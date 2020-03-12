Черный понедельник: Причины и последствия обвала рынков и что ждет Украину

Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель на фоне разногласий стран, которые ее добывают

Фондовые рынки

Распространение коронавируса, уменьшение спроса на нефть, отмена соглашения ОПЕК и России, обвал цен на нефть – все это вызвало обвал мировых рынков. Мировая паника докатилась до Украины – пошатнулась национальная валюта, которую уже не один месяц подряд пытаются удержать.

Рассказываем подробнее, что произошло на фондовых рынках и как ситуация в мире отразится на Украине.

Черный понедельник

В понедельник, 9 марта с 00:02 по киевскому времени стоимость барреля нефти Brent снизилась до 31,43 долларов – так цена упала почти на треть. Стоимость нефти марки WTI упала на 26%, до 30,7 доллара за баррель. Эксперты называют такое снижение цен рекордным с 1991 года.

За крутым пике цен на нефть резко упали и мировые рынки – на биржах по всему миру наблюдалось снижение ведущих индексов.

Уже вечером 9 марта по итогам торгов индекс Dow Jones упал на 7,78% (23851,33), индекс S & P 500 - на 7,60% (находится на отметке 2746,56 пункта), индекс Nasdaq упал на 7,92% (до 7950,68 пункта).

Британский индекс FTSE 100 уменьшился на 7,69%, французский CAC 40 - на 8,39%, немецкий индекс DAX уменьшился на 7,94%, итальянский FTSE MIB - 11,17%.

На фондовом рынке США даже приостанавливали торги, однако это не спасло ситуацию.

По итогам торгов 9 марта более чем на 1000 пунктов снизился важнейший индекс Токийской биржи Nikkei, который учитывает 225 ведущих показателей. К концу торгов индекс Nikkei потерял 5,07% и составил 19 698,76 пункта.

Тенденция к обвалу индексов коснулась даже Африки - главный индекс египетской биржи EGX30 упал почти на 8%.

В целом нефтяные котировки немного отыграли падение, однако резкое падение взбудоражило мировые фондовые рынки.

Причины обвала рынков и возможные последствия

Паника на фондовых рынках вызвала снижение цен на нефть. Такая ситуация сложилась из-за неудачных результатов переговоров нефтяного картеля ОПЕК и России.

Переговоры состоялись 6 марта, на них краеугольным камнем стал вопрос необходимости введения дополнительных ограничений добычи нефти в ответ на падение спроса из-за коронавируса. Таким образом, с 1 апреля участники ОПЕК+ свободны от обязательств и могут повышать добычу нефти на собственное усмотрение.

Саудовская Аравия приняла решение увеличить объемы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками, чтобы наказать Россию за то, что она не поддержала так называемый альянс ОПЕК+ nbcpalmsprings.com

Саудовская Аравия и ряд других стран, входящих в ОПЕК, предложили с апреля и до конца года сократить суточную добычу на 1,5 млн баррелей, чтобы компенсировать снижение спроса из-за коронавируса. Однако Россия выступила против сокращения, поскольку ее бюджет более устойчив к низким ценам на нефть. Россия хочет воспользоваться ситуацией для устранения конкурентов. В свою очередь Саудовская Аравия объявила ценовую войну.

Так, еще 6 марта цены на нефть марки Brent упали на 8% - до 46 долларов за баррель. И прогнозируется, что цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель.

Позиция России

Российская Федерация, которая стала инициатором срыва сделки, также несет потери - российские рынки покатились вниз, в том числе курс рубля. Акции компаний России упали более чем на десять процентов.

Однако российская власть уверена, что экономика страны будет только укрепляться. Президент страны убежден: российская экономика сейчас сильнее, чем в 2014 году. Сейчас у России 570 миллиардов долларов валютных резервов (у Саудовской Аравии 502 миллиарда долларов), и она может сбалансировать свой бюджет при цене 42 долларов за баррель.

Однако главная цель была в том, чтобы падение цены на нефть нанесло удар по американским производителям нефти, которые в течение десятилетия заполняют нефтяной рынок сланцевой нефтью, объясняют российские эксперты.

Влияние мирового кризиса на экономику Украины

Из-за распространения коронавируса и обвала цен на нефть резко снизилась стоимость ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины.

По 9 марта ВВП-варранты подешевели на 9,2%, а доходность евробондов выросла на 1-1,1 процентного пункта. По итогам понедельника ВВП-варранты стоили около 81,8% от номинальной стоимости, хотя еще две недели назад за них давали 107,5% от номинала.

Украинцы отреагировали на панику традиционно: побежали покупать доллары. Котировки доллара выросли и на межбанке, и на наличном рынке. Национальный банк заявил о готовности "тушить пожар" и продал 250 млн долл.

Эксперты убеждены, что паника на мировых рынках скажется на курсе валют в Украине. Так, аналитик "Альпари" Максим Пархоменко сообщил о высокой вероятности роста курса к отметке 26 гривен за доллар до конца этой недели.

При этом в Антимонопольном комитете Украины ожидают снижения цен на бензин от розничных сетей заправок из-за падения стоимости нефти на мировых рынках.

В закономерном снижении курса доллара убежден и министр экономики Украины в 1997-1998 гг. Виктор Суслов. Однако этот процесс не связан с ситуацией на мировых рынках.

По его словам, в прошлом году курс гривны был искусственно завышен, а впоследствии, путем продажи нерезидентам, владельцам спекулятивного капитала, государственных ценных бумаг и займа в размере 5 миллиардов долларов, курс доллара был снижен, а гривня – укреплена. То есть укрепление гривни произошло вовсе не за счет роста экспорта или роста промышленного производства, наоборот, промышленность у нас упала на 5%. Поэтому падение гривни сейчас абсолютно закономерно и экономически обосновано.