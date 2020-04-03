День карантина 22-й: Штрафуют на улицах, но парки и стадионы полны людей (фото)

Так выглядит Крещатик на карантине Фото из открытых источников

В Украине начали штрафовать за несоблюдение правил карантина

Привычка формируется 21 день – золотая аксиома, которая, впрочем, не особо действует в Украине. Карантин длится уже 22-й день, а некоторые украинцы ни за что не могут привыкнуть к необходимости самоизоляции. Они ежедневно выходят на улицу "развеяться" тогда как президент, Кабинет министров, мэры и местные власти всех городов и сел призывают не покидать дом без необходимости.

Кое-кто действительно находится в полной самоизоляции, а кое-кому правила неписаны и на призывы врачей им наплевать. Такие лица каждый день выходят гулять целыми семьями, посещают парки, выезжают на пикники, собираются компаниями на пробежки на стадионах и на посиделки в скверах. Такая она, украинская реальность, далее мы расскажем о ней чуть подробнее и покажем фото карантинных будней Украины.

Что в Киеве с карантином

Без масок не пускают. С 1 апреля в супермаркетах крупных торговых сетей столицы посетителям, которые заходят без масок, персонал магазина указывает на то, что необходимо ее надеть. Людей без масок пока обратно не заворачивают, но через несколько дней не исключено и такое. Особенно учитывая то, что масочный режим могут ввести по всей Украине на все время пребывания человека вне дома – то есть и во время пребывания на улице, и во время посещения магазина.

1 апреля на совещании в Офисе президента речь шла о введении "масочного режима" в преддверии пасхальных праздников на всей территории Украины. Режим "все в масках" могут ввести с 6 по 24 апреля, ограничив при этом количество людей, находящихся на улице.

Также карантинные мероприятия укрепляют – запрещают ходить по улицам группами больше двух человек, посещать скверы, парки, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных одним человеком.

Пол тысячи протоколов на нарушителей карантина. Полиция в Киеве составила более 460 протоколов на административные правонарушения в виде нарушений карантина и оштрафовала пятерых человек за несоблюдение режима обсервации на 17 000 гривен.

Полиция активно штрафует украинцев в рамках введенных 17 марта штрафов – за игнорирование норм карантина недолжностным лицам 17 000 - 34 000 гривен и 34 000 - 170 000 гривен для чиновников.

Мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении очередной раз призвал киевлян "не шастать по улицам без необходимости".

Пешеходов много... На улицах людей не так много, как, скажем, месяц назад, однако они все же есть. А в супермаркетах и подавно очереди такие, будто люди до сих пор не скупили с продуктовых складов все запасы.

Контрактовая площадь на карантине Фото из открытых источников

В парке "Наталка" на Оболони, на Оболонской набережной, в парке КПИ, возле Политехнического института, и на стадионе "Старт" на Лукяновке, на спортивной площадке в "Гидропарке" ежедневно гуляют по несколько десятков человек. Они бегают по беговым дорожкам, выводят детей на детские площадки, собираются компаниями и выгуливают собак. Кое-кто катается на велосипеде, скейте, ездит на роликах, фотографируется, пьет кофе. Самое интересное, что именно здесь – на природе – мало кто надевает защитные маски на лицо.

"Надоело сидеть дома, свежий воздух полезнее", - основной постулат таких людей.

Майдан Независимости Страна.ua

К отделениям Новой почты и Rozetka очереди растягиваются на 50 метров. Люди пытаются стоять по 1-1,5 м друг от друга, а внутрь пускают только по одному.

… автомобилей тоже. На столичных дорогах нет пробок, однако автомобильный поток не прекращается и пустое шоссе застать невозможно. Особенно на многополосных дорогах – на Проспекте Победы, бульварах Леси Украинки, Тараса Шевченко, Дружбы народов.

Проспект Победы возле Воздухофлотского моста Страна.ua

Проверяют самоизоляцию. 2 апреля советник Виталия Кличко, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко заявил, что в Киеве контролируют режим самоизоляции тех, кто прибыл из-за границы, по телефону. А к тем, кто находится на карантине, могут приехать с проверкой.

"В Киеве функционирует Мониторинговый центр контроля за соблюдением самоизоляции больными в легкой форме, теми, кто лечится дома, и теми, кто контактировал с больными. А также – правил обсервации людьми, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи COVID-19", - сказал Бондаренко.

Сейчас в базе данных Центра почти 37 тысяч человек, которые пересекли границу с 11 марта и позже; больных COVID-19 и их контактных лиц.

Парк полон людей Страна.ua

Реальные штрафы. К тому же, к этим людям могут приехать представители Нацполиции, сотрудники ЖЭКа или врачи. Если указанные выше лица не придерживаются самоизоляции – на первый раз штраф составит 17 тысяч гривен, во второй раз – 34 000. А если карантин проигнорировал больной коронавирусом человек, ему может грозить штраф в 51 000 гривен или уголовная ответственность – заключение до трех лет (если зараженный, зная о своем диагнозе, контактировал с другими людьми и заразил их). Пока таких прецедентов не зафиксировано.

Очередь до продуктового магазина Фото из открытых источников

Тем временем из обсервации в киевском отеле "Казацкий" бежали 60 человек, вернувшиеся в Украину из Катара. Полиция составила протоколы на 50-х из них за несоблюдение правил самоизоляции.

Что в регионах с карантином и штрафами

С начала карантина по всей Украине правоохранители возбудили 35 уголовных производств за нарушение карантинных мероприятий. Всего составлен 3421 административный протокол за такие нарушения.

К примеру, 30 марта в Сумах мужчина зашел в продуктовый магазин "АТБ" без защитной маски. Полицейские выписали ему штраф и направили в суд. Уже на следующий день Заречный районный суд города Сумы взыскал с мужчины 17 000 гривен.

В Днепре за вчера полиция остановила пятерых мужчин, которые нарушили карантин, и составила всем протоколы на штрафы. В Полтавской области 21-летнего парня, который приехал из Польши, уже трижды оштрафовали за нарушение самоизоляции. А во Львовской области оштрафовали на 17 000 гривен 37-летнего мужчину, который торговал бытовой химией из собственного автомобиля. Тем временем в Тернополе запрещено собираться группами более двух человек, а детям – находиться на улице без родителей.

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Недавно Кабинет министров ввел более жесткие требования к карантину в условиях быстрого распространения коронавируса на территории Украины. До 24 апреля запрещено находиться в общественных местах без надетой маски, перемещаться группой более двух лиц, посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, спортивные и детские площадки.

Жесткие ограничения карантина в Украине от Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина

Продолжение карантина никто не исключает, хотя премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не может себе позволить сидеть дома два и более месяцев.

Сейчас никто не может знать, как будут развиваться события, однако пока официально карантин не пролонгировали, он продлится до 24 апреля.