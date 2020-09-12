День украинского кино: Кинореалии страны – от пустоты до новейшей эпохи молодых режиссеров

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Украинское кино прекрасное, и это факт

В этом году 12 сентября в Украине отмечают День украинского кино – праздник сравнительно новый, призванный привлечь внимание к киноотрасли и заинтересовать ее достижениями, а также поговорить немного и о проблемах.

Последние годы кинематограф возрождается и это видно невооруженным глазом. По крайней мере статистика снятой украинской кинопродукции и доля показов именно украинского кино опять-таки в украинских кинотеатрах уверенно растет.

Далее рассказываем об истории Дня кино, состоянии современной украинской киноотрасли, а также вспоминаем вехи отечественного кинематографа и трудности, с которыми пришлось столкнуться украинским режиссерам и актерам, чтобы стать настоящими кинопрофессионалами.

История Дня кино

День украинского кино – национальный профессиональный праздник работников кинематографии, который отмечается в Украине ежегодно во вторую субботу сентября и не является государственным. Это нефиксированный праздник, который в этом году приходится на 12 сентября. Скорее, это день, когда стоит лишний раз подумать, поговорить о кино и культуре, о состоянии кинематографа, о поколении актеров, режиссеров, сценаристов, о сотрудничестве с иностранными кинокомпаниями и "экспансии" за границу, призванную приблизить мировое признание украинского кино.

День украинского кино стал официальным государственным профессиональным праздником в Украине 24 года назад. 12 января 1996 года второй президент Украины Леонид Кучма подписал Указ о дне украинского кино, которым определил дату праздника – вторую субботу сентября. В указе говорилось и о цели установления такого праздника – поддержка инициативы работников кинематографии Украины.

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История украинского кино и его состояние в 2000-х

Собственно история украинского кинематографа началась в сентябре 1896 года в Харькове. Тогда фотограф Альфред Федецкий снял несколько короткометражных документальных сюжетов, и показал их на широком экране в Харьковском оперном театре. Это был первый публичный киносеанс в тогдашней Российской империи.

Далее за два десятка лет до становления СССР украинское кино начинает свой собственный путь. Александр Довженко и поэтическое кино, Петр Чардынин, Сергей Эйзенштейн, Лесь Курбас. Они подарили миру великие кинокартины "Земля", "Броненосец Потемкин", "Ягодка любви", "Звенигора" и др. Однако дальше началась советская эпоха, когда непосредственно украинского кино не существовало, оно было неотъемлемой составляющей советского пропагандистского кино.

В период с 1991 до 2010 украинского кино почти не было. Это довольно жесткая формулировка, но она соответствует действительности. Нехватка средств, трудности в общественной жизни, проблемы в политике и экономике – не до кино.

Однако с 2010 года начинается восхождение украинского кинематографа, большой путь, который начал давать свои плоды всего несколько лет назад. Это хорошо можно отследить по количеству кинособытий и киномероприятий и фестивалей, проводимых по стране.

Всего 20 лет между 2000 и 2020 годами, а между ними пролегает пропасть. Украинское кино 2000-х и украинское кино 2020-х – две несравнимые плоскости, два мира, которые в принципе не могут стоять рядом. Однако мы должны сопоставить их друг с другом.

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Мир украинского кино в 2020-м

Современное отечественное кино с каждым годом сильнее стоит на ногах и громче заявляет о себе не только в Украине, но и в мире.

Сейчас имеем фестиваль документального кино Docudays, "Молодость", Фестиваль кино и урбанистики "86", Международный кинофестиваль "Кино и ТЫ" имени А.Шрейбера (в Мариуполе), фестиваль для детей и подростков "Чилдрен Кинофест", кинофестиваль "Неделя критики", Каневский международный кинофестиваль им. Ю. Ильенко и, наконец, громкий и яркий Одесский кинофестиваль – крупнейший зрительский кинофестиваль Европы с десятками украинских лент и гостями со всего мира.

В Украине регулярно проводятся премия кинокритиков КИНОКОЛО и аналог Оскара "Золотая Дзыга". К тому же в этом году заработала первая масштабная онлайн-библиотека короткометражных фильмов UA Ukrainian Short Films. Сейчас в ней насчитывается около 50 фильмов.

Есть еще одно – началось некое движение тектонических плит в вопросе организации управления киноотраслью.

К примеру, имеем громкую историю с назначением председателя Государственного агентства по вопросам кино. Вместо Филиппа Ильенко, который в прошлом году объявил о завершении карьеры в Госкино, украинское киносообщество ждало нового председателя. Однако отбор кандидатов мало кого порадовал – достойных кандидатов, в частности генерального продюсера Одесского кинофестиваля Юлию Синькевич, отсеяли, назначив на должность не слишком компетентную директора регионального кинотеатра Марину Кудерчук. Эта ситуация не является положительной, однако она хорошо демонстрирует внимание общества к "киновопросам" и показывает, как много мы имеем действительно компетентных людей, которые гипотетически могут возглавить киноотрасль (пусть даже они не прошли по конкурсу).

И конечно же, непосредственно растет количество и качество кинопродукции. За последние несколько лет в украинский и международный прокат вышли десятки кинолент, созданных отечественными профессионалами. Также снят ряд документальных и неигровых фильмов, которые пополнили программы украинских и мировых кинофестивалей.

Это "Фокстер и Макс", "Мои мысли тихие", "Домой", "Толока", "Віддана", "Сторожевая застава", "Запрещенный", "Бешеная свадьба", "Черкассы", "Незламна", "История зимнего сада", "Поет "Иванофранковсктеплокоммунэнерго", "Моя бабушка Фанни Каплан", "Обесцвеченная", "В нашей синагоге", "Стремглав", "Дикое поле", "Круты", "Уровень черного", "Племя", "Атлантида", "Посторонний". Они собирают полные залы и становятся кассовыми хитами наравне с зарубежными блокбастерами и комедиями.

Украинское кино говорит о современных общественных проблемах: прежде всего, конечно, о ситуации на Донбассе, о Революции Достоинства, аннексии Крыма, процессе декоммунизации, буллинге детей и подростков, отношениях между родителями и детьми, а также между влюбленными.

За последние десять-пятнадцать лет мы узнали ряд громких имен в мире кино. Это режиссеры Антонио Лукич, Надежда Парфан, Марина Степанская, Нариман Алиев, Ярослав Лодыгин, Алексей Шапарев, Валентин Васянович и другие и актеры Ахтем Сеитаблаев, Дарья Полунина, Екатерина Молчанова, Андрей Лидаговский, Виталий Салий, Дмитрий Ярошенко и др.

Все это в совокупности – маркеры, которые отличают состояние украинской культуры и, в частности, кинематографа в период с 1990-х и до этого дня.