День знаний, Михайлово чудо и осеннее равноденствие: Праздники и интересные явления сентября

Первый месяц осени не порадует украинцев дополнительными выходными или значимыми праздниками

Главным праздником сентября, как правило, является День знаний, которое символизирует начало нового учебного года. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса в некоторых регионах Украины школьники вообще не сядут за парты, а, по крайней мере, некоторое время будут учиться дистанционно.

Рассказываем подробнее, какие праздники отметят украинцы в первом месяце осени.

Выходные в первом месяце осени

Всего в сентябре 30 дней, из них 22 рабочих и 8 выходных. Больших государственных и религиозных праздников в месяце не будет, поэтому не предвидится и дополнительных выходных.

Государственные и международные праздники в сентябре

Выдающихся государственных праздников в этом месяце мало. Главный праздник сентября – это День знаний, который традиционно празднуется в первый день месяца. Однако в этом году праздник пройдет несколько в необычной форме из-за пандемии коронавируса. В некоторых городах дети начнут новый учебный год дистанционно.

Также в этом месяце будем праздновать следующие государственные и международные праздники:

2 сентября – День нотариата

6 сентября – День предпринимателя

8 сентября – Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов

9 сентября – Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств

12 сентября – День программиста, День украинского кино, День физкультуры и спорта

13 сентября – День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкистов

15 сентября – Международный день демократии

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя День HR-менеджера

17 сентября – День Спасителя

19 сентября – День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора

20 сентября – День рекрутера День работника леса

21 сентября – День мира, Международный день мира

22 сентября – День партизанской славы

27 сентября – День машиностроителя, день туризма

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

30 сентября – День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.

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Религиозные праздники в сентябре

В этом месяце религиозных праздников также немного. Среди выдающихся стоит отметить Михайлово чудо, которое празднуется 19 сентября. В этот день верующие восточного обряда чтят архангела Михаила, вспоминая его первое чудо, а именно спасение храма в Хонех.

21 сентября отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день подчеркивается, что Божья Мать является великой праведницей, помощницей и заступницей людей, покровительницей сельского хозяйства, которая рождением Христа сделала первый шаг к вечному спасению всех людей.

Кроме этого православные украинцы будут отмечать следующие религиозные праздники:

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи

17 сентября – праздник иконы Неопалимая Купина

27 сентября – Воздвижение Честного Креста Господня

30 сентября – мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии

Стоит отметить, что длительных постов в сентябре не будет. Традиционно постными днями являются среда и пятница, в которые стоит отказаться от употребления продуктов животного происхождения.

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Астрономические интересности сентября

Не порадует первый месяц осени и многообразием интересных астрономических явлений – не будет зрелищных звездопадов или полнолуний.

22 сентября в 15:31 по киевскому времени состоится осеннее равноденствие. Солнце будет светить на экваториальной линии, поэтому день и ночь выравниваются во временном эквиваленте. Также это первый осенний день для Северного полушария и весенний для Южного.