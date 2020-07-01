День бухгалтера, Ивана Купала и Курбан-байрам: О каких датах стоит помнить в июле

В июле не будет длинных выходных, к которым уже привыкли за последние два месяца

Июль Pixabay

Второй месяц лета принесет украинцам привычное количество выходных и немного выдающихся праздников. Среди новых дат июля можно отметить празднование мусульманского праздника Курбан-байрам. В этом году его впервые отметят на государственном уровне. Среди религиозных праздников стоит вспомнить праздник Ивана Купала, а также Петра и Павла.

Далее обо всем этом и не только подробнее.

Сколько будем отдыхать

В июле нет крупных государственных и религиозных праздников, которые являются нерабочими, поэтому дополнительных выходных в этом месяце не будет. В общем месяц насчитывает 31 день, из них 23 — рабочие, 8 — выходные. Выходные: 4-5 июля, 11-12 июля, 18-19 июля, 25-26 июля.

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Какие государственные праздники будем отмечать

На июль выпадает несколько профессиональных праздников военных: 5 июля - День Военно-морских Сил Украины, 6 июля - День войск ПВО Вооруженных Сил Украины, 26 июля - День флота Украины.

Итак, в июле также будем отмечать следующие государственные и международные праздники:

1 июля - День архитектуры Украины

2 июля - День работника государственной налоговой службы Украины

7 июля - День работника природно-заповедного дела

11 июля - Всемирный день народонаселения

12 июля - Всемирный день бортпроводника

12 июля - День рыбака

16 июля - День бухгалтера

18 июля - Международный день Нельсона Манделы

19 июля - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности

26 июля - День работников торговли

28 июля - Международный день борьбы с вирусными гепатитами

28 июля - День PR-специалиста

31 июля - День системного администратора

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Религиозные праздники в июле

В этом месяце христиане восточного обряда будут отмечать несколько значимых праздников — 7 июля Рождество Иоанна Предтечи. В народе его называют Ивана Купала. В Евангелии сказано, что Иоанн - ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший пришествие Мессии. 12 июля - День святых апостолов Петра и Павла.

В этот день чтят память апостолов Петра и Павла. Согласно церковному преданию, святые первоверховных апостолов приняли святое мученичество в один день.

В этом году добавился еще один праздник, который отмечается на государственном уровне — Курбан-байрам. Он празднуется с 30 июля по 3 августа. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать мусульманский праздник государственным в мае 2020 года.

Также в июле отметим:

8 июля - День Петра и Февронии — покровителей семьи и брака

11 июля - окончание Петровского поста

12 июля - День святых апостолов Петра и Павла

28 июля - День крещения Киевской Руси-Украины. В этот день Святой Владимир крестил Киевскую Русь и обратил к христианству.

Несмотря на окончание Петрова поста, до конца месяца традиционно среда и пятница являются постными днями. Запрещено употреблять продукты животного происхождения и блюда из них.

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Астрономические явления июля

В этом месяце состоится несколько интересных астрономических явлений.

Так, 5 июля будет полнолуние и полутеневое лунное затмение, которое можно будет увидеть на территории Южной Америки, восточной части Тихого океана, западной стороны Атлантического океана и крайней западной части Африки.

28-29 июля – звездопад Южные дельта-Аквариды. Это средней силы метеорный поток, где на пик приходится до 20 метеоров в час. Создается остаточным материалом современных комет Марсдена и Крахта. Происходит ежегодно с 12 июля по 23 августа. В этот период максимум наступит с ночи 28 июля на утро 29-го. Много объектов не получится рассмотреть, так как помешает лунная вторая фаза.