Чрезвычайная ситуация в Киеве, "кредитные каникулы" для каждого и возврат 26 тысяч украинцев из-за границы: Главное за 20 марта

Фото из открытых источников

Сегодня в Украине зафиксировано еще несколько человек, больных коронавирусом, а в Киеве объявлена чрезвычайная ситуация

20 марта продолжает быть днем, когда практически все новости касаются коронавируса в мире и в частности в Украине. К примеру, стало известно о новых случаях инфицирования, но есть и хорошие новости – один украинец вылечился. А тем временем президент провел ряд новых назначений и одно увольнение. Рассказываем дальше о самых главных новостях пятницы – пятого дня официального карантина в Украине.

Чрезвычайная ситуация в Киеве и на Днепропетровщине

КГГА вводит в Киеве режим чрезвычайной ситуации. По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, в настоящее время документы проходят юридические процедуры.

Фото из открытых источников

В частности позавчера было подтверждено усиление ограничительных мер и введена чрезвычайная ситуация в Киеве. Все мероприятия, которые есть по чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются. Тем временем в Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, чтобы не допустить дальнейшей эпидемии в регионе. Это значит, что будут усилены правоохранительные средства контроля, а за выполнением жителями области карантинных мероприятий будут жестко следить.

Коронавирус в Украине: обновленные данные

Еще одно подозрение на COVID-19. По состоянию на утро пятницы, 20 марта, в Украине зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, три из них - летальные. Но известно, что сегодня в Житомире проверяют на COVID-19 еще одного человека. Пациенту 69 лет и он приехал из Германии, где, вероятно, имел контакт с больными. При этом его первый экспресс-тест был отрицательный.

Фото из открытых источников

Дело за укрытие положительного теста на коронавирус. Тем временем прокуратура Киева открыла дело из-за укрытия клиникой больного коронавирусом. Должностные лица частной медицинской клиники не сообщили в государственные органы Украины о пациенте, больном коронавирусом киевлянине, который недавно посещал Швейцарию. Он сделал тест в частном медцентре Киева, но заведение не сообщило в Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья о положительном тесте пациента.

Первое выздоровление от коронавируса в Украине. Стало известно, что первый человек в Украине выздоровел после COVID-19 – пациент из Черновцов. Второй тест на коронавирус показал отрицательный результат, поэтому можно официально считать человека здоровым.

Получена первая партия экспресс-тестов для выявления коронавируса. Президент Владимир Зеленский заявил, что поступила первая партия экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19. К тому же в ближайшее время из Китая придет 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всей Украине, 10 аппаратов искусственной вентиляции легких; 1 млн масок; 10 тыс. литров дезинфикаторов.

Эвакуация украинцев со всего мира из-за коронавируса

В Киев прибыли два спецпоезда с эвакуированными украинцами из Польши. Так в Украину вернулось 1150 украинцев и двое иностранцев с видом на жительство в Украине. До конца дня ожидается еще несколько поездов с эвакуированными украинцами.

Прибытие поезда из Польши Фото - скриншот

Тем временем по состоянию на 20 марта из Египта в Украину прибыло более 25 тысяч граждан. Однако в Египте возвращения домой ожидают еще 6364 украинца, - отмечает посол Украины в Египте Евгений Микитенко.

Также известно, что из Хорватии в Украину вернулись 64 человека, хотя там до сих пор остаются еще 55 человек.

Кадровые перестановки президента

Президент Владимир Зеленский уволил своего внештатного советника Гео Лероса. Лерос является режиссером, арт-куратором и по совместительству народным депутатом. Он был президентским советником с июня 2019 года.

Владимир Зеленский из открытых источников

Также президент назначил новых руководителей райгосадминистраций в четырех областях. Всего было назначено 12 руководителей районных государственных администраций в Полтавской, Херсонской, Черниговской и Винницкой областях.

Первые штрафы за пренебрежение карантином

В Киеве суд оштрафовал женщину на 17 тысяч гривен за нарушение правил карантина. Она виновна в нарушении санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина в Украине из-за пандемии коронавируса – киевлянка продавала продукты питания с рук в неустановленном месте.

Санкции США против России из-за нефти

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Иллюстративное изображение Фото из открытых источников

Причина санкций – недавний выход России из соглашения с ОПЕК, спровоцировавший торговую войну с Саудовской Аравией и обвал цен на нефть. Также издание пишет, что Дональд Трамп планирует использовать дипломатические каналы для давления на Саудовскую Аравию, которая объявила о наращивании производства нефти после развала соглашения ОПЕК с Россией.

"Кредитные каникулы" для всех от НБУ

Национальный банк Украины на днях должен утвердить стандартные правила "кредитных каникул" для всех категорий граждан.

Национальный банк Украины rp.gov.ua

По словам заместителя председателя НБУ Екатерина Рожковой, скоро будут финализированы правила льготного пользования кредитам для всех заемщиков – крупных компаний, малого и среднего бизнеса и физлиц.

Видео дня

На YouTube-канале телеканала ZIK больше всего просмотров у видео, в котором показано, что происходит на остановках общественного транспорта в Киеве из-за введения чрезвычайного положения в городе.

Обсуждение

Самым интересным на Facebook-странице телеканала ZIK сегодня стало обращение президента Зеленского о ситуации в Украине относительно коронавируса.