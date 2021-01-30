День святого Валентина, Сретение Господне и ретроградный Меркурий: Главные праздники и астрономические явления февраля

Февраль не принесет украинцам дополнительных выходных

Февраль - самый короткий месяц года Фото: Pixabay

Начался третий месяц зимы, и хотя, по прогнозам синоптиков, погода будет нестабильной, однако уже ощущается постепенное приближение весны. К тому же месяц чуть короче остальных. Однако больших государственных или религиозных праздников в этом месяце ожидается немного.

О главных праздниках и событиях третьего месяца зимы рассказываем подробнее.

Сколько будем отдыхать в феврале

Всего в феврале 2021 двадцать восемь дней. Из них 20 – рабочих и 8 выходных. Дополнительных выходных в этом месяце не предвидится.

Однако в этом месяце отметим несколько интересных и романтических праздников, поэтому провести февраль можно весело.

К тому же, это последний месяц зимы – ночи понемногу становятся короче, а теплые дни все ближе.

Государственные и международные праздники февраля

В этом месяце немного праздников, и среди них нет важных. Однако все же будут поводы для празднований.

Так, 12 февраля Новый год будут отмечать в Китае. Его будут праздновать 15 дней – до 27 февраля. Стоит отметить, это то, что в восточном календаре грядущий год будет не 2021-м, а 4719-м и за него "будет отвечать" Белый Металлический Бык. И, по предсказаниями астрологов, этот год должен быть спокойным, без серьезных потрясений.

Празднование Нового года в Китае по-настоящему веселые Фото из открытых источников

14 февраля отметим День святого Валентина. Раньше этот праздник был религиозным – его отмечали христиане западного обряда. Со временем праздник распространился по миру и стал очень популярным у молодежи. В этот день влюбленные дарят подарки, признаются в любви, женятся.

Самый романтичный праздник года Фото: Pixabay

20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни. В этот день поводов для радости нет - стоит вспомнить и отдать дань уважения тем, кто умер во время противостояний на Майдане Независимости в 2014 году.

Также в феврале, кроме указанных, отметим и другие праздники:

2 февраля - День сурка; День безопасного интернета

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака

6 февраля – Международный день бармена

9 февраля – Международный день стоматолога

11 февраля – Всемирный день больного; Международный день женщин и девочек в науке

13 февраля – Всемирный День радио

14 февраля – День компьютерщика

15 февраля – Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых действий на территории других государств

17 февраля – День спонтанного проявления доброты; День кота в Европе

19 февраля – День Государственного герба Украины

20 февраля – Всемирный день социальной справедливости

21 февраля – Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода

22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений

27 февраля – Международный день полярного медведя

28 февраля – Всемирный день редких заболеваний; День работников патрульно-постовой службы Украины.

Какие религиозные праздники отметим в феврале

Третий месяц зимы принесет немного и религиозных праздников. Всего в феврале будет один большой праздник - Сретение Господне, который отмечают 15 февраля. Его отмечают на 40-й день после дня рождения Иисуса Христа с конца V века.

В то же время, в последний месяц зимы именины будут отмечать Ксения (6 февраля), Василий, Григорий и Иван (12 февраля), Валентин (14 февраля).

Также в феврале нет строгих постов – традиционно запрещено употреблять пищу животного происхождения каждую среду и пятницу. Однако, с 22 до 27 февраля постных дней вообще нет, ведь в этот период продолжается седмица Мытаря и Фарисея.

Астрономические интересности февраля

Хоть год и обещает несколько суперполнолуний, лунных и солнечных затмений, метеорных потоков. Однако ни одного из них не предвидится в третий месяц зимы.

Стоит обратить внимание на ретроградность планет - это достаточно распространенное явление, однако оно может негативно влиять на события и людей. В феврале в обратном направлении будет двигаться Меркурий. Как отмечают астрологи, ретроградность Меркурия сулит большие проблемы с финансами. Это значит, что не стоит делать крупных покупок и инвестировать.

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Астрологи не рекомендуют во время ретроградного Меркурия:

финансовые изменения и кредиты;

начинать проекты и открывать бизнес;

менять место работы;

заключать контракты, подписывать серьезные документы и совершать крупные сделки;

ехать в командировку и отправляться в путешествие;

заниматься серьезными делами;

проводить диагностику и медицинские обследования.

В эти периоды требуется больше времени, затрат энергии и сил для решения тех или иных вопросов и выполнения работ. В периоды ретроградности Меркурия нужны дополнительные условия и какие-то особые обстоятельства для того, чтобы проявить себя и реализовать то, что запланировано ранее.