День Андрея или Калита: Как украинцы отмечают один из первых праздников новогоднего цикла

Икона Андрея Первозванного Фото из открытых источников

Этот праздник имеет в себе много интересных традиций и обрядов

Ежегодно 13 декабря христиане восточного обряда празднуют День святого Андрея Первозванного. Это важный праздник в религиозном календаре, у него давняя история, он окутан множеством обрядов, которые стали частью традиционного празднования этого дня.

Далее рассказываем, как ранее отмечали День Андрея, и какие народные приметы таит в себе этот древний праздник.

История праздника

13 декабря считается днем памяти мученической смерти Андрея – одного из двенадцати апостолов Христа. По древней христианской легенде, апостол Андрей Первозванный проповедовал христианство в Царьграде, в Скифском царстве, на побережьях Черного моря, и дошел вплоть до современного Киева.

Существует поверье, согласно которому на одном из холмов Киева Андрей поставил крест и молвил: "Видите ли горы эти? Поверьте мне, на них воссияет благодать Божия".

Андрей Первозванный, по библейским легендам, является христианским святым, однако народные традиции этого дня имеют дохристианские корни и происхождение. Кстати, языческие, то есть дохристианские черты, прослеживаются практически у всех праздников, которые сейчас мы знаем как сугубо религиозные.

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Корни традиций из языческих времен

В дохристианские времена 30 ноября (по старому стилю) славяне отмечали праздник Калиты. С приходом христианства этот праздник несколько "сдвинулся" и был заменен Днем Андрея, однако отголоски языческих времен остались. Это выражено в обрядах Калиты – для этого девушки выпекали лепешки, которые назывались "калиты". Это было обрядовое блюдо, суть и задача которого не накормить гостей и домашних, а служить инструментом в гаданиях и молодежных забавах.

О дохристианском происхождении Андреевого дня свидетельствует и то, что он приходится на Филиппов пост, когда забавы запрещены. Однако видим, что веселья и развлечений в этот день, вечер и ночь всегда было вдоволь. Получается, что этот праздник не соответствует нормам христианской морали. В разные времена духовенство пыталось преодолеть внецерковные народные традиции празднований, однако безрезультатно.

Гадания и забавы в День Андрея

На Андрея издревле люди угадывают будущую судьбу, читают заклинания и обязательно кусают "калиту". Этот день иногда еще называют Калитой и считают мужским. В Андрееву ночь парням разрешается безобразничать и делать так называемые "убытки", тогда как незамужние девушки в эту ночь могут узнать свою судьбу, поворожив на суженого.

Девичьи гадания. Одно из самых популярных и простых девичьих гаданий – нужно снять обувь с левой ноги и начать мерять ею расстояние от стола до порога: та девушка, которая первая это сделает, первой и выйдет замуж.

Гадания на Андрея были очень популярными Фото из открытых источников

После вечерних гуляний девушки возвращались в свой двор, срезали вишневую веточку и ставили ее в воду. Если к Рождеству веточка зацветет, девушка счастливо выйдет замуж.



Девушки прибегали и к более причудливым гаданиям. На листах бумаги писали имена ребят, перемешивали их, клали в шапку, а потом наугад "выбирали парня".

Было и другое – девушки выходили одна за другой во двор и приговаривали: "О святой, добрый Андрей, я только на тебя надеюсь! Очень хочу знать, откуда жениха выглядывать?"

Так каждая девушка говорила трижды и ждала лая собаки. С какой стороны пес залает, с этой стороны и придет жених.

Верили, что свою судьбу можно узнать и в зеркале. Девушка должна быть одна в комнате. Нужно сесть перед зеркалом, а с обеих сторон свечи зажечь и говорить: "Я тебя, зеркало, спрашиваю, с кем я свою судьбу соединить должна? Соединить с Иванком прошу, ибо его в сердце ношу".

Так нужно говорить трижды. А дальше – отвернуться от зеркала и с закрытыми глазами снова говорить: "Святой Андрей, помоги! Суженого моего покажи! Гадаю на свой венок, прошу защиты от звезд! Дай, Боже, брака подождать, меня с Иваночком обвенчать".

После этого нужно было резко повернуться и взглянуть в зеркало – там должно быть лицо Ивана или незнакомого парня.



Перед тем как заснуть девушки ставили под кровать миску с водой, а сверху клали дощечку, словно это мостик через реку, и говорили: "О дай же, Боже, молодой мне, чтобы приснился мой суженый во сне. И тебя, святой Андрей, я прошу, как умею: святой Андрей, помоги, меня сегодня не оставь! Ой ты, мостик, да не клонись, а ты, Иванушка, мне приснись. Перейди реку – быструю воду, и веди к браку меня, молодую". Считалось, что это поможет увидеть суженого во сне.

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Холостяцкие убытки. Интересная вещь – в этот вечер, что бы ни делали ребята, им все прощали. Поэтому ребята придумывали многое, чтобы "насолить" девушкам. Возле дома у девушек ставили тыквенные чучела – середину вырезали, прорезали "глаза" и "рот", внутрь ставили зажженную свечу. Снимали ворота, зарисовывали окна или закрывали бумагой – так утром все думали, что еще темно и спали до обеда.

"Калита". Вечером в одном доме собиралась молодежь и устраивала забавы. Самая главная – это откусывание "Калиты". Девушки пекли круглый обрядовый хлеб – калиту. Он напоминал солнце, имел отверстие внутри и был намазан медом.

Калита выглядит так Фото из открытых источников

Из меда, кстати, в этот день готовили и напитки – чтобы жизнь была сладкой. Калиту привязывали за нитку как можно выше под потолок так, чтобы за один конец нити можно было дернуть – и калита подпрыгивала бы вверх. Когда все было готово, парни и девушки с завязанными глазами должны были допрыгнуть до неё и откусить кусочек.

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Народные приметы на Андрея

Считается, что в этот день нельзя ничего делать без уважительной причины и даже работать интеллектуально. Существует поверье, что от этого можно потерять рассудок.

К тому есть существуют и приметы, связанные с природой и погодой. К примеру, если до этого дня снег еще не выпал — зима будет теплой, а коли выпал и остался лежать, то холодной.

Если перед Днем Андрея снежит, будут снегопады целую неделю.

Вода в реке шумит в этот день – стоит ждать метели.



Если тихая вода – будет хорошая зима, а шумная вода – будут трещать морозы, придут бури и метели.