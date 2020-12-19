День святого Николая Чудотворца: История праздника подарков, традиции, приметы и запреты

Настал День святого Николая Фото из открытых источников

Неудивительно, что этот праздник – один из самых любимых у ребятишек

Ко всем детям и взрослым пришел святой Николай! Даже если кто-то был невежлив, Николай успел посетить всех с подарком. Наступил праздник, который больше всего любят дети, он является предвестником католического Рождества и Нового года. Именно День Святого Николая по-настоящему дарит хорошее настроение, веру в чудеса и надежду на лучшее.

В переводе с греческого имя Николай означает "тот, кто побеждает народ" – на других языках оно звучит как Николас, Никлас, Клаус, Микулаш, Миклос, Нихол, и тому подобное. Поэтому и праздник в разных странах называется по-разному, но суть у него одна – добро, любовь и подарки. Далее рассказываем об истории этого праздника, его традициях, загадках и приметах.

История праздника и легенда о Николае

У католиков и православных всего мира 19 декабря – это день памяти святого Николая. А церкви, придерживающиеся григорианского и новоюлианского календарей, отмечают этот праздник 6 декабря.

Каждый праздник имеет свою историю, свои традиции, которые создавались и устанавливались столетиями. День святого Николая – не исключение. Историкам и религиоведам сложно бывает разделить истории о жизни святого Николая на реалистическую и сказочную составляющую. Первую биографию святого Николая написали еще в IX веке. Она рассказывает, что святой Николай родился в 270 году в городе Патаре, в Ликии (юго-западная Малая Азия, современная Турция) в богатой и уважаемой семье. Он был единственным ребенком в семье, его воспитывали в христианском духе, дали ему прекрасное образование и жизненные ориентиры. Всю свою жизнь, с детства Николай был очень душевным и милосердным человеком и заботился о бедных и больных. Во взрослом возрасте Николай был избран епископом города Миры, главного города Ликии. А когда в 300 году от эпидемии в городе Миры умерли его родители, Николай раздал унаследованное богатство бедным.

Святой Николай Фото из открытых источников

Кто же еще мог стать прообразом волшебника, который дарит добро, помогает и оберегает, как не благочестивый Николай? Читая о его жизни, становится понятно, что никто, кроме него. Кстати, именно с его именем связана традиция, берущая свое начало с XII века – выплачивать стипендии в школах и давать помощь бедным ученикам.

Шли столетия и в конце концов эта традиция превратилась в другую – ту, что мы знаем сейчас. Теперь мы кладем детям под подушку подарки в вечер святого Николая с 18 на 19 декабря.

Сегодня Святой Николай занимается воинами, водителями и путешественниками, помогает бедным в беде; считается покровителем детей и студентов, моряков и торговцев. По легендам, своими молитвами он спас рыбаков во время бури на море. Бог услышал молитву святого, и буря стихла. И по сей день моряки и рыбаки часто просят у святого Николая заступничества перед Господом.

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Традиции на Николая в разных странах

Скорее всего, традиция дарить подарки в день святого Николая берет свое начало от одного случая в Германии в 4 веке.

Обедневшему мужчине нечего было дать трем дочерям в качестве приданого. В такой ситуации, по обычаю, они бы не смогли выйти замуж и могли стать проститутками, чтобы зарабатывать на жизнь. В то время Николай еще не был епископом, но мог распоряжаться унаследованным от родителей богатством. Он решает помочь и три ночи подряд пробирается в дом семьи с тремя дочками и бросает в окно комнат девушек золото на приданое. Николай не хотел, чтобы кто-то знал, что это его золото.

Именно в средневековой Германии родители начали дарить своим детям новую зимнюю одежду и обувь в день святого Николая. И делали они это тайно ночью, чтобы дети верили в чудеса. Дарили также конфеты, орехи, сухофрукты, сладкую выпечку, школьные принадлежности, игрушки, которые клали в новые или отремонтированные старые ботинки.

Дети получают подарки Фото из открытых источников

Другие страны имеют немного другие традиции и легенды об этом празднике. К примеру, в Австрии верят, что накануне праздника по городам бегают черти, которых отгоняет святой Николай. В Чехии говорят, что его сопровождают черт и ангел, записывая каждый в свою книгу добрые и плохие дела детей. Учитывая это святой Николай решает, дарить ли подарок ребенку. А в Голландии дети верили, что Николай каждый год приезжает в Роттердам на корабле из Испании и входит в город на коне в сопровождении помощников-негритят.

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Как празднуют в Украине

В Украине существует много старых традиций, касающихся празднования дня святого Николая. В давние времена старшие хозяева села накануне праздника собирались, чтобы варить пшеничное пиво. После этого они ездили на санях вокруг села, пели песни и веселились. Детям в этот день дарили особое медовое печенье — николайчики.

Пряники "николайчики" Фото из открытых источников

Также устраивали обеды в честь Николая Угодника, а на Подолье в этот день было принято ждать "полазника" — мужчину, который первым зайдет в дом. Это предвещало богатство на весь год.

Интересно, что в Харьковской области у людей была традиция праздновать Миколины святки три дня – тогда варили кутью и узвар.

Ко дню Николая принято отдавать долги, мириться и прощать. Также существует особая молитва, которая помогает загадать желание в День Николая: "Чудотворец Николай, помоги мне в моих желаниях бренных. Не сердись на просьбу дерзкую, но и не покинь меня в делах суетных. Что во благо возжелаю, исполни своей милостью. Коли лихое хочу, отврати напасти. Пусть все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя. Аминь".

Сейчас в современной Украине в некоторых школах накануне праздника проходят уроки, на которых детей учат писать письмо святому Николаю. Общественные организации проводят благотворительные акции для сирот, раздают подарки для учащихся школ. Во Львове ежегодно проходит акция "Николай о тебе не забудет" – открывается своеобразная "Фабрика святого Николая", горожане приносят туда подарки и пожертвования для сирот, а волонтеры вечером 18 декабря и утром 19 декабря разносят их детям. Во многих городах Украины именно в день Николая официально открывают рождественскую елку и зажигают огоньки на ней.

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Традиции, приметы и запреты на Николая

Традиции. В этот день обязательно нужно сходить в церковь на службу, помолиться за здоровье своих родных, близких и друзей. Особенно горячо стоит молиться за детей – Николай слышит молитвы и всегда поможет малышам.

Издавна народные целители знали, что день Николая Угодника – самый благоприятный для лечения тяжелых недугов. Также этот день открывал зимние сватовства - 19 декабря те, кто планировал жениться, служили молебен Николаю Чудотворцу. А незамужние девушки в этот день гадали – клали на образ Чудотворца пояс, веря, что во сне увидят своего суженого.

Народные приметы. С этим днем связано много примет. Говорят, если большой иней, будет хороший урожай хлеба. Если 19 декабря идет дождь, значит хорошо уродится озимь. А если в этот день мороз – будет большой урожай хлеба и овощей. Пошел снег и засыпал все дороги – значит, зима будет холодной и затяжной. А еще говорят, сколько выпало снега на 19 декабря, столько же травы будет 22 мая на летнего Николая. Морозный и солнечный день – примета того, что в следующем году будет неурожай. Ясная и холодная погода – будет богатый урожай летом.

Запреты. День Святого Николая приходится на Рождественский пост. Это означает, что нельзя есть мясные и молочные блюда и яйца, допускается только горячая пища с маслом и рыба, овощи, фрукты, соленья, супы, сладости.