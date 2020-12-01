День святого Николая, католическое Рождество и зимнее солнцестояние: Главные праздники и астрономические явления декабря
В декабре украинцы получат дополнительный выходной
Вот и последний месяц года – он принесет украинцам дополнительный выходной на католическое Рождество, которое стало государственным праздником с 2017 года. Также в декабре будет немало государственных и религиозных праздников, а также интересных астрономических явлений.
Об этом и многом другом рассказываем подробнее.
Сколько будем отдыхать в декабре
В последнем месяце 2020 года у украинцев будет 9 выходных благодаря католическому Рождеству, которое с недавних пор является государственным праздником и отмечается 25 декабря.
Рабочий день 24 декабря при этом рекомендовано уменьшить на 1 час.
Также сокращенным будет рабочий день накануне Нового года – 31 декабря. В некоторых частных компаниях в этот день сотрудники не выходят на работу, но это решается индивидуально на предприятии.
Отметим, что в декабре 2020 года в Украине будет 22 рабочих и девять выходных дней.
Государственные и международные праздники последнего месяца года
Декабрь будет богатым на праздники как профессиональные, так и государственные и международные. Почти в начале месяца стоит поздравить мужчин с Днем Вооруженных сил Украины (6 декабря). Праздник был основан в 1993 году. Именно в этот день в 1991 году был принят закон "О Вооруженных Силах Украины".
Также на этот месяц приходится немало профессиональных праздников – будем поздравлять работников прокуратуры, статистики, суда, государственной исполнительной службы, органов ЗАГСа, адвокатов, энергетиков и других.
И конечно – 31 декабря – последний день года. В этот день обычно подводят итоги уходящего года и планируют грядущий.
Кроме этого в декабре отметим следующие государственные и международные праздники:
- 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом, День невролога, День работников прокуратуры Украины;
- 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства;
- 3 декабря – Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики (Международный день дизайнеров и аниматоров);
- 4 декабря – День объятий, День заказов подарков Деду Морозу;
- 5 декабря – День работников статистики в Украине, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров);
- 7 декабря – Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине;
- 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией, Международный день памяти жертв преступлений геноцида, чествование их достоинства и предупреждение этих преступлений;
- 10 декабря – День прав человека, Всемирный день футбола, День Нобеля, начинается Ханука;
- 11 декабря – Международный день гор, Всемирный день больного бронхиальной астмой;
- 12 декабря – День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Международный день нейтралитета;
- 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (день ликвидатора);
- 15 декабря – День работников суда Украины Международный день чая;
- 17 декабря – День работника Государственной исполнительной службы Украины;
- 18 декабря – Международный день мигрантов, День работников органов ЗАГСа;
- 19 декабря – День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций, Международный день помощи бедным, День адвокатуры Украины;
- 20 декабря – Международный день солидарности людей;
- 22 декабря – День энергетика, День дипломатической службы Украины;
- 24 декабря – День работников архивных учреждений Украины;
- 26 декабря – День подарков;
- 29 декабря – День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины.
Религиозные праздники в декабре
Месяц будет не богат религиозными праздниками, однако некоторые из них – выдающиеся. Так, во второй декаде месяца, 19 декабря, отметим День святого Николая. Этот день больше всего любят дети, ведь традиционно ждут на утро вкусности. Поэтому они верят в чудо, совершаемое святым Николаем, и учатся у святого быть милосердными. Святой Николай заботится о воинах, водителях и путешественниках, помогает бедным в затруднении; считается покровителем детей и студентов, моряков, торговцев и лучников.
Также 25 декабря отмечается католическое Рождество. Один из самых значимых праздников для верующих. В этот день празднуют рождение Иисуса Христа.
Кроме этого, в декабре отметим следующие религиозные праздники:
- 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы;
- 7 декабря – Великомученицы Екатерины;
- 13 декабря – память апостола Андрея Первозванного;
- 17 декабря – память великомученицы Варвары и мученицы Иулиании;
- 22 декабря – Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, память святой пророчицы Анны.
В этом месяце продолжается многодневный Рождественский пост, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2020 года. В этот период следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.
Астрономические явления декабря
Этот месяц подарит немало ярких и интересных астрономических явлений. Одно из них – метеорный поток Геминиды. Он продлится с 7 по 17 декабря, а пик будет с ночи 13 на утро 14 декабря. Звездопад Геминиды – настоящий король метеорных потоков 2020 года, демонстрирующий до 120 разноцветных объектов в час на пике. Создается остатками астероида (3200) Фаэтон, найденного в 1982 году декабря. Смотреть нужно на метеоры со стороны созвездия Близнецы.
14 декабря произойдет полное солнечное затмение – Луна полностью перекрывает Солнце, демонстрируя корону. Полную фазу можно будет заметить в некоторых южных частях Чили и Аргентины, частично в Южной Америке, на юго-востоке Тихого и Атлантического океана.
С 17 по 25 декабря состоится звездопад Урсиды. Это небольшой метеорный поток, который демонстрирует около 5-10 метеоров в час. Создается пылевыми зернами кометы Туттля, найденной в 1790 году. В этом году его максимум выпадает с ночи 21 декабря на утро 22-го. Метеоры можно наблюдать со стороны созвездия Малая Медведица.
21 декабря зимнее солнцестояние – первый зимний день для Северного полушария и летний для Южного.
В этот день, 21 декабря, состоится редкое крупное соединение Юпитера и Сатурна. В последний раз такое событие пришлось на 2000 год. Два ярких объекта будут отделены друг от друга на 7 угловых минут в ночном небе. Из-за близости покажется, что это двойная планета.