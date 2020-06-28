День Конституции Украины: Главному закону государства – 24 года

Конституция Украины Фото из открытых источников

Сегодня без преувеличений один из самых главных государственных праздников для всех украинцев

28 июня наша страна отмечает необычный праздник, ставший своеобразным символом обретения Украиной независимости – это День Конституции. В 2020 году празднуем 24-ю годовщину принятия главного закона государства и отдыхаем в традиционный выходной в этот день.

Далее рассказываем интересное об истории становления праздника и, собственно, о Конституции, как "матери" украинских законов и мериле свобод украинского общества.

История возникновения праздника Дня Конституции

Интересно, что День Конституции — это единственный государственный праздник, который закреплен в самой Конституции. Его отмечают каждый год неизменно 28 июня в честь принятия Конституции Украины в этот же день в 1996 году.

Украинскую Конституцию приняли 28 июня 1996 года на исторической 5-й сессии Верховной Рады Украины 2-го созыва. С того дня утратили силу Конституция 1978 года и Конституционный договор между парламентом и Президентом Украины от 8 июня 1995 года.

Именно в память об этом дне, когда депутаты остались в зале заседаний до утра и работали в течение 23-х часов подряд, чтобы все же принять основополагающий закон, мы и празднуем ежегодно День Конституции Украины. Кстати, тогда "ЗА" проголосовали 315 народных депутатов. Таким образом Украина стала последней из республик бывшего Советского Союза, которая приняла новейшую Конституцию.

История написания и принятия украинской Конституции

Конституция Украины является основным законом Украины, с которого фактически берут начало все основополагающие права, свободы, гарантии и обязанности украинцев, воплощенные в тысячах других законов.

Для понимания исключительной важности Конституции и ее законодательной силы, стоит вспомнить текст-обращение в ее Преамбуле.

"Верховная Рада Украины от имени Украинского народа — граждан Украины всех национальностей, выражая суверенную волю народа, опираясь на многовековую историю украинского государственного строительства и на основе осуществленного украинской нацией, всем Украинским народом права на самоопределение, заботясь об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий его жизни, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины, стремясь развивать и укреплять демократическое, социальное, правовое государство, осознавая ответственность перед Богом, собственной совестью, предыдущими, нынешним и грядущими поколениями, руководствуясь Актом провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, одобренным 1 декабря 1991 года всенародным голосованием, принимает эту Конституцию — Основной Закон Украины", - говорится в Преамбуле Конституции.

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Основные положения Конституции, касающиеся государственного строя, прав человека, территориального устройства и конституционных органов в Украине:

Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством.

Украина является республикой по форме правления, а народ является носителем суверенитета и единственным источником власти.

Территория Украины целостна и неприкосновенна.

Государственный язык в Украине — украинский язык, но наряду с этим гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств.

украинский язык, но наряду с этим гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств. Украинский народ — субъект права собственности на землю, ее воздух, водные и другие природные ресурсы, которые находятся в пределах территории Украины. Право пользоваться ими имеет каждый украинец.

На территории Украины запрещается создание и функционирование любых вооруженных формирований и не допускается расположение иностранных военных баз.

К личным правам человека отнесены: право на свободное развитие своей личности, неотъемлемое право на жизнь, на уважение человеческого достоинства, на свободу и личную неприкосновенность, на неприкосновенность жилья, на тайну переписки, телефонных разговоров, на невмешательство в личную и семейную жизнь, на свободу передвижения и свободный выбор места жительства, на свободу мысли и слова, на свободу мировоззрения и вероисповедания.

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Украина в разные времена имела четыре Конституции, которые служили сборниками законов. В частности, речь идет о самой первой в истории Украины – Конституции Пилипа Орлика 1710 года, Конституции УНР от 29 апреля 1918 года; Конституции ЗУНР от 13 ноября 1918 года и временной Конституции Карпатской Украины от 15 марта 1939 года.