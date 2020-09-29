Дело Шеремета и расследование авиакатастрофы Ан-26: Главное на утро 29 сентября

На границе Армении и Азербайджана продолжаются противостояния

Место авиакатастрофы АН-26 ГСНС

В Украине продолжается расследование авиакатастрофы Ан-26, произошедшей на прошлой неделе в Харьковской области. К тому же сегодня состоится прощание с одним из погибших курсантов.

Также накануне вечером был объявлен обвинительный акт по делу Шеремета в отношении заказчиков убийства журналиста.

Об этих и других новостях рассказываем подробнее.

Расследование авиакатастрофы Ан-26

Следователями ГБР в рамках уголовного производства по авиакатастрофе Ан-26, начатого по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия, было проведено ряд следственных действий. Так назначили 26 судебно-медицинских экспертиз, допросили в качестве свидетелей более 40 человек.

Вице-премьер-министр Олег Уруский заявил, что процесс расшифровки бортовых самописцев военного самолета Ан-26 будет длиться до пяти дней.

Крушение военного самолета АН-26 у Чугуева ГСНС

Летчик-испытатель первого класса Александр Лиходед объяснил почему курсанты не покинули воздушное судно, прыгнув с парашютами.

На Мемориале Славы города Харькова сегодня состоится церемония памяти Виталия Ольхового, скончавшегося от тяжелых травм, полученных в авиакатастрофе.

Дело Шеремета

В обвинительном акте, который зачитал прокурор в Шевченковском райсуде Киева, указано, что следствие не смогло установить заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета.

Павел Шеремет Фото из открытых источников

Также суд оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Армения объявила о мобилизации мужчин до 55 лет, а также об ограничении их выезда. Но возможность уехать из страны остается.

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана начали крупномасштабное наступление в Нагорном Карабахе.

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Пандемия COVID-19

В Украине по состоянию на утро 29 сентября выявлено 204 932 случая заболевания коронавирусом, из них 90250 людей выздоровели, 4065 — умерли.

В проект государственного бюджета на 2021 Министерство здравоохранения на вакцинацию против COVID-19 людей из групп риска закладывает 15,08 млрд грн.

Сергей Карпухин/ТАСС

В мире по состоянию на утро 29 сентября выявлено 33 552 625 случаев коронавируса из них 24 881 239 человек выздоровели, 1 006 381 — умер.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что реальное количество смертей от коронавируса COVID-19 выше, чем говорит официальная статистика.

Поставщик газа в Украину

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG совместно со своим украинским партнером Energy Resources of Ukraine выиграла тендер на поставку газа для Оператора ГТС Украины.

Поставка газа для технических нужд ОГТСУ будет происходить с 1 октября по 1 мая 2021 года.

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Ситуация на Донбассе

За минувшие сутки, 28 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня.

Два нарушения режима прекращения огня зафиксированы возле населенного пункта Шумы, открывали огонь неподалеку Старогнатовки и Авдеевки.

Боевых потерь и ранений в результате провокационных выстрелов не было.

Прогноз погоды на 29 сентября

По информации синоптиков почти во всех областях, кроме Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой, сегодня дожди, местами с грозами. На севере страны днем будет +17+20, а ночью +10+12.

В восточных и центральных областях температура воздуха днем составит +19+21, а ночью +10+12. На юге страны днем будет +22+24, а ночью +14+16.

В Киеве сегодня будут тоже дожди. Температура воздуха днем составит +19 +21, а ночью +10+12.

Прогноз погоды на 29 сентября Укргидрометцентр

В ГСЧС сообщили, что днем 29 сентября в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской областях значительные дожди, а в южных, восточных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/сек.

Также при сильных дождях в горных районах возможно формирование значительного склонного стока и локальных селевых потоков.

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Курсы валют

Официальный курс доллара на 29 сентября НБУ установил на уровне 28,30 грн, евро - 33,03 грн, российский рубль — 0,360 грн.

Поэтому по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара повысился на 1 коп. Евро подешевел на 1 коп.

Цены на топливо

По состоянию на утро 29 сентября, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн: