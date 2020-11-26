Дело МН17: Что решил суд на последнем в этом году заседании и какие это может иметь последствия

Катастрофа МН17 Reuters

Решение суда, по мнению экспертов, может иметь политические последствия для России

Накануне в Нидерландах состоялось очередное заседание суда в деле сбитого малайзийского самолета рейса МН17 над Донбассом. Это последнее слушание в этом году, оно произошло, как и ранее, в судебном комплексе "Схипхол".

Рассказываем подробнее, какие решения принял суд.

Что планировалось на заседании

Суд должен был огласить решение по запросам защиты одного из четырех обвиняемых, спецназовца ГРУ Олега Пулатова. Сторона защиты фигуранта настаивала на необходимости заново допросить экспертов и свидетелей по делу и исследовать все доказательства.

В свою очередь прокуратура отвергла необходимость этих ходатайств.

Решение суда

Нидерландский суд отклонил просьбу защиты предоставить дополнительное время для расследования альтернативных объяснений катастрофы.

Судья Хендрик Стинхейс заявил, что защита не представила четкого альтернативного сценария расследования, в то время как информация о несколько других возможных объяснениях уже была частью материалов дела.

Стинхейс сказал, что суд хотел бы заслушать подозреваемого Олега Пулатова лично и не будет направлять ему письменные вопросы, как того просили его адвокаты. Он добавил, что суд также хотел бы выслушать других подозреваемых - россиян Сергея Дубинского, Игоря Гиркина и украинца Леонида Харченко, которые никогда не сотрудничали с судом.

Кроме того, суд потребовал нового допроса свидетелей, которые сообщили, что видели пусковую установку 17 июля 2014 года, а также владельца поля, с которого предположительно была запущена ракета. Судьи также постановили, что следует приложить новые усилия, чтобы поговорить с командиром 53-й российской бригады, которая, как было установлено следователями, перевозила ракетную установку.

Также суд согласился провести дополнительную экспертизу аудиозаписей телефонных разговоров Олега Пулатова, из-за того, что обвиняемый не узнал на них свой голос. Образцами речи станет уже имеющаяся у суда видеозапись с его показаниями.

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Что означает решение суда

Эксперты считают, что решение, которое принял суд в Нидерландах, будет иметь политические последствия.

Комментируя ситуацию, эксперт по международным вопросам Анна Шелест отметила, что в любом случае крайне важны решения, которые будут приниматься в этом суде, чтобы потом их использовать в других международных инстанциях и в диалоге с другими партнерами, особенно в санкционной политике.

Шелест объяснила, почему решения нидерландского суда очень важны: "РФ с первого дня начала тактику запутывания. Они бросали в пространство как устами своих дипломатов, министров, так и через Twitter, через ботов, разнообразные безумные версии и постоянно пытались отвлечь внимание от реальных фактов. Это делалось и чтобы запутать следствие, потому что следствие обязано было некоторые из них расследовать, а также это было сделано для того, чтобы не было у населения доверия к официальному расследованию, потому что конспирологические теории всегда лучше срабатывают".

Как пояснила эксперт, в данном случае суд признал, что "эти альтернативные предложения, которые российские адвокаты предлагали, не будут расследоваться, так как не имеют под собой оснований". Это добавляет веса тем аргументам, которые представлены официальной комиссией, расследовавшей дело в течение последних лет.

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Слушания по делу сбитого малайзийского самолета рейса МН17 возобновятся 1 февраля 2021 года - начнется рассмотрение дела по существу.

Подробнее об обращении Олега Пулатова в суд можно прочитать здесь.

А как в конце сентября прошло судебное слушание по делу сбитого самолета, читайте по ссылке.

Почему арестовали Леонида Харченко и какова его роль в этом деле - в этом материале.