Дата местных выборов в Украине, кадровые решения правительства и дело МН17: Главное за 15 июля

Завершается рабочий день, поэтому узнаем, какие актуальные новости принесла украинцам среда 15 июля

Фото из открытых источников

Сегодня парламент и правительство приняли ряд решений. Так Рада утвердила дату проведения местных выборов, поэтому депутатов на местах будем выбирать в октябре. Кабмин провел кадровые ротации, уволив и назначив новых чиновников.

Среди прочего — Нидерланды подали иск против России в деле МН17.

Рассказываем подробнее о главных новостях дня 15 июля.

Дата проведения местных выборов

Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года. За соответствующий документ проголосовали 326 народных депутатов.

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

Согласно принятому постановлению, местные выборы 25 октября не состоятся в оккупированном Россией Крыму и на неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. Их назначат отдельным законом после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований.

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Кадровые решения правительства

В среду, 15 июля, Кабинет министров Украины принял решение о назначении заместителей министров и руководителей госучреждений, а также утвердил ряд других кадровых изменений.

Среди прочего были назначены 7 заместителей министров, уволены 4 чиновника.

Также правительство назначило Василия Кузьовича главой Государственного агентства лесных ресурсов.

Коронавирус в Украине

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде ввести штраф для владельцев общественных мест за то, что посетители не соблюдают масочного режима.

В Виннице в Региональном центре сердечно-сосудистой патологии среди персонала и пациентов обнаружили вспышку коронавирусной инфекции COVID-19.

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Расследование дела МН17

В Украине задержали человека, который может стать одним из ключевых свидетелей по делу MH17. Журналисты Bellingcat, которые занимаются расследованием катастрофы, сообщили, что имя человека – Андрей Кунавин.

Катастрофа МН17 Reuters

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов заявил, что Амстердам подал иск против Москвы по трем статьям Европейской конвенции по правам человека - 2-й, 3-й и 13-й статей документа.

Смерть следователя СБУ

В Киеве нашли мертвым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.

Впоследствии стало известно, что погибший – следователь по особо важным делам СБУ Роман Закладный. Журналисты отмечают, что он занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. Важно, что сегодня, 15 июля, он планировал выйти на пенсию.

В то же время пресс-служба СБУ подтвердила факт смерти своего сотрудника. Однако, не остальные подробности его гибели.

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Apple не будет платить штраф

Суд Европейского Союза отменил решение Европейской комиссии об уплате компанией Apple рекордного штрафа на сумму 15 миллиардов долларов.

В 2016 году Европейская комиссия признала американскую технологическую компанию Apple виновной в уклонении от уплаты налогов в Ирландии. После чего комиссия обязала ее выплатить рекордный штраф в 14,9 миллиарда долларов без учета пени.

Столкновение поездов в Чехии

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов неподалеку от Праги, рядом с Чешскими Бродами, погиб один человек, еще 35 получили травмы различной степени тяжести.

Столкновение поездов в Чехии Associated Press News

Инцидент произошел накануне около 21:30. Пассажирский поезд CityElefant с более сотней пассажиров врезался в грузовой почтовый поезд, который стоял.

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Видео дня

Тем временем на официальном YouTube-канале ZIK топовым видео стал комментарий нардепа Ирины Верещук относительно подхода к решению вопроса языков нацменьшинств.

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook больше всего комментариев собрала новость о решении суда о возврате имущества экс-главы Минздрава Раисе Богатыревой.

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Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua вышло несколько больших материалов. Предлагаем обратить на них внимание:

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