Дата местных выборов в Украине, кадровые решения правительства и дело МН17: Главное за 15 июля
Завершается рабочий день, поэтому узнаем, какие актуальные новости принесла украинцам среда 15 июля
Сегодня парламент и правительство приняли ряд решений. Так Рада утвердила дату проведения местных выборов, поэтому депутатов на местах будем выбирать в октябре. Кабмин провел кадровые ротации, уволив и назначив новых чиновников.
Среди прочего — Нидерланды подали иск против России в деле МН17.
Рассказываем подробнее о главных новостях дня 15 июля.
Дата проведения местных выборов
Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года. За соответствующий документ проголосовали 326 народных депутатов.
Согласно принятому постановлению, местные выборы 25 октября не состоятся в оккупированном Россией Крыму и на неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. Их назначат отдельным законом после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований.
Кадровые решения правительства
В среду, 15 июля, Кабинет министров Украины принял решение о назначении заместителей министров и руководителей госучреждений, а также утвердил ряд других кадровых изменений.
Среди прочего были назначены 7 заместителей министров, уволены 4 чиновника.
Также правительство назначило Василия Кузьовича главой Государственного агентства лесных ресурсов.
Коронавирус в Украине
Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде ввести штраф для владельцев общественных мест за то, что посетители не соблюдают масочного режима.
В Виннице в Региональном центре сердечно-сосудистой патологии среди персонала и пациентов обнаружили вспышку коронавирусной инфекции COVID-19.
Расследование дела МН17
В Украине задержали человека, который может стать одним из ключевых свидетелей по делу MH17. Журналисты Bellingcat, которые занимаются расследованием катастрофы, сообщили, что имя человека – Андрей Кунавин.
Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов заявил, что Амстердам подал иск против Москвы по трем статьям Европейской конвенции по правам человека - 2-й, 3-й и 13-й статей документа.
Смерть следователя СБУ
В Киеве нашли мертвым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
Впоследствии стало известно, что погибший – следователь по особо важным делам СБУ Роман Закладный. Журналисты отмечают, что он занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. Важно, что сегодня, 15 июля, он планировал выйти на пенсию.
В то же время пресс-служба СБУ подтвердила факт смерти своего сотрудника. Однако, не остальные подробности его гибели.
Apple не будет платить штраф
Суд Европейского Союза отменил решение Европейской комиссии об уплате компанией Apple рекордного штрафа на сумму 15 миллиардов долларов.
В 2016 году Европейская комиссия признала американскую технологическую компанию Apple виновной в уклонении от уплаты налогов в Ирландии. После чего комиссия обязала ее выплатить рекордный штраф в 14,9 миллиарда долларов без учета пени.
Столкновение поездов в Чехии
В результате столкновения пассажирского и грузового поездов неподалеку от Праги, рядом с Чешскими Бродами, погиб один человек, еще 35 получили травмы различной степени тяжести.
Инцидент произошел накануне около 21:30. Пассажирский поезд CityElefant с более сотней пассажиров врезался в грузовой почтовый поезд, который стоял.
Видео дня
Тем временем на официальном YouTube-канале ZIK топовым видео стал комментарий нардепа Ирины Верещук относительно подхода к решению вопроса языков нацменьшинств.
Обсуждение дня
Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook больше всего комментариев собрала новость о решении суда о возврате имущества экс-главы Минздрава Раисе Богатыревой.
Вместо бонуса
Кроме того, сегодня на ZIK.ua вышло несколько больших материалов. Предлагаем обратить на них внимание:
Бацька и не только: Кого зарегистрировала ЦИК Беларуси на президентские выборы и почему граждане против
Адаптивный и бесконечный: Зачем Украине пятое продолжение карантина и что ждет нас в августе