доказательством расширения космоса, астрономы могут описать трехмерное размещение космических материалов и показать, как темная энергия влияет на расширение Вселенной.

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро 15 января в Украине всего выявлено 1 146 963 случая коронавируса, при этом за последние сутки заболело 8 199 человек.

В мире известно о 92 680 850 случаях инфицирования коронавирусом. Больше всего болеют в США – 23 154 603 человек, Индии – 10 512 093, Бразилии – 8 256 536 больных, России – 3 459 237 и Великобритании – 3 221 037 случаев заболевания. Всего умерли 1 985 118, а вылечились 51 182 113 человек.

Между тем исследования британских медиков показали, что люди, переболевшие COVID-19 и имеющие антитела, все еще могут переносить и распространять вирус. Реинфекции у людей, которые имеют антитела к COVID-19 от прошлой инфекции, встречаются редко – выявлено лишь 44 таких случая среди 6614 ранее инфицированных людей.

В то же время эксперты предостерегают: люди, которые заболели во время первой волны COVID-19 в начале 2020 года, теперь могут быть уязвимы для повторного заражения. Также ученые предупредили, что люди с естественным иммунитетом, приобретенным из-за перенесенной инфекции, могут переносить коронавирус в носу и горле и передавать его.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрелы велись рядом с населенным пунктом Гнутово, в пригороде Марьинки, вблизи Водяного, на Приазовьи и в районе населенного пункта Талаковка.

Вследствие обстрелов противника один украинский защитник получил легкое осколковое ранение.

Топ-видео за день

На официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров набрало видео с комментарием Михаила Чаплыги о росте тарифов на газ в Украине.

Топ-обсуждения за день

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего комментировали сообщение о беспокойстве МВФ из-за возможного снижения цены на газ в Украине.

???? МВФ побоюється, що Україна перегляне взяті раніше зобов’язання ➡️ Читайте нас у Telegram t.me/zik_ua Опубликовано Телеканал ZIK Четверг, 14 января 2021 г.

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Кроме этого, на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов. Вот они вместе со ссылками:

В Украину внезапно пришла зима: Какие меры принимает власть и что стоит знать, чтобы не замерзнуть на улице

"Украинская Вена": Путешествие от самого известного университета в Черновцах до могучей Хотинской крепости

Дважды в одну реку: Почему Дональду Трампу во второй раз объявили импичмент и что будет дальше

Тарифный кризис: Как власти планируют решить вопрос высоких цен на коммунальные услуги