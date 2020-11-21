День Достоинства и Свободы: История даты, ставшей символом демократии в Украине

Сегодня - День Достоинства в Украине Фото из открытых источников

Даже пандемия не помешает украинцам почтить память героев революций за независимость страны

Сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Именно этот день символизирует начало судьбоносных изменений в 2004 и 2013 годах, которые стали основополагающими для украинской государственности и самоосознания нашего народа.

История Дня Достоинства

День Достоинства и Свободы отмечается в Украине ежегодно 21 ноября в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства в 2013 году. Несмотря на статус государственного праздника, День Достоинства и Свободы не является выходным.

На самом деле эта памятная дата является своеобразной "преемницей" Дня Свободы, который в течение 2005-2011 годов отмечали также 22 ноября в честь только Оранжевой революции. В 2011 году его отменил своим указом тогдашний президент Украины Виктор Янукович.

Однако в Украину вскоре пришли глобальные изменения, связанные с новой страницей истории - в ноябре 2013 года началось народное движение, впоследствии получившее название Революции Достоинства. 21 ноября 2013 года в Украине начались протесты как радикальный ответ на решения тогдашней власти о сворачивании курса на евроинтеграцию и отмену подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Далее началась Революция Достоинства с ее потерями и победами.

Начало Революции Достоинства Фото из открытых источников

И вот 13 ноября 2014 года уже пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому 21 ноября отмечается День Достоинства и Свободы.

Памятная дата была установлена "с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях в Украине начала XXI века, а также отдания должного уважения патриотизму и мужеству граждан, которые осенью 2004 года и в ноябре 2013 года — феврале 2014 года встали на защиту демократических ценностей, прав и свобод человека и гражданина, национальных интересов нашего государства и его европейского выбора..." - говорится в президентском указе от 13 ноября 2014 года.

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Как отмечают в Украине День Достоинства

Ежегодно вот уже шесть лет подряд украинцы чтят силу, смелость и мужество соотечественников, которые в 2004 и в 2013-2014 гг. отстояли право Украины быть свободной. 21 ноября украинцы возлагают цветы к памятникам и местам захоронений тех, кто погиб за независимость Украины не только во время Революции Достоинства, но и за время конфликта на Донбассе.

События на Майдане Независимости в 2014 году Фото из открытых источников

В 2014 году 21 ноября трудно было назвать датой, которую официально отметили на государственном уровне. Дело в том, что в Киеве семьи героев Небесной Сотни освистали тогдашнего президента Петра Порошенко из-за безнаказанности виновных в расстрелах на Майдане. Не исключено, что именно из-за этого Порошенко позже присвоил погибшим звание Героев Украины.

Уже в первую годовщину Революции Достоинства по Украине все же прошло чествование погибших на Майдане. Мемориальные мероприятия состоялись во Львове, Тернополе, Черновцах, Сумах, Кропивницком, Запорожье, Днепропетровске, Харькове, Николаеве, Ровно.

Так выглядел Майдан Независимости зимой в 2014 году Фото из открытых источников

2015 год. Примечательно, что вторая годовщина вызвала еще больше народного недовольства, чем первая. К примеру, в Киеве правоохранители заблокировали подход к памятному кресту на Аллее Небесной Сотни, вызвав возмущение украинцев, которые хотели почтить память погибших. В тот же день активисты сорвали концерт на Майдане Независимости, возмущенные тем, что годовщину Майдана выдают за праздник.

Начало Революции Достоинства в 2013 году Фото из открытых источников

2016 год. В этом году президент Порошенко подписал указ, которым утвердил проведение в Киеве и других городах Украины мемориальных, торжественных и культурно-художественных мероприятий с участием представителей власти, народных депутатов Украины, участников революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годах, участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, представителей общественных объединений, волонтерских движений, молодежи, духовенства.

Накануне даты президент поручил Кабмину найти помещения для хранения экспонатов Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни и выделить участок земли для постройки в центре Киева Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства.

2017 год. В Киеве в честь памяти погибших Героев Небесной Сотни прошло молодежное шествие, возложение цветов и зажжение свечей на Аллее Героев Небесной сотни, а также состоялись общественные мероприятия на Софийской и Михайловской площадях и Майдане Независимости.

В Национальной Музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского состоялась концертная программа по случаю праздника, в городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия" была проведена мультимедийная презентация "Революции, изменившие нас". А в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" с 15 до 25 ноября продолжалась фотовыставка "Майдан – крепость духа".

2018 год. В Киеве прошел традиционный поминальный молебен и возложение цветов на Аллее Героев Небесной Сотни. Также центром города в рамках акции "Помним" прошло студенческое шествие. В свою очередь КГГА организовала концертную программу с участием артистов и коллективов, которые выступали на сцене Майдана.

2019 год. Мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы проходили под лозунгом "Свободны творить будущее". Национальный музей Революции Достоинства подготовил тематические выставки, показы фильмов, инсталляции, презентации книг и видеороликов, лекции. В Киеве прошел вечерний поминальный молебен в храме архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ на Аллее Героев Небесной Сотни.

Даже в Узбекистане и ОАЭ День Достоинства и Свободы отметили вместе с украинскими воинами.

Как отметим в этом году

В этом году, несмотря на пандемию коронавируса, ряд мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы все же состоится, в частности, по инициативе Национального музея Революции Достоинства.

Генеральный директор Национального музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло отметил, что 15 ноября, в день рождения героя Небесной Сотни Сергея Кемского, стартовал третий конкурс научных студенческих работ, который носит его имя. К тому же 16 ноября в Киеве и других городах началась социальная кампания "Свободны творить будущее". Это социальная реклама, связанная с флешмобом, который стартует 21 ноября на Аллее Героев Небесной Сотни.

Непосредственно 21 ноября традиционно в украинских городах состоятся молебны, возложение цветов, панихиды в церквях. В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни должен пройти молебен.

В 11:00 на Аллее Героев Небесной Сотни откроется детская выставка "Краски свободы. Майдан, нарисованный детьми", где представят репродукции рисунков детей Опошни Полтавской области, Киева и детей, которые рисовали в поддержку протестующих на Майдане. В столице, как и каждый год, должно было пройти памятное шествие, однако из-за карантинных ограничений его не будет.

21 ноября во Львове возле памятника Тарасу Шевченко будет установлена майдановская палатка, где пройдет фотовыставка о событиях Евромайдана. В этот же день пройдет Марш Достоинства, который начнется от памятника Степану Бандере.

До 29 ноября в Днепре откроют выставку "Нью-Йорк – Иловайск: Выбор" в музее "Гражданский подвиг Днепропетровской области в событиях АТО". Выставка посвящена американцу Маркияну Паславскому, погибшему добровольцу батальона "Донбасс", известному под позывным "Франко".