Дело о крушении Боинга МН17: Что нового показал очередной этап судебных слушаний в Нидерландах

Следствие продолжается Фото из открытых источников

Суд тянется долго, впереди еще несколько этапов

Судебные слушания по делу о сбитом шесть лет назад над Донбассом Боинге МН17 продолжаются второй год. Раз в несколько месяцев проходит этап слушаний, но окончательное решение каждый раз откладывается. Проходит еще некоторое время и судебное разбирательство возобновляется, но снова нет четких решений, поэтому точку в вопросе "кто на самом деле точно виноват в трагедии" поставить невозможно.

Вчера, 28 сентября, в Нидерландах прошел очередной этап судебных заседаний по делу сбитого самолета МН17, но опять никакой конкретики и четких решений и снова перерыв.

Далее рассказываем подробнее о вопросах, которые были рассмотрены в судебном зале, и новых заявлениях свидетелей и обвиняемых.

Суд по делу МН17: история заседаний

В 2014 году самолет "Боинг" авиакомпании "Малайзийские авиалинии" рейса МН17 был сбит над Донецкой областью из зенитного ракетного комплекса "Бук". Практически сразу – из-за мировой огласки трагедии – дело начали расследовать независимые европейские следователи. Следствие было длительным и достаточно результативным.

Наконец, в ноябре 2019 года стало известно, что после досудебного расследования наконец начинаются судебные слушания по делу о сбитом Боинге. Тогда же в Гаагском Окружном суде сообщили предварительный график судебных слушаний протяженностью 25 недель: 9-13 марта 2020 года; 23-27 марта 2020 года; 8 июня – 3 июля 2020 года; 31 августа – 13 ноября 2020 года; 1 февраля – 26 марта 2021 года.

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По итогам первого этапа (в марте-2020) слушаний стало известно, что, по версии обвинения, лайнер был сбит представителями ополчения из "Бука", который находился возле населенного пункта Первомайское. Также в рамках слушания были озвучены имена обвиняемых: граждане России Игорь Стрелков (Гиркин, позывной "Стрелок"), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза") и гражданин Украины Леонид Харченко (позывной "Крот"). Тогда же прокуратура Нидерландов предъявила им обвинение и вызвала их для проведения следственных действий, но никто из обвиняемых в суд не пришел. Кстати, защита есть только у Пулатова. Стрелков и Дубинский заявили, что отказываются свидетельствовать в суде.

Также на мартовском слушании стало известно, что часть родственников погибших в катастрофе MH17 потребует финансовой компенсации. По словам председательствующего судьи Хендрика Стейнхаюса, в суд поступили 84 заявления с требованием денежной компенсации.

Нидерландская прокуратура отметила, что десяткам свидетелей грозит серьезная опасность со стороны российских спецслужб. Имена свидетелей хранят в тайне, потому что большинство из них заявили, что боятся мести и даже убийства. Следователи выяснили, что угрозы поступают от вооруженных формирований на востоке Украины и от секретной службы в России.

К тому же тогда стало понятно, что защита обвинения будет пытаться затянуть рассмотрение дела. В частности, адвокаты Олега Пулатова попросили время для того, чтобы подготовиться к полноценному участию в процессе и изучить досье на 36 000 страниц дела.

После второго этапа слушаний (в июне-2020) появилась новая информация – нидерландские адвокаты обвиняемого Олега Пулатова заявили, что следователям стоит расследовать и другие версии, кроме той, что MH17 был сбит с поля на востоке Украины из ракеты "Бук".

Однако прокуратура Нидерландов представила запись телефонных разговоров, доказывающих, что лайнер был сбит "Буком", о котором говорили подозреваемые. Также прокурор Нидерландов Тейс Бергер заявил на суде, что в телах членов экипажа сбитого Boeing МН17 на востоке Украины были найдены обломки. Один из них был в форме "бабочки" от российской ракеты " Бук".

К тому же стало известно, что 76 родственников погибших в результате падения МН17 хотят выступить в суде. Еще 127 родственников намерены подать письменное заявление об ущербе, нанесенном жертвам, а 316 родственников указали, что хотят подать заявление на получение финансовой компенсации.

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Важные результаты слушания 28 сентября

Все слушания проходили по графику, и сейчас мы имеем третий этап (с августа-2020), в рамках которого появились новые подробности дела. Во время заседания 28 сентября стало известно, что один из фигурантов дела об авиакатастрофе МН17 Олег Пулатов заявил, что готов выступать в суде. По словам его адвоката Сабины тэн Дуссхате, защитники впервые смогли попасть в Россию и лично поговорить со своим клиентом.

"В России мы общались с нашим клиентом и получили много дополнительной информации. Наш клиент сказал нам, что не был привлечен ни к тому, чтобы отдавать приказ транспортировать и охранять "Бук", ни к тому, чтобы стрелять в МН17. Он не был причастен к этому и не знает лично, как и почему был сбит МН17. Он не знает, что произошло на самом деле", - заявила адвокат.

Обвиняемый в авиакатастрофе самолета МН17 Олег Пулатов Фото из открытых источников

Однако, как отметил Пулатов, он видел самолет и признает, что участвовал в боевых действиях на территории Украины. Именно по этому поводу он и готов выступать в суде. Правда, сами адвокаты говорят, что выступают против этого и отговаривают Пулатова появляться в суде. Мол, его фото широко известно, поэтому выступление в суде может быть опасным, потому что на его арест есть международный запрос.

К тому же адвокат попросила суд предоставить больше времени, чтобы выяснить причастность Пулатова к падению самолета МН17. Речь идет о месяце – для отправки запросов на дополнительное расследование.

Так и произошло – в конце заседания стало известно, что суд объявил перерыв до 3 ноября. В суде заявили, что приостановили слушания до следующего блока для того, чтобы защита Олега Пулатова смогла предоставить запрос о дополнительном расследовании.

Кстати, это не первое ходатайство Пулатова и его защиты об отсрочке рассмотрения дела. Адвокаты россиянина неоднократно подавали ходатайство с требованием рассмотрения альтернативных версий падения малайзийского самолета.

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Пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Украиной. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Судебный процесс по делу МН17, который начался в марте 2020 года, обещает быть долгим – даже сейчас он все еще находится на предварительной стадии.