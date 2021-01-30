День святого Валентина, Сретение Господне и ретроградный Меркурий: Главные праздники и астрономические явления февраля
Февраль не принесет украинцам дополнительных выходных
Начался третий месяц зимы, и хотя, по прогнозам синоптиков, погода будет нестабильной, однако уже ощущается постепенное приближение весны. К тому же месяц чуть короче остальных. Однако больших государственных или религиозных праздников в этом месяце ожидается немного.
О главных праздниках и событиях третьего месяца зимы рассказываем подробнее.
Сколько будем отдыхать в феврале
Всего в феврале 2021 двадцать восемь дней. Из них 20 – рабочих и 8 выходных. Дополнительных выходных в этом месяце не предвидится.
Однако в этом месяце отметим несколько интересных и романтических праздников, поэтому провести февраль можно весело.
К тому же, это последний месяц зимы – ночи понемногу становятся короче, а теплые дни все ближе.
Государственные и международные праздники февраля
В этом месяце немного праздников, и среди них нет важных. Однако все же будут поводы для празднований.
Так, 12 февраля Новый год будут отмечать в Китае. Его будут праздновать 15 дней – до 27 февраля. Стоит отметить, это то, что в восточном календаре грядущий год будет не 2021-м, а 4719-м и за него "будет отвечать" Белый Металлический Бык. И, по предсказаниями астрологов, этот год должен быть спокойным, без серьезных потрясений.
14 февраля отметим День святого Валентина. Раньше этот праздник был религиозным – его отмечали христиане западного обряда. Со временем праздник распространился по миру и стал очень популярным у молодежи. В этот день влюбленные дарят подарки, признаются в любви, женятся.
20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни. В этот день поводов для радости нет - стоит вспомнить и отдать дань уважения тем, кто умер во время противостояний на Майдане Независимости в 2014 году.
Также в феврале, кроме указанных, отметим и другие праздники:
- 2 февраля - День сурка; День безопасного интернета
- 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака
- 6 февраля – Международный день бармена
- 9 февраля – Международный день стоматолога
- 11 февраля – Всемирный день больного; Международный день женщин и девочек в науке
- 13 февраля – Всемирный День радио
- 14 февраля – День компьютерщика
- 15 февраля – Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых действий на территории других государств
- 17 февраля – День спонтанного проявления доброты; День кота в Европе
- 19 февраля – День Государственного герба Украины
- 20 февраля – Всемирный день социальной справедливости
- 21 февраля – Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода
- 22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений
- 27 февраля – Международный день полярного медведя
- 28 февраля – Всемирный день редких заболеваний; День работников патрульно-постовой службы Украины.
Какие религиозные праздники отметим в феврале
Третий месяц зимы принесет немного и религиозных праздников. Всего в феврале будет один большой праздник - Сретение Господне, который отмечают 15 февраля. Его отмечают на 40-й день после дня рождения Иисуса Христа с конца V века.
В то же время, в последний месяц зимы именины будут отмечать Ксения (6 февраля), Василий, Григорий и Иван (12 февраля), Валентин (14 февраля).
Также в феврале нет строгих постов – традиционно запрещено употреблять пищу животного происхождения каждую среду и пятницу. Однако, с 22 до 27 февраля постных дней вообще нет, ведь в этот период продолжается седмица Мытаря и Фарисея.
Астрономические интересности февраля
Хоть год и обещает несколько суперполнолуний, лунных и солнечных затмений, метеорных потоков. Однако ни одного из них не предвидится в третий месяц зимы.
Стоит обратить внимание на ретроградность планет - это достаточно распространенное явление, однако оно может негативно влиять на события и людей. В феврале в обратном направлении будет двигаться Меркурий. Как отмечают астрологи, ретроградность Меркурия сулит большие проблемы с финансами. Это значит, что не стоит делать крупных покупок и инвестировать.
Астрологи не рекомендуют во время ретроградного Меркурия:
- финансовые изменения и кредиты;
- начинать проекты и открывать бизнес;
- менять место работы;
- заключать контракты, подписывать серьезные документы и совершать крупные сделки;
- ехать в командировку и отправляться в путешествие;
- заниматься серьезными делами;
- проводить диагностику и медицинские обследования.
В эти периоды требуется больше времени, затрат энергии и сил для решения тех или иных вопросов и выполнения работ. В периоды ретроградности Меркурия нужны дополнительные условия и какие-то особые обстоятельства для того, чтобы проявить себя и реализовать то, что запланировано ранее.