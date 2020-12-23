Дед Мороз на пороге: Что по-настоящему особенного подарить родителям, детям, любимым, друзьям и коллегам

Новогодние подарки обязательно должны быть классными Фото из открытых источников

Выбор подарков – непростой, но, согласитесь, все же интересный процесс

Декабрь – истинно "подарочный" месяц. Кто с первых дней декабря, а кто в последний момент, уже перед новогодними каникулами, осаждает магазины и ищет в интернете самые лучшие вещи для родных и любимых людей. Для кого-то выбор подарков на новогодне-рождественские праздники – это истинный кайф, тогда как для других – сплошная каторга. Но от этого никуда не деться, поэтому приходится думать, придумывать, делать сюрпризы…

Далее мы расскажем, что можно подарить семье – родителям, мужу или жене, детям, а также близким друзьям, коллегам и начальнику на работе.

Конечно же, наши советы – это не панацея от "страданий" выбора подарков, однако они могут натолкнуть на правильный выбор.

Сюрпризы от Деда Мороза

Трудно сказать, что конкретно принято дарить на Новый год. Все зависит от традиций семьи и индивидуальных предпочтений человека, для которого вы подбираете подарок, от вашего бюджета, занятости и заинтересованности. Иногда бывают меткими сюрпризы, а иногда лучше заранее спросить у человека, что бы он хотел получить, даже – попросить сказать, что именно ему лучше подарить, чтобы угодить.

Кто-то радуется практически всему, если это – сюрприз, а кто-то будет разочарован даже дорогим подарком, если тот не совсем желанный. Поэтому лучше обезопасить себя от промахов и узнать, что родственник или друг хочет от Деда Мороза.

Главное правило выбора подарка на Новый год – независимо от стоимости, он должен быть подобран индивидуально для конкретного человека. На Новый год дарят что-то, что долго будет напоминать о себе и запомнится надолго.

Для детей. Вот тут внимание – не всегда "подарок для ребенка" – это подарок только для своего ребенка. У вас есть близкие друзья, соседи, коллеги с детьми, есть крестники, дети, с которыми учится ваше чадо, его близкие друзья-одноклассники. Это не значит, что вам обязательно надо купить подарки всем этим детишкам, конечно нет! Но может случиться, что все же придется выбирать два или три детских подарка.

Подарок для ребенка должен быть настоящей сказкой для него Фото из открытых источников

Чтобы выбрать подарок для знакомых детей и своих родных детей, спросите у них самих, что им интересно будет получить от Деда Мороза под елку. Если по каким-то причинам это сделать невозможно, опирайтесь на такие маркеры: подарком для самых маленьких могут стать игрушки, альбомы для рисования, раскраски, пластилин, детские наборы для творчества, конструкторы, головоломки, настольные или компьютерные игры. Дарите одежду (пижама, платье, халатик, кроссовки, комбинезон), детскую косметику, заколки для волос, бижутерию и конечно сладости, фрукты, десерты, потому что это всегда вкусно, радостно и празднично.

Если ребенок старше 10-12 лет, можно дарить и более взрослые вещи – профессиональные принадлежности для живописи, графики, лепки из глины, вышивания, шитья, поделок из дерева, гаджеты, приставки, ювелирные украшения (почему бы и нет), лыжи, коньки, ролики, велосипед, самокат, скейборд, сноуборд, музыкальные инструменты, курсы актерского мастерства или пения, билеты на спектакль, концерт, квест и даже домашняя живность – все это может стать замечательным подарком.

Новости по теме: Злой Дед Мороз, паутина на елке и зимнее солнцестояние: Топ невероятных новогодне-рождественских легенд

Для жены и мужа. Лучше всего дарить то, в чем точно уверен и знаешь, что именно это принесет радость второй половинке. Можно попросить мужа / жену составить своеобразный вишлист желаемых подарков. Так вы сможете выбрать что угодно из перечня и точно будете знать, что не прогадали. Так любимые получат и классную вещь, и одновременно сюрприз, потому что точно не будут знать, что вы выбрали из составленного ими перечня.

Для любимых подарок должен быть выбран с душой и максимальным вниманием Фото из открытых источников

Сколько женщин - столько и желаний, поэтому забавно будет размышлять, что именно подарить каждой леди. Подарком для жены может стать практически что угодно - все снова зависит лишь от ее вкусов и вашего бюджета. Вот несколько примеров вечной классики - многообразие ювелирных украшений, аксессуары, платье, сумочка, ботиночки, парфюм, курс массажа, романтическое путешествие, полет на воздушном шаре, курсы занятий по ее вкусам, к примеру, обучение маникюру, макияжу, шитью, массажу, живописи.

То же можно сказать и о мужчинах – сколько мужчин, столько и желаний. Для них также выбирайте что-то стоящее, ценное, особенное. Можно выбрать что-то из этого: ювелирные украшения, кошелек, ремень, портмоне, галстук, одежда, техника, компьютерная игра, билеты на футбольный матч, на баскетбол, хоккей или волейбол. Актуальными также будут курсы на занятия чем-то, о чем он давно мечтал.

Для мамы и отца. Родителям можно подарить парный подарок, который одинаково будет касаться обоих сразу. Это могут быть, билеты в театр, оперу, филармонию или на квест по интересам, сервиз, набор бокалов или кофейный или чайный сервиз, постельное белье, бытовая техника, коллекция чая, качественный и красивый декор для дома, аромадифузор, плед, картина, парные банные халаты, настольная игра, путешествие по Украине или за границу, элемент мебели, ювелирные украшения.

Подарок для родителей - это вещь, ассоциирующаяся с уютом, душевностью, теплотой Фото из открытых источников

А можно выбирать подарки маме и папе отдельно: книгу, ремень, перчатки, вазу, косметику, шкатулку для украшений, светильник, кошелек, ежедневник, сертификат на курсы по занятию чем-нибудь, что может понравиться. В случае с родителями, как и со всеми остальными, выбор подарка зависит от вкусов человека.

Для друга. Для людей, с которыми дружите и делите радости и невзгоды, актуальным станет такой же сценарий, как и с половинками.

Подарок для друга - это вещь, которая долго будет напоминать о вас Фото из открытых источников

Пусть друг напишет вишлист, а вы выбирайте. Подарки могут быть любыми. Чтобы "поймать" ту особую идею подарка, перечитайте предложенные варианты выше. То, что может порадовать любимых, также сработает и с друзьями.

Для коллеги. Выбор подарка зависит от ваших отношений с коллегами – близких или несколько отдаленных.

Подарок для коллеги - это отражение вашего отношения к человеку Фото из открытых источников

Если коллега не является по совместительству вашим любимым или близким другом, то подарок для него не должен быть слишком индивидуальным и очень дорогим. Выберите символическую вещь, которая будет напоминать человеку о вас и вашем хорошем к нему отношении, о совместной работе и веселых рабочих буднях. Конечно, стоит сначала выяснить, что именно человек категорически не хотел бы видеть в списке вероятных подарков.

Дарите что-то из этого: креативная записная книжка для ежедневных записей, настольный светильник или увлажнитель воздуха, чашку для кофе или чая с блюдцем, зонт, книгу, принадлежности для хобби (живописи, вышивания, лепки), коллекцию чая или кофе, набор для выращивания комнатных растений, комнатные растения, пробное занятие в школе вокала, на курсах массажа, на занятиях по боксу, карате или балету для взрослых.

Для начальника на работе. Все зависит от того, в каких вы отношениях. Если ваш шеф – близкий товарищ или хороший друг и примерно одного с вами возраста, это одно. Если он – старше и отношения с ним несколько отдаленные, хоть и уважительные, то подарок должен быть совершенно другим.

Подарок для босса необязательно дорогой Фото из открытых источников

В первом случае можно подарить креативный декор для домашнего интерьера или рабочего кабинета, галстук, смешные вещи в корпоративном стиле, павербанк, наушники, билет на концерт, пробное занятие в студии по интересам.

Для старшего и более строгого начальника подойдут дорогая записная книжка с посеребренной или позолоченной ручкой, статусный зонт, записная книжка, изготовленная на заказ, некая функциональная вещь для рабочего кабинета.

В то же время в обоих случаях одинаково метким подарком будет качественный алкоголь, коллекция необычного чая или кофе, картина, дорогая фоторамка, возможно, изготовленная на заказ.