Черный понедельник: Причины и последствия обвала рынков и что ждет Украину
Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель на фоне разногласий стран, которые ее добывают
Распространение коронавируса, уменьшение спроса на нефть, отмена соглашения ОПЕК и России, обвал цен на нефть – все это вызвало обвал мировых рынков. Мировая паника докатилась до Украины – пошатнулась национальная валюта, которую уже не один месяц подряд пытаются удержать.
Рассказываем подробнее, что произошло на фондовых рынках и как ситуация в мире отразится на Украине.
Черный понедельник
В понедельник, 9 марта с 00:02 по киевскому времени стоимость барреля нефти Brent снизилась до 31,43 долларов – так цена упала почти на треть. Стоимость нефти марки WTI упала на 26%, до 30,7 доллара за баррель. Эксперты называют такое снижение цен рекордным с 1991 года.
За крутым пике цен на нефть резко упали и мировые рынки – на биржах по всему миру наблюдалось снижение ведущих индексов.
Уже вечером 9 марта по итогам торгов индекс Dow Jones упал на 7,78% (23851,33), индекс S & P 500 - на 7,60% (находится на отметке 2746,56 пункта), индекс Nasdaq упал на 7,92% (до 7950,68 пункта).
Британский индекс FTSE 100 уменьшился на 7,69%, французский CAC 40 - на 8,39%, немецкий индекс DAX уменьшился на 7,94%, итальянский FTSE MIB - 11,17%.
На фондовом рынке США даже приостанавливали торги, однако это не спасло ситуацию.
По итогам торгов 9 марта более чем на 1000 пунктов снизился важнейший индекс Токийской биржи Nikkei, который учитывает 225 ведущих показателей. К концу торгов индекс Nikkei потерял 5,07% и составил 19 698,76 пункта.
Тенденция к обвалу индексов коснулась даже Африки - главный индекс египетской биржи EGX30 упал почти на 8%.
В целом нефтяные котировки немного отыграли падение, однако резкое падение взбудоражило мировые фондовые рынки.
Причины обвала рынков и возможные последствия
Паника на фондовых рынках вызвала снижение цен на нефть. Такая ситуация сложилась из-за неудачных результатов переговоров нефтяного картеля ОПЕК и России.
Переговоры состоялись 6 марта, на них краеугольным камнем стал вопрос необходимости введения дополнительных ограничений добычи нефти в ответ на падение спроса из-за коронавируса. Таким образом, с 1 апреля участники ОПЕК+ свободны от обязательств и могут повышать добычу нефти на собственное усмотрение.
Саудовская Аравия и ряд других стран, входящих в ОПЕК, предложили с апреля и до конца года сократить суточную добычу на 1,5 млн баррелей, чтобы компенсировать снижение спроса из-за коронавируса. Однако Россия выступила против сокращения, поскольку ее бюджет более устойчив к низким ценам на нефть. Россия хочет воспользоваться ситуацией для устранения конкурентов. В свою очередь Саудовская Аравия объявила ценовую войну.
Так, еще 6 марта цены на нефть марки Brent упали на 8% - до 46 долларов за баррель. И прогнозируется, что цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель.
Позиция России
Российская Федерация, которая стала инициатором срыва сделки, также несет потери - российские рынки покатились вниз, в том числе курс рубля. Акции компаний России упали более чем на десять процентов.
Однако российская власть уверена, что экономика страны будет только укрепляться. Президент страны убежден: российская экономика сейчас сильнее, чем в 2014 году. Сейчас у России 570 миллиардов долларов валютных резервов (у Саудовской Аравии 502 миллиарда долларов), и она может сбалансировать свой бюджет при цене 42 долларов за баррель.
Однако главная цель была в том, чтобы падение цены на нефть нанесло удар по американским производителям нефти, которые в течение десятилетия заполняют нефтяной рынок сланцевой нефтью, объясняют российские эксперты.
Влияние мирового кризиса на экономику Украины
Из-за распространения коронавируса и обвала цен на нефть резко снизилась стоимость ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины.
По 9 марта ВВП-варранты подешевели на 9,2%, а доходность евробондов выросла на 1-1,1 процентного пункта. По итогам понедельника ВВП-варранты стоили около 81,8% от номинальной стоимости, хотя еще две недели назад за них давали 107,5% от номинала.
Украинцы отреагировали на панику традиционно: побежали покупать доллары. Котировки доллара выросли и на межбанке, и на наличном рынке. Национальный банк заявил о готовности "тушить пожар" и продал 250 млн долл.
Эксперты убеждены, что паника на мировых рынках скажется на курсе валют в Украине. Так, аналитик "Альпари" Максим Пархоменко сообщил о высокой вероятности роста курса к отметке 26 гривен за доллар до конца этой недели.
При этом в Антимонопольном комитете Украины ожидают снижения цен на бензин от розничных сетей заправок из-за падения стоимости нефти на мировых рынках.
В закономерном снижении курса доллара убежден и министр экономики Украины в 1997-1998 гг. Виктор Суслов. Однако этот процесс не связан с ситуацией на мировых рынках.
По его словам, в прошлом году курс гривны был искусственно завышен, а впоследствии, путем продажи нерезидентам, владельцам спекулятивного капитала, государственных ценных бумаг и займа в размере 5 миллиардов долларов, курс доллара был снижен, а гривня – укреплена. То есть укрепление гривни произошло вовсе не за счет роста экспорта или роста промышленного производства, наоборот, промышленность у нас упала на 5%. Поэтому падение гривни сейчас абсолютно закономерно и экономически обосновано.