День студента, начало Рождественского поста и два звездопада: Главные праздники и интересные события ноября

Ноябрь не порадует украинцев дополнительными выходными

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Начался третий месяц осени – дни становятся короче, а воздух – прохладнее. Однако это не повод для осенней меланхолии – ноябрь принесет немало интересных праздников. Так, свой день будут отмечать студенты, и это не только украинский, но и международный праздник. Также в ноябре появится возможность поздравить мужчин. А верующие восточного обряда будут постепенно готовиться к Рождеству Христову – начнется Филиппов пост, который продлится до 7 января.

О государственных, международных, религиозных праздниках и интересных астрономических явлениях этого месяца рассказываем подробнее.

Сколько будем отдыхать в ноябре

В этом месяце 30 календарных дней, из них 21 – будет рабочим, а 9 – выходными. Ни одного значительного религиозного или государственного праздника в третий осенний месяц нет. Поэтому дополнительных выходных не будет.

Календарь на ноябрь Фото из открытых источников

Какие государственные и международные праздники отметим в ноябре

Третий месяц осени принесет много интересных, однако не слишком выдающихся праздников. В ноябре будут праздновать свой, скажем так, профессиональный день студенты. Он состоится 17 ноября. Студенты – люди веселые и активные, а учитывая, что в этом месяце отмечается Международный день студента, надеемся, праздник пройдет с размахом.

А вот 19 ноября будет возможность поздравить сильную половину человечества – в этот день отмечается Международный день мужчин. Также в этот день празднуется Международный день театра - хороший повод приобщиться к прекрасному и впечатляющему искусству.

Pixabay.com

Также в ноябре отметим следующие праздники:

1 ноября - Международный день вегана, День рождения Европейского Союза (Дата основания ЕС), День работника социальной сферы Украины

3 ноября - День инженерных войск Украины, День ракетных войск и артиллерии Украины

4 ноября - День железнодорожника Украины

6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

8 ноября - Всемирный день градостроительства (урбанизма), День виноградаря и винодела

9 ноября - День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и аматоров народного искусства, День книги рекордов Гиннеса, а также Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма

10 ноября - Всемирный день науки, Международный день бухгалтерии, Всемирный день молодежи (неофициальный)

11 ноября - Всемирный день шопинга

12 ноября - Всемирный день борьбы с пневмонией, Всемирный день качества

13 ноября - Международный день слепых

14 ноября - День борьбы против диабета, Международный день логопеда

15 ноября - Всемирный день памяти жертв дорожных аварий, День работников сельского хозяйства Украины

16 ноября - Международный день терпимости, Всемирный день пуговиц, а также День работников радио, телевидения и связи Украины

18 ноября - День сержанта Вооруженных сил Украины, День рождения Деда Мороза

19 ноября - Международный день философии, Международный день отказа от курения, День работников гидрометеорологической службы Украины

20 ноября - Всемирный день ребенка

21 ноября - День Достоинства и Свободы, День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий

24 ноября - День завоевания друзей

25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами

26 ноября - День благодарения

26 ноября - День благодарения 27 ноября - Черная пятница

28 ноября - День памяти жертв голодоморов,

30 ноября - Всемирный день домашних животных, Международный день защиты информации

Религиозные праздники в ноябре

Не будет в этом месяце и больших религиозных праздников, однако произойдет несколько важных для верующих событий. Так, 7 ноября - Димитровская поминальная суббота. В этот день поминают почивших, а в храмах проходят специальные службы. В церковь приносят угощение, также раздают еду нуждающимся. После этого посещают могилы умерших близких. Родительской эта суббота называется из-за того, что в первую очередь принято поминать именно усопших родителей.

А 28 ноября начнется Филиппов пост, который закончится 6 января. Главная идея поста заключается в сочетании физического воздержания с духовным. По окончании его православные празднуют Рождество Христово. Пост еще называют Рождественским, во время него запрещается употреблять мясные, молочные блюда, а также яйца.

Также на третий месяц осени приходится чествование нескольких икон Божьей Матери.

В ноябре отметим следующие религиозные праздники:

4 ноября - празднование Казанской иконы Божией Матери. Именно с этим образом Богородицы связано много чудес. Ею принято благословлять молодоженов, а изображение иконы принято дарить на венчание и крещение детей.

6 ноября - иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость

9 ноября - Преподобного Нестора Летописца

10 ноября - Параскевы Пятницы. День памяти мученицы Параскевы, названной Пятницей

12 ноября - Озернянской иконы Божией Матери. Чудотворная Озерянская икона Богородицы - главная святыня и покровительница города Харькова и всей Слобожанщины.

21 ноября - Собор Архистратига Михаила и других небесных Сил бесплотных

22 ноября - иконы Божией Матери Скоропослушница

27 ноября - Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост

До начала Рождественского поста традиционными постными днями являются среда и пятница, когда нельзя употреблять пищу животного происхождения.

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Астрономические интересности месяца



Ноябрь принесет несколько интересных астрономических событий - можно будет наблюдать пики двух звездопадов. Их нельзя назвать зрелищными, ведь они имеют небольшую силу.

Так, 4-5 ноября будет метеорный поток Тауриды. Это небольшой звездопад который демонстрирует всего 5-10 метеоров в час. Его необычность заключается в том, что это два отдельных потока: первый создается остатками от астероида 2004 TG10, а второй от кометы Энке.

Метеорный поток происходит ежегодно с 7 сентября по 10 декабря. В этом году его пик приходится на ночь 4 ноября. Метеоры будут прибывать со стороны созвездия Тельца.

Схема звездного неба Фото из открытых источников

Пик еще одного звездопада, Леониды, приходится на 17-18 ноября. Это метеорный поток средней силы, демонстрирующий до 15 метеоров в час на пике. Создается из остаточного материала кометы 55Р / Темпеля-Туттля, открытой в 1865 году. Поток имеет место ежегодно 6-30 ноября. В этом году максимум приходится с ночи 17 ноября на утро 18-го. Звездопад можно заметить поблизости созвездия Льва, именно здесь расположен радиант потока.

В конце месяца, 30 ноября, произойдет полутеневое лунное затмение. Однако его можно наблюдать с территории Северной Америки, Тихого океана и северо-восточной Азии, включая Японию.