День бухгалтера, Ивана Купала и Курбан-байрам: О каких датах стоит помнить в июле
В июле не будет длинных выходных, к которым уже привыкли за последние два месяца
Второй месяц лета принесет украинцам привычное количество выходных и немного выдающихся праздников. Среди новых дат июля можно отметить празднование мусульманского праздника Курбан-байрам. В этом году его впервые отметят на государственном уровне. Среди религиозных праздников стоит вспомнить праздник Ивана Купала, а также Петра и Павла.
Далее обо всем этом и не только подробнее.
Сколько будем отдыхать
В июле нет крупных государственных и религиозных праздников, которые являются нерабочими, поэтому дополнительных выходных в этом месяце не будет. В общем месяц насчитывает 31 день, из них 23 — рабочие, 8 — выходные. Выходные: 4-5 июля, 11-12 июля, 18-19 июля, 25-26 июля.
Какие государственные праздники будем отмечать
На июль выпадает несколько профессиональных праздников военных: 5 июля - День Военно-морских Сил Украины, 6 июля - День войск ПВО Вооруженных Сил Украины, 26 июля - День флота Украины.
Итак, в июле также будем отмечать следующие государственные и международные праздники:
- 1 июля - День архитектуры Украины
- 2 июля - День работника государственной налоговой службы Украины
- 7 июля - День работника природно-заповедного дела
- 11 июля - Всемирный день народонаселения
- 12 июля - Всемирный день бортпроводника
- 12 июля - День рыбака
- 16 июля - День бухгалтера
- 18 июля - Международный день Нельсона Манделы
- 19 июля - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
- 26 июля - День работников торговли
- 28 июля - Международный день борьбы с вирусными гепатитами
- 28 июля - День PR-специалиста
- 31 июля - День системного администратора
Религиозные праздники в июле
В этом месяце христиане восточного обряда будут отмечать несколько значимых праздников — 7 июля Рождество Иоанна Предтечи. В народе его называют Ивана Купала. В Евангелии сказано, что Иоанн - ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший пришествие Мессии. 12 июля - День святых апостолов Петра и Павла.
В этот день чтят память апостолов Петра и Павла. Согласно церковному преданию, святые первоверховных апостолов приняли святое мученичество в один день.
В этом году добавился еще один праздник, который отмечается на государственном уровне — Курбан-байрам. Он празднуется с 30 июля по 3 августа. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать мусульманский праздник государственным в мае 2020 года.
Также в июле отметим:
- 8 июля - День Петра и Февронии — покровителей семьи и брака
- 11 июля - окончание Петровского поста
- 12 июля - День святых апостолов Петра и Павла
- 28 июля - День крещения Киевской Руси-Украины. В этот день Святой Владимир крестил Киевскую Русь и обратил к христианству.
Несмотря на окончание Петрова поста, до конца месяца традиционно среда и пятница являются постными днями. Запрещено употреблять продукты животного происхождения и блюда из них.
Астрономические явления июля
В этом месяце состоится несколько интересных астрономических явлений.
Так, 5 июля будет полнолуние и полутеневое лунное затмение, которое можно будет увидеть на территории Южной Америки, восточной части Тихого океана, западной стороны Атлантического океана и крайней западной части Африки.
28-29 июля – звездопад Южные дельта-Аквариды. Это средней силы метеорный поток, где на пик приходится до 20 метеоров в час. Создается остаточным материалом современных комет Марсдена и Крахта. Происходит ежегодно с 12 июля по 23 августа. В этот период максимум наступит с ночи 28 июля на утро 29-го. Много объектов не получится рассмотреть, так как помешает лунная вторая фаза.