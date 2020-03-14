COVID-19: Готова ли Украина к борьбе с опасным заболеванием

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По последним данным Министерства здравоохранения, в Украине зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая заболевания новый коронавирус COVID-19: в Черновицкой области – два случая и в Житомирской - один.

Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 67 сообщений о подозрении на COVID-19: 61 из них негативные, то есть коронавируса нет и три образца пока еще исследуется.

К сожалению, накануне вечером стало известно, что 71-летняя жительница Житомирской области умерла - ее состояние было тяжелым.

Какие меры предпринимает Украина для предотвращения распространения болезни

На днях правительством было решено ввести ограничение на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Исключением является лишь меры государственной необходимости.

Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но без зрителей.

Вместе с 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях страны было введено карантин.

Кроме того, накануне на заседании Совета национальной безопасности и обороны принято решение о закрытии границ для иностранцев.

По словам президента Владимира Зеленского, исключение составляют лишь иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, в частности – представители официальных международных организаций и дипломатических миссий. Это ограничение будет введено с 16 марта на две недели. Далее решение пересмотрят.

Относительно украинцев, которые сейчас находятся за рубежом:

те, кто вылетел из Украины чартерными рейсами в туристическую путешествие, точно вернутся домой согласно расписанию.

остальные - имеет три суток до закрытия регулярного авиасообщения (17 марта).

Если с объективных причин кто-то не успеет этого сделать, то нужно будет обратиться в украинское консульство. В совместном взаимодействии с украинскими авиакомпаниями таких людей обещают вернуть домой отдельными нерегулярными рейсами.

Все, кто вернутся на родину, будут подвергнуты медицинской проверке. В случае выявления признаков заболевания – направлены в обсервацию.

Всем гражданам внутри страны порекомендовали воздержаться от поездок за границу без крайней необходимости, особенно это касается туристических путешествий.

Людей преклонного возраста, особенно тех, которые имеют хронические заболевания, попросили оставаться дома.

Руководителей предприятий – по возможности разрешить своим сотрудникам работать дома, дистанционно. Особенно речь о тех, у кого есть дети и нет с кем их оставить через карантин в школах и детских садах.

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"От каждого из нас очень многое зависит. Каждый человек, у которого проявляются даже легкие симптомы заболевания, должна самоизолироваться в течение как минимум 7 дней и обязательно обратиться к семейному врачу. Помогают простые вещи: мыть руки с мылом. Тщательно и больше 30 секунд. Пользоваться дезинфектором, здороваться, не пожимая руки и не целуя в щеки друг друга, держать дистанцию в один метр. Следует помнить, что гречка, спички и туалетная бумага не спасают от коронавируса. Нужны критическое мышление, холодная голова и меры гигиены", - отметил во время своего обращения к гражданам президент Владимир Зеленский.

Готова ли Украина к борьбе с опасным заболеванием

Как сообщили в Минздраве, сегодня с целью координации действий в период сложной эпидемиологической ситуации, в Центре общественного здоровья начинает свою работу внутренний Оперативный штаб, который будет заниматься исключительно вопросами COVID-19, ответами на запросы, сбором, обработкой и предоставлением аналитических выводов, которые будут основой для принятия решений на уровне страны.

В состав Оперативного штаба вошли представители Центра, представители международных и других организаций, которые будут работать в режиме ненормированного рабочего дня.

В ведомстве утверждают, что медицинская система Украины готова реагировать на возможные случаи COVID-19 и оказывать квалифицированную медицинскую помощь.

В частности, в Украине около 12-ти тысяч мест в инфекционных стационарах, около 2-х тысяч врачей-инфекционистов и 5-ти тысяч медперсонала.

Также в украинских больницах есть инфекционные боксы. Налажена система диагностирования заболевания. Есть достаточное количество аппаратов искусственного дыхания, средств индивидуальной защиты, и тому подобное.

По словам президента Владимира Зеленского, в ближайшее время инфекционные медицинские учреждения в каждом регионе Украины будут полностью обеспечены экспресс-тестами для выявления признаков коронавируса.

"Уже выделено 100 миллионов гривен на средства индивидуальной защиты. В случае необходимости будет немедленно выделено 500 миллионов на закупку медицинского оборудования для интенсивной терапии по ускоренной процедуре. Безотлагательно Институтом молекулярной биологии НАН Украины будет изготовлено 200 тысяч экспресс-тестов. Из государственного резерва в учреждения здравоохранения передано 10 миллионов масок. Также для проведения тестирования в регионах Украины будут использоваться передвижные лаборатории", - перечислил он.

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Больше о симптоматике коронавируса COVID-19 и путях его передачи вы можете прочитать в нашем материале - "COVID-19: Все, что нужно знать украинцам о новом коронавирусе".