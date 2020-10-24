"День тишины" перед местными выборами: Что запрещено, а что разрешено в Украине 24 октября

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"День тишины" нужен, чтобы каждый смог определиться со своим выбором

Местные выборы, о которых уже так много сказано и выдумано, наконец приблизились к украинцам максимально вплотную. Осталось несколько дней и наступит долгожданная развязка. Станет понятно, принесла ли кандидатам активная предвыборная агитация победу. А пока наступил канун выборов – так называемый "день тишины".

Именно о нем мы и расскажем далее, а также об ответственности, предусмотренной законом за агитацию в этот день.

Что такое "день тишины" и когда он наступает

"День тишины" – это неформальное название одного дня непосредственно перед выборами, когда полностью запрещена какая-либо агитация. Учитывая то, что выборы приходятся на воскресенье, днем тишины традиционно считается суббота.

Иначе "день тишины" называют "днем размышлений", который предоставляется избирателю на подготовку к окончательному выбору кандидата. И в этих размышлениях ему никто не должен мешать, в том числе политической рекламой на улицах, в интернете, политическими листовками в почтовых ящиках, теле- и радиоагитацией.

Согласно ч. 2 ст. 70 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", предвыборная агитация заканчивается в 24:00 последней пятницы перед днем голосования. Тогда же начинает действовать запрет на проведение массовых акций от имени партий и отдельных кандидатов, а также публичные объявления о поддержке партией или отдельными кандидатами в депутаты.

Кстати, аналогичные нормы содержатся в ЗУ "О выборах Президента Украины" (ч. 3 ст. 57) и "о выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов" (ч. 2 ст. 47).

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Что запрещено в "день тишины"

Фактически запрещается любая предвыборная агитация, то есть действия с целью побуждения избирателей голосовать за или не голосовать за определенного кандидата в депутаты или партию (в соответствии с ЗУ "О выборах народных депутатов Украины") .

Предвыборная агитация не может проводиться ни в одном из указанных форматов:

встречи с избирателями;

проведение митингов, шествий, демонстраций, пикетов;

проведение публичных дебатов, дискуссий, круглых столов, пресс-конференций;

политическая реклама в печатных и аудиовизуальных (электронных) СМИ: выступления, интервью, видеофильмы;

распространение избирательных листовок, плакатов и других печатных агитационных материалов или печатных изданий;

размещение печатной агитации на носителях наружной рекламы;

размещение агитационных материалов и политической рекламы на зданиях и в помещениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной формы собственности;

размещение политической рекламы в помещениях и на зданиях станций метрополитена, автобусных и железнодорожных вокзалов, портов и аэропортов;

проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или других публичных мероприятий при поддержке партии или кандидата в депутаты;

публичные призывы голосовать за или не голосовать за партию, кандидата в депутаты или публичные оценки деятельности этих партий или кандидатов в депутаты;

установка информационных палаток;

обнародование или распространение результатов социологических опросов, связанных с выборами.

Вечером пятницы коммунальщики и работники рекламных агентств должны до полуночи убрать избирательную рекламу на улицах украинских городов. Правда, всегда остаются несколько плакатов и бордов, которые оповещают о тех или иных кандидатах в канун выборов. И с этим ничего нельзя поделать.

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Ответственность за нарушение "дня тишины"

Факты нарушений, в том числе, и агитационные нарушения, фиксируют в Комитете избирателей. Там советуют избирателям, которые стали свидетелями нарушения закона в канун выборов, обращаться в правоохранительные органы. Если вы обнаружили нарушения, касающиеся агитации в "день тишины", вам следует обратиться в полицию.

Согласно ст. 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрены санкции в виде предупреждения за нарушение указанных норм во время "дня тишины".

Проведение предвыборной агитации в "день тишины" влечет за собой наложение штрафа на граждан от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц – от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан. Иначе говоря, за агитацию в "день тишины" или непосредственно в день выборов в Кодексе предусмотрен штраф от 850 до 1360 грн для должностных лиц и от 510 до 850 грн для других граждан.

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Что разрешено в "день тишины"

Стоит различать прямую или завуалированную агитацию и сообщения о кандидатах в СМИ. В Украине информационным изданиям, ресурсам и каналам разрешено сообщать о них в новостях или других программах. Также разрешается распространять информацию непосредственно о процессе выборов, призывы идти на выборы, разъяснять гражданам нормы и порядок голосования.

К тому же закон не запрещает гражданам свободно и всесторонне обсуждать кандидатов, их предвыборные программы, политические, деловые и личные качества и собственно агитацию в любой день.

Законодательство никоим образом не регулирует распространение агитации в "день тишины" в социальных сетях, то есть это остается на совести граждан.

К примеру, сеть Facebook будет блокировать политическую рекламу за неделю до выборов только в США, тогда как в канун украинских выборов соцсеть никак не будет регулировать сообщения на политическую тематику.