День памяти жертв голодоморов: Страшные страницы украинской истории, которые не стоит забывать

Чествование памяти жертв голодоморов Офис президента Украины

День памяти жертв голодоморов – воспоминание об искусственном голоде, который привел к смерти миллионов украинцев

В сегодняшнем многообразии продуктов питания трудно даже представить, что в 1932-1933 годах у украинцев совсем не было продуктов. Чтобы выжить, люди ели кору деревьев, желуди, на полях собирали остатки зерна, картофеля или свеклы. Однако за такие поступки жестоко наказывали.

Рассказываем подробнее, по каким причинам в Украине был введен День памяти жертв голодоморов.

История дня памяти

Чествование этого дня начали с указом президента Украины Леонида Кучмы № 1310/98 от 26 ноября 1998 года как "Дня памяти жертв голодоморов". В 2000 году название было изменено на "День памяти жертв голодомора и политических репрессий", а в 2004 году – на "День памяти жертв голодоморов и политических репрессий". С 2007 года название звучит как "День памяти жертв голодоморов".

Хотя между экспертами идут споры - как называть этот день: памяти Голодомора или голодоморов, ведь их было три. Часть украинских историков и общественных деятелей считает целесообразным празднования как Дня памяти жертв Голодомора, потому что на сегодня в Украине на юридическом и законодательном уровне статус Голодомора имеет только один геноцид, 1932-1933 гг.

День памяти отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября.

Страшные страницы украинской истории

Чествование памяти жертв голодоморов Офис президента Украины

Голодомор – это геноцид украинского народа, совершенный коммунистическим тоталитарным режимом с намерением уничтожить полностью или частично украинскую национальную группу. Эта квалификация вытекает из Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года "О предотвращении преступления геноцида и наказания за него" и Закона Украины "О Голодоморе 1932–1933 годов в Украине" от 28 ноября 2006 года.

Трагедия Голодомора 1932-1933 годов в Украине официально отрицалась властью СССР в течение многих десятилетий.

Осенью 1932 года коммунисты начали специальную карательную операцию – массовый искусственный голод, в результате которого погибли миллионы людей. Запрет ведения статистики смертности делает невозможным установление точного количества и исчерпывающего поименного списка жертв. Отмечается, что умерло более 7 млн украинцев.

Искусственный голод был вызван массовой конфискацией урожая – у крестьян принудительно забирали продукты питания и скот. В те времена власть запретила выезд голодающих за пределы Украины, прием помощи для голодных людей из-за границы и приказала намеренно портить продукты питания, которые нельзя было конфисковать.

На практике это происходило следующим образом – бригады ходили по дворам и обыскивали малейшие лазейки, где крестьяне могли спрятать продукты, и забирали все до последнего. Крестьяне прибегали к различным способам сокрытия зерна: высыпали в сундуки и прикрывали одеждой, заносили на чердаки, закапывали в землю, даже насыпали в бутылки, залитые смолой и прятали в колодцах или прудах.

Воспоминания тех, кто пережил голодомор, свидетельствуют об искусственном создании голода. Из воспоминаний Екатерины Никогды, 1922 года рождения (село Малая Девица Прилуцкого района Черниговской области): "У брата моего мужа Павла было двенадцать детей. 1932 года активисты ворвались в дом [в селе Матусов Шполянского района Черкасской области] и начали конфисковывать все продукты. Его жена Анна кричала, указывая на детей, смилостивиться ради Бога, над ними. Ее оттолкнули, а один из красноармейцев заглянул в печь и забрал даже последний горшок с фасолью. Мужнин брат, его жена и все дети не дожили до следующей весны".

И таких семей было множество. Чтобы найти хоть немного продуктов, люди ходили на поля после сбора урожая и выискивали оставленное зерно, картофель, свеклу. Такие действия жестоко наказывались.

По свидетельствам очевидца из села Долотецкое Винницкой области, 1913 года рождения, за подобранные несколько луковиц убивали даже детей: "12-летний Сидор, опухший от голода, пошел на колхозное поле после того, как уже собран урожай. Среди замерзших комков парень нашел пять луковиц — не зерна, не центнер свеклы, луковицы. Хотел принести семье, из 12 членов которой остались отец и младшая сестренка. Так председатель колхоза, которого прислали откуда-то, как увидел такое "преступление", догнал его. Парень даже не убегал, потому что сил не было. Завалил ребенка и стал зверски избивать, чтобы не воровал колхозное имущество. Напоследок ударил рукояткой револьвера по голове, от чего бедняга сразу и умер. У крестьян на глазах — те даже не в силах были вступиться — такой себе "воспитательный момент" для остальных, кто осмелился выжить".

Пытаясь выжить, люди готовили что-то съедобное из листьев и коры деревьев, сорняков. Употребляли в пищу также воробьев, галок, моллюсков, головастиков, лягушек, ящериц, мышей, кошек и собак, трупы домашнего скота. От голода люди теряли разум – случались случаи каннибализма.

А в это время советская власть отправляла излишки зерна на экспорт, а иногда просто уничтожала столь необходимый для украинцев хлеб.

Мероприятия ко дню Голодоморов в Киеве

Чествование памяти жертв голодоморов Офис президента Украины

Ежегодно в Украине в ноябре вспоминают о голодоморе 1932-1933 годов, а также 1921—1923 и 1946—1947 годов – проводят поминальные панихиды, реквиемы, тематические выставки и традиционную акцию "Зажги свечу".

Национальные памятные мероприятия и сегодня проходят в Киеве возле Мемориала жертв Голодомора. В 16:00 состоится общенациональная минута молчания, во время которой украинцы зажгут свечи возле Мемориала и на подоконниках своих домов.

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Акция "Зажги свечу!" проходит в Украине с 2005 года. Ввести традицию предложил известный историк и исследователь Голодомора Джеймс Мейс.

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Сегодня такую ситуацию трудно представить, однако сделать это необходимо, чтобы хотя бы на мгновение осознать ужас тех лет и не допустить их повторения.