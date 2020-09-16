"Дело Юрченко": В чем подозревают нардепа, при чем здесь его помощник и что говорит Зеленский

Следователи устанавливают, была взятка или нет Фото из открытых источников

Дело обещает быть серьезным и масштабным

Коррупционные схемы и правонарушения – едва ли не единственное, что остается неизменным в украинской политике на протяжении почти тридцати лет. Однако даже отлаженная коррупционная "система" в высоких кабинетах дает сбой несколько раз в год и каждый раз довольно метко и громко. На этот раз "выстрелило" в "Слуге народа" аж на $200 тысяч и срезонировало так, что виновника уже поспешили исключить из монобольшинства.

Далее – детально о подробностях "дела Юрченко", и о том, как отреагировали на коррупционный скандал в пропрезидентской партии.

Что произошло и за что предлагали взятки

Все началось с того, что 13 сентября народный депутат от "Слуги народа", которого, кстати, исключили из фракции, Гео Лерос сообщил резонансную новость. Он заявил, что Национальное антикоррупционное бюро задержало на взятке помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко, "взявшего первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами".

Лерос тогда подчеркнул, что НАБУ собрало достаточно доказательств и против самого Юрченко, но Генеральный прокурор Ирина Венедиктова "заблокировала по нему санкцию".

Уважаемые журналисты,

спросите пожалуйста у Зеленского почему он покрывает взяточника от Слуги Народа!

Два дня назад НАБУ...

Опубликовано Geo Leros Суббота, 12 сентября 2020 г.

А уже 15 сентября стало известно, что народного депутата Александра Юрченко исключили из монобольшинства из-за сообщения о его причастности к коррупционным правонарушениям. Об этом поспешили официально сообщить в офисе президента Украины. Правда, есть и другие данные – якобы Юрченко решил добровольно выйти из фракции на время расследования дела о взяточничестве со стороны его помощника – ради прозрачности так сказать.

Как бы там ни было, но по словам главы фракции Давида Арахамии, в офисе президента поддерживают решение нардепа в связи с заявлениями главы государства о "курсе на преодоление коррупции".

"Надеемся, что господин Юрченко в полной мере будет сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины и офиса Генерального прокурора, чтобы установить все объективные обстоятельства", – официально заявили у президента.

Иначе говоря, этот случай как бы послужил иллюстрацией эффективной работы президентской команды на пути к преодолению коррупции – немедленная реакция даже в отношении "своих".

Об этом свидетельствует вторая часть заявление Офиса: "Владимир Зеленский не терпит коррупцию в любых ее проявлениях. Кем бы ни был подозреваемый в коррупционных деяниях, антикоррупционные органы могут и должны провести полное расследование всех обстоятельств каждого дела. Инструменты для этого созданы, деятельность антикоррупционной инфраструктуры обеспечена на сто процентов. Никаких исключений из этого правила ни для одного лица в государстве не было и не будет".

Далее ситуация разворачивалась стремительно – в тот же день оказалось, что дело сместилось с личности Юрченко на личность его помощника Ивана Фищенко, которого подозревают в пособничестве взяточничеству. В конце концов Фищенко сообщили о подозрении и взяли его под арест.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили, что помощник нардепа был посредником в получении части взятки – $13 тысяч. За эту сумму нардеп якобы должен был внести правки в законопроект, которые касались бы переработки мусора. Еще в августе правоохранители зафиксировали получение Фищенко части взятки. К тому же его подозревают еще и в подстрекательстве к даче взятки в $200 тысяч для подкупа нардепов – членов Комитета для поддержки таких правок.

В САП также отметили, что суд избрал Фищенко меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 000 552 гривны.

Вместе с тем НАБУ ходатайствовали и о сообщении о подозрении самому Юрченко – 15 сентября Бюро отправило Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой письмо с просьбой подписать уведомление о подозрении Александру Юрченко. Она подтвердила, что получила от НАБУ такое письмо, однако отметила, что собранных доказательств пока недостаточно.

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История дела о "взяточничестве Юрченко"

На самом деле ситуация с Юрченко и его возможной причастностью к вымогательству и получению взяток началась не вчера и не позавчера. Досудебное следствие длится почти два месяца. Юрченко и Фищенко попали в поле зрения антикоррупционного бюро еще в конце июля этого года.

Согласно материалам досудебного расследования, обнародованных НАБУ, летом 2020 года следователи получили информацию о существовании организованной группы, участники которой получают взятки за использование своего служебного положения и полномочий народных депутатов. Тогда НАБУ разработало и начало внедрять спецоперацию по разоблачению и задержанию подозреваемых. Для этого был привлечен детектив под прикрытием.

К нардепу и его помощнику обратился инвестор из промышленной компании и заявил о намерении построить мусороперерабатывающий завод. "Инвестором" был детектив под прикрытием. Он попросил нардепа внести правки в законодательство, чтобы предоставить компании "зеленый тариф" на строительство завода по переработке твердых отходов.

За это народный депутат в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника (своего помощника) неправомерную выгоду в сумме $13 тысяч за внесение предложений законопроекта и в дальнейшем $200 тысяч для подкупа народных депутатов-членов комитета.

Далее все разворачивалось по такому сценарию – 3 августа в компании инвестора "согласились" выплатить взятку. Через несколько дней Александр Юрченко зарегистрировал правки в законопроект № 2207-1 "Об управлении отходами" лично от себя как от нардепа. А 6 августа Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по делу о взяточничестве.

Почему Юрченко не сообщили о подозрении

15 сентября Ирина Венедиктова выступила в Верховной Раде с заявлением относительно этого дела. Генеральный прокурор подчеркнула, что прежде чем подписать подозрение, она должна знать время, место и способ обсуждение неправомерной выгоды. А без установления факта использования служебного положения и факта получения взятки сообщить о совершении преступления невозможно. Иначе говоря – пока недостаточно доказательств для объявления подозрения Александру Юрченко.

"Единственными фактическими обстоятельствами, которые можно назвать доказанными, является факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятия подготовленных предложений изменений, обещание нардепа передать их на проработку юриста", - заявила Венедиктова.

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Кто такой Александр Юрченко

Александру Юрченко 32 года. В 2012 году он окончил Институт последипломного образования Киевского национального университета им. Т. Шевченко по специальности "Правоведение". Также является выпускником открытого международного университета развития человека "Украина".

С 2005 до 2008 года работал курьером и техником-конструктором и архитектором III категории в ЗАО "Специальный научно-реставрационный проектный институт "Укрпроектреставрация". В 2009-2015 годах был главным администратором ООО "Клиффорд Чанс".

В 2015 году Юрченко баллотировался в Киевский городской совет от партии "УКРОП" как беспартийный по округу №3 (Голосеевский район). Также он возглавлял Голосеевскую районную партийную организацию "Укропа", а на внеочередных местных выборах в 2014 году выступал членом Голосеевской районной ТИК от ВО "Свобода".

В 2019 году Юрченко избрали народным депутатом ІХ созыва по 211 округу (Голосеевский район города Киева) от партии "Слуг народа" как беспартийный. Сейчас он является членом Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

В парламенте VII созыва (2012-2014 гг.) Юрченко работал помощником на общественных началах депутата Александра Шевченко от "Свободы". А в Раде VIII созыва был помощником на общественных началах нардепов Тараса Батенко, Андрея Денисенко от "Укропа" и Елены Сотник от "Самопомочи".