День Вооруженных сил Украины: История праздника и пять интересных фактов об украинском войске

Вооруженные силы Украины по своей боеспособности занимают 27-е место среди 137 стран мира

Украинская армия Фото из открытых источников

Сегодня все военные, которые служили или служат в украинской армии, отмечают профессиональный праздник. Именно на армию, согласно Конституции Украины, возлагаются задачи по обороне страны, защите ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности.

Рассказываем подробнее об истории праздника и интересных фактах об украинском войске.

История основания праздника

Празднование Дня Вооруженных сил Украины начали в 1993 году. Он был основан в день принятия Закона "О Вооруженных силах Украины" 6 декабря 1991-го. В документе прописан механизм создания армии из военных подразделений, которые остались в Украине после распада СССР.

День Вооруженных сил празднуют все рода войск: сухопутные войска, воздушные и военно-морские силы, а также десантно-штурмовые войска и силы специальных операций. Этот праздник не является официальным выходным.

До начала конфликта на востоке Украины День ВСУ отмечался торжественной церемонией возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, торжественным собранием, церемонией вручения государственных наград и праздничными концертами.

Начиная с 2009-го, ко Дню Вооруженных сил Украины присуждается Премия имени Богдана Хмельницкого за лучшее освещение военной тематики в произведениях литературы и искусства в нескольких номинациях.

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Как изменилась украинская армия во времена независимости

После распада Советского Союза Украина унаследовала одну из самых мощных групп войск в Европе, оснащенную ядерным оружием и относительно современными образцами вооружения и военной техники. На время провозглашения Украиной независимости численность войск в стране достигала почти миллиона (980 тысяч человек).

Фото из открытых источников

Примерно за 20 лет количество военных и престиж украинской армии пришел в упадок. Переломным моментом в истории современной украинской армии стали события 2013-2014 годов: Революция Достоинства, оккупация Крыма и части Донбасса. И несмотря на неудовлетворительную ситуацию в армии, украинским военным удалось отстоять независимость Украины и защитить собственный народ.

Сейчас наша армия восстановила свою боеспособность, а Украина отказалась от внеблокового статуса и объявила о своих намерениях вступить в НАТО. На сегодня, согласно рейтингу Global Firepower Index-2020, Вооруженные силы Украины по своей боеспособности занимают 27 место среди 137 стран мира. Среди стран Европы Украина находится на 9 месте из 50.

Рейтинг армий мира Армия Информ

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Топ-5 интересных фактов об украинском войске

В последние годы украинская армия значительно увеличила свою мощь и заняла достойное место среди других стран. Но не только обороноспособностью славится армия. Стоит привести следующие факты об украинском войске:

- По количеству резервистов Украина занимает 9 место в мире, опережая даже США.

- Самый молодой род войск - Силы специальных операций (ССО). В составе Вооруженных Сил Украины ССО появились 5 января 2016-го.

- Одна из самых новых должностей в ВСУ - военные капелланы. С мая 2017 года во всех боевых частях и подразделениях ВСУ появилась эта должность. В боевых бригадах, в зависимости от их численности, работают от двух до четырех таких священников.

- Украинская армия – первая в мировой истории, которая добровольно отказалась от ядерного оружия. Ядерное разоружение в Украине продолжалось с 1991 по 1996 год. Принцип безъядерности был утвержден Верховной Радой в декларации о государственном суверенитете 1990 года.

- Верховная Рада Украины приняла закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава, которые отвечают стандартам НАТО.