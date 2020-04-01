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День смеха, Пасха и День авиации: Какие праздники будут отмечать украинцы в апреле

В апреле украинцы будут иметь дополнительный выходной и отметят один из самых ожидаемых праздников года — Пасху

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Апрель - пора цветения Pixabay

Апрель принесет украинцам много интересных, знаменательных и величественных праздников. В начале месяца можно веселиться и отметить День смеха. Также не поздно приобщиться к духовному и выдержать пост до Пасхи.

О главных праздниках месяца рассказываем подробнее.

Выходные дни апреля

Апрель насчитывает 30 дней, из них 21 день будет рабочим, а девять - выходными. В частности, выходные в этом месяце выпадают на 4-5, 11-12, 18-20, 25-26 апреля. Украинцы получат дополнительный выходной — следующий день после Пасхи.

Государственные и международные праздники апреля

Апрель будет богатым на государственные и международные праздники — начинается месяц весело Днем смеха. Его обычно празднуют с размахом в Одессе, поскольку город считаются колыбелью юмора. Однако всеукраинский карантин внес свои коррективы — запрет на собрания людей.

В апреле также будет отмечаться Всемирный день авиации и космонавтики.

Государственные и международные праздники месяца:

  • 1 апреля – День смеха;
  • 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; Международный день детской книги;
  • 4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности; Международный день интернета; День веб-мастера;
  • 5 апреля – День геолога;
  • 7 апреля – Всемирный день здоровья;
  • 8 апреля – Международный день цыган;
  • 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей;
  • 12 апреля – День работников ракетно-космической отрасли Украины; Всемирный день авиации и космонавтики;
  • 14 апреля – День Госавтоинспекции МВД Украины;
  • 15 апреля – День уголовного розыска;
  • 18 апреля – Международный день памятников и выдающихся мест; День памятников истории и культуры;
  • 18 апреля – День окружающей среды;
  • 22 апреля – Международный день секретаря;
  • 23 апреля – Всемирный день книги и авторского права; Всеукраинский день психолога;
  • 26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф;
  • 28 апреля – Всемирный день охраны труда;
  • 29 апреля – Международный день танца.

Религиозные праздники апреля

В апреле христиане будут отмечать самый долгожданный и радостный праздник – Светлое Воскресение Христово. Также на этот месяц приходится Благовещение Пресвятой Богородицы — упоминание о событии, когда Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей благую весть о том, что она станет матерью сына Божьего Иисуса Христа.

Пасху будем отмечать 19 апреля Pixabay

За неделю до Пасхи христиане будут отмечать Вербное воскресенье. По христианскому учению, в это время Иисус Христос въезжал в Иерусалим на ослике, а миряне устилали перед ним дорогу пальмовыми листьями. В Украине пальмы заменили ивовыми ветвями.

Основные религиозные праздники месяца:

  • 6 апреля – преддверие праздника Благовещения Пресвятой Богородицы;
  • 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы;
  • 8 апреля – Собор Архангела Гавриила;
  • 12 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
  • 16 апреля – Великий четверг. Воспоминание Тайной Вечери;
  • 17 апреля – Страстная пятница. Распятие Иисуса Христа;
  • 18 апреля – Великая суббота перед Пасхой;
  • 19 апреля– Светлое Христово Воскресение, или Пасха;
  • 20 апреля – начало Светлой седмицы.

Астрономические явления апреля

8 апреля украинцы снова смогут полюбоваться Суперлунием. Однако в отличие от мартовского, это называют Розовой Луной. Такое название дали древние индейские племена, так как отмечали возникновение розового мха и первых весенних цветов, иногда именовали "рыбным", так как в это время года рыба плыла вверх по течению на нерест. Фаза наступит в 05:35.

22-23 апреля состоится звездопад Лириды. Это средний метеорный поток, который представляет на пике около 20 метеоров в час. Создается остаточным материалом кометы C / 1861 G1 Тэтчер, открытой в 1861 году. Иногда эти метеоры способны создавать яркие следы, которые застывают в небе на несколько секунд.

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