Чрезвычайная ситуация в Луцке, обыски в "Укрзализныце" и визит президента Швейцарии: Главное за 21 июля

Фото из открытых источников

Этот вторник стал днем минирований и взрывов по всей Украине

Важнейшее событие за сегодня – чрезвычайная ситуация в Луцке, где мужчина захватил в автобусе двадцать заложников, приковав к себе внимание всей страны. К тому же стало известно о взрыве в столице у одной из станций метро. Далее рассказываем об этих и других важных событиях уходящего вторника.

Луцкий террорист и захват заложников

Утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с пассажирами. По всей области был введен оперативный план "Заложник" – центр города перекрыт для обеспечения безопасности граждан. Позже стало известно, что в захваченном автобусе прострелены окна.

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В связи с чрезвычайной ситуацией министр внутренних дел Арсен Аваков срочно отбыл на Волынь для координации действий по освобождению заложников в луцком автобусе.

Правоохранители уже начали переговоры с мужчиной, который позвонил в 09:25 в полицию и представился именем Максим Плохой. Он также заявил об еще одной заложенной взрывчатке в людном месте Луцка и сообщил, что имеет гранаты и мину.

Очевидец событий Максим Шушков рассказал, что утром из автобуса каждые 10 минут раздавались выстрелы. Правоохранители установили личность злоумышленника, против него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) УК Украины.

В сети нашли страницу злоумышленника в Twitter, где он подписан как Максим Плохой. На своей странице он поздравляет всех с днем антисистемы и заявляет, что "государство – это первый террорист".

Подозреваемый в захвате заложников в Луцке Фото из открытых источников

Злоумышленник требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, экс-президент Петр Порошенко, записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они – террористы в законе. А от Зеленского он требует, чтобы тот разместил сообщение с призывом посмотреть фильм "Земляне".

После обеда стало известно, что в помещение полиции, где Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким террористом, произошла стрельба.

Сам Аваков позже заявил, что в настоящее время заложники находятся "в нормальном состоянии", а связи между сегодняшними взрывами в Киеве и событиями в Луцке нет.

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В Киеве прогремел взрыв

В полдень рядом со станцией метро "Минская" произошел взрыв. За несколько часов до этого прохожие обнаружили подозрительный чемодан. С места происшествия эвакуировали людей.

Взрыв возле станции метро "Минская" Telegram-канал Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что около 12:00 аноним сообщил по линии "102" о заминировании двух автокиосков на Оболонском проспекте, 26. Во время проверки информации правоохранители и взрывотехники обнаружили опасные предметы.

"Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили", - уточнил мэр.

Волна минирований по Украине

В Киеве заминировали Центральный железнодорожный вокзал и из-за этого ограничили его работу. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали, объект проверен взрывотехниками, кинологами и правоохранителями. Однако в компании отметили, что поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

В Одессе правоохранители проверяют информацию о заминировании зданий Киевского и Малиновского судов. На спецлинию "102" поступили анонимные сообщения о заминировании этих судов. На место происшествия направили взрывотехников, следственно-оперативные группы, кинологов и работников ГСЧС. Провели эвакуацию персонала и посетителей. По состоянию на 13:00 проверку обоих объектов завершили, никаких опасных предметов не обнаружили, а работу судов возобновили.

В Харькове в полицию поступило похожее сообщение о массовом минировании в медицинских учреждениях, гипермаркетах, торговых центрах, банках, отелях, почтовых отделениях, зданиях железнодорожного и автовокзалов. Правоохранители проводят осмотр указанных помещений.

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Визит президента Швейцарии в Киев

Сегодня в Украину прилетела президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга Telegram Офиса президента

Был подписан ряд украинско-швейцарских двусторонних документов, в частности, Меморандум о партнерстве по выполнению Швейцарской программы сотрудничества на 2020-2023 годы в Украине, Имплементационный протокол к Соглашению между Украиной и Швейцарией о реадмиссии лиц и Меморандум о взаимопонимании между Офисом Генпрокурора и НАБУ и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству.

Киеву и Одесской области позволили ослабить карантин

Киеву и Одесской области позволили ослабить карантинные ограничения. Однако семь областей Украины не могут ослабить карантин - из-за несоответствий критериям Министерства здравоохранения: Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Харьковская и Черниговская области. К тому же карантин усиливают в Бердянске, поскольку с начала июля там резко ухудшилась эпидемическая ситуация. В санатории "Арктика" заболело шесть отдыхающих. К тому же, с 11 до 15 июля заболело девять медиков.

Обыски на объектах "Укрзализныци"

Служба безопасности Украины и Государственная фискальная служба Украины провела обыски на объектах "Укрзализныци". Следственные действия прошли по подозрению должностных лиц "Укрзализныци" и других частных компаний в возможном злоупотреблении служебным положением и уклонении от уплаты налогов.

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Официальное подозрение Новаку

Экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку в Польше предъявили официальное обвинение. Обвинение касается руководства организованной преступной группой, которая получала выгоду от коррупции.

Новака подозревают в вымогательстве и получении денег в обмен на предоставление частным предпринимателям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этого. В частности, речь идет о получении 1,3 млн злотых (почти 300 тыс. евро).

Видео дня

Сегодня на официальном Youtube-канале ZIK больше всего просмотров собрало видео, в котором речь идет о захвате заложников в луцком автобусе.

Обсуждение

А на официальной странице ZIK в Facebook наиболее активно комментировали новость о том, что партия "Слуга народа" поддержит "Юзика", если тот решит идти в мэры Кривого Рога.

Вместо бонуса

Также сегодня мы опубликовали на ZIK.ua несколько больших материалов:

Захват автобуса в Луцке: Кто и почему взял людей в заложники

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Миссия на Марс: Почему ОАЭ, Китай и Америка соревнуются в покорении Красной планеты

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