День Конституции Украины: Главному закону государства – 24 года
Сегодня без преувеличений один из самых главных государственных праздников для всех украинцев
28 июня наша страна отмечает необычный праздник, ставший своеобразным символом обретения Украиной независимости – это День Конституции. В 2020 году празднуем 24-ю годовщину принятия главного закона государства и отдыхаем в традиционный выходной в этот день.
Далее рассказываем интересное об истории становления праздника и, собственно, о Конституции, как "матери" украинских законов и мериле свобод украинского общества.
История возникновения праздника Дня Конституции
Интересно, что День Конституции — это единственный государственный праздник, который закреплен в самой Конституции. Его отмечают каждый год неизменно 28 июня в честь принятия Конституции Украины в этот же день в 1996 году.
Украинскую Конституцию приняли 28 июня 1996 года на исторической 5-й сессии Верховной Рады Украины 2-го созыва. С того дня утратили силу Конституция 1978 года и Конституционный договор между парламентом и Президентом Украины от 8 июня 1995 года.
Именно в память об этом дне, когда депутаты остались в зале заседаний до утра и работали в течение 23-х часов подряд, чтобы все же принять основополагающий закон, мы и празднуем ежегодно День Конституции Украины. Кстати, тогда "ЗА" проголосовали 315 народных депутатов. Таким образом Украина стала последней из республик бывшего Советского Союза, которая приняла новейшую Конституцию.
История написания и принятия украинской Конституции
Конституция Украины является основным законом Украины, с которого фактически берут начало все основополагающие права, свободы, гарантии и обязанности украинцев, воплощенные в тысячах других законов.
Для понимания исключительной важности Конституции и ее законодательной силы, стоит вспомнить текст-обращение в ее Преамбуле.
"Верховная Рада Украины от имени Украинского народа — граждан Украины всех национальностей, выражая суверенную волю народа, опираясь на многовековую историю украинского государственного строительства и на основе осуществленного украинской нацией, всем Украинским народом права на самоопределение, заботясь об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий его жизни, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины, стремясь развивать и укреплять демократическое, социальное, правовое государство, осознавая ответственность перед Богом, собственной совестью, предыдущими, нынешним и грядущими поколениями, руководствуясь Актом провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, одобренным 1 декабря 1991 года всенародным голосованием, принимает эту Конституцию — Основной Закон Украины", - говорится в Преамбуле Конституции.
Основные положения Конституции, касающиеся государственного строя, прав человека, территориального устройства и конституционных органов в Украине:
- Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством.
- Украина является республикой по форме правления, а народ является носителем суверенитета и единственным источником власти.
- Территория Украины целостна и неприкосновенна.
- Государственный язык в Украине — украинский язык, но наряду с этим гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств.
- Украинский народ — субъект права собственности на землю, ее воздух, водные и другие природные ресурсы, которые находятся в пределах территории Украины. Право пользоваться ими имеет каждый украинец.
- На территории Украины запрещается создание и функционирование любых вооруженных формирований и не допускается расположение иностранных военных баз.
- К личным правам человека отнесены: право на свободное развитие своей личности, неотъемлемое право на жизнь, на уважение человеческого достоинства, на свободу и личную неприкосновенность, на неприкосновенность жилья, на тайну переписки, телефонных разговоров, на невмешательство в личную и семейную жизнь, на свободу передвижения и свободный выбор места жительства, на свободу мысли и слова, на свободу мировоззрения и вероисповедания.
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Украина в разные времена имела четыре Конституции, которые служили сборниками законов. В частности, речь идет о самой первой в истории Украины – Конституции Пилипа Орлика 1710 года, Конституции УНР от 29 апреля 1918 года; Конституции ЗУНР от 13 ноября 1918 года и временной Конституции Карпатской Украины от 15 марта 1939 года.