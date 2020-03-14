COVID-19: Все, что нужно знать украинцам о новом коронавирусе

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Украина пополнила ряды государств, в которых не только лабораторно подтверждены случаи заболевания на новый коронавирус COVID-19, но и зафиксирована первая смерть. Рассказываем все, что стоит знать об этом опасном недуге и методах борьбы с ним

По последним данным Министерства здравоохранения, в Украине зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая заболевания новым коронавирусом COVID-19: в Черновицкой области – два случая и в Житомирской - один.

Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 55 сообщений о подозрении на COVID-19: 49 из них негативные, то есть коронавируса нет и три образца пока еще исследуется.

К сожалению, накануне вечером стало известно, что 71-летняя жительница Житомирской области умерла - ее состояние было тяжелым.



Всего же в мире было зарегистрировано 128 343 случая заболевания COVID-19, большинство из заболевших выздоровели.

Поэтому, напоминаем, что стоит знать о болезни и методы борьбы с ней.

Определение COVID-19

Коронавирусная инфекция COVID-19 - это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не возникало.

Влияние данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония.

Насколько он опасен

По данным Минздрава, 20% от всех случаев заболеваний в мире, вызванных новой коронавирусной инфекцией, тяжелые и лишь около 3% нуждаются в реанимационных мерах. То есть, это заболевание нельзя назвать "смертельным".

Как передается инфекция

Вирус не циркулирует в воздухе, а передается от человека к человеку. Чаще всего он попадает на слизистые оболочки носа, глаз через руки или другие предметы (платок, перчатки) после касания объектов (животных, мяса, рыбы, дверных ручек, поручней), загрязненных выделениями с дыхательным путям больного или инфицированного (кашля, или чихания).

Пока нет официальных подтверждений, что домашние животные, например, собаки или кошки, могут быть переносчиками нового коронавируса. Также непригодной средой для выживания вируса являются фрукты.

Сколько вирус живет на поверхностях

Вирус может сохранять жизнеспособность на поверхностях от 3-х часов до нескольких дней. Конкретные сроки зависят от ряда условий. Например, тип поверхности, температура и влажность окружающей среды. Поэтому важно дезинфицировать поверхности, ручки дверей, технику и тому подобное.

Кто в группе риска

Уязвимой группой являются люди преклонного возраста и люди с хроническими болезнями и слабым иммунитетом – они более склонны к развитию тяжелых заболеваний.

Кроме того, после фиксации случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, уязвимой группой являются медицинские работники.

Также в опасности лица, которые имели прямой физический контакт с больным или с инфекционными выделениями. Например, через рукопожатие. И лица, которые находились в закрытой среде с больными COVID-19 на расстоянии до 2-х метров и длиннее 15-ти минут.

Как защититься от вирусной инфекции

1. Укрепляйте иммунитет и следите за самочувствием

Полноценное питание, здоровый сон, физические упражнения и водный баланс организма.

2. Вовремя обращайтесь к врачу

В случае появления первых симптомов ОРВИ безотлагательно обратитесь к своему семейному врачу.

3. Мойте часто руки с мылом на протяжении 20-ти секунд

Или пользуйтесь антисептиком, содержание спирта в котором не должен быть менее 60-80%.

4. Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ

С теми, кто имеет симптомы простуды. Минимальная дистанция — 1,5 метра.

5. Термически обрабатывайте продукты

Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

6. Избегайте прикосновений к своему лицу

Не прикасайтесь грязными руками своих глаз, носа и рта.

Как лечится коронавирус COVID-19

Сейчас рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения именно этой инфекции, не существует.

Пациентам предоставляется симптоматическое лечение.