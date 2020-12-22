Бюджетный отдых в Буковеле 2021: Миф или реальность

Короткий гайд по горнолыжному курорту Украины: почему поехать, где жить, сколько стоит

Буковель Funtime

Несмотря на пандемию коронавирусной болезни, в начале декабря горнолыжный курорт "Буковель" открыл сезон, о чем заявил директор комплекса на Facebook Александр Ткаченко.

Сегодня предлагаем вам разобраться, почему сюда стоит поехать и как сохранить средства.

Почему в Буковель

Название крупнейшего горнолыжного курорта в Ивано-Франковской области "Буковель" уже давно является синонимом катания на лыжах. Расположенный недалеко от села Поляница Яремчанского городского совета на высоте 920 метров, это очаг для занятий спортом, отдыха и оздоровления.

Зимний сезон, который продолжается с ноября по апрель делает это место привлекательным для туристов со всех уголков мира. Кроме того, по количеству подъемников и качеству инфраструктуры "Буковели" нет равных.

Схема трасс 2019-2020 Фото из открытых источников

Дорога в Буковель

Чтобы добраться до курорта, есть несколько вариантов. Первый - это воспользоваться услугами "Укрзализныци". Однако нужно учесть, что прямого сообщения нет. Поэтому, придется брать билет на один из поездов до ближайших городов:

Ивано-Франковска (ИС+ 749 К – 380 грн сидячий второго класса; 130 О-218 грн – плацкарт);

Ворохты (357 К – 223 грн плацкарт);

Рахова (357 К – 223 грн плацкарт).

* Все цены указаны от станции Киев-Пас до конечного пункта назначения

Тем, кто путешествует таким образом стоит приобрести билет на рейсовый автобус или маршрутку. Дорога из Ивано-Франковска до Паляницы выйдет в 100-150 грн. Если есть желание путешествовать дольше, но с минимум затрат, то есть электрички до Яремче и Ясини.

Буковель Фото из открытых источников

Из столицы можно также ехать автобусом. До Ворохты билеты стартуют от 550 грн, а до Ивано-Франковска, - от 357 грн. Примите во внимание, что путешествие в два города будет длиться от 14 часов.

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Последний вариант добраться в Буковель подходит тем, у кого есть собственное авто. По состоянию на 2020 год самым удобным вариантом для автомобилистов является дорога Киев-Житомир-Ровно-Львов-Ивано-Франковск-Ясиня длиной в 770 километров, где год назад реконструировали покрытие. Расходы достигнут отметки в 1000 грн только в одну сторону.

Недорогое жилье: лайфхаки для новеньких на курорте

Тем, кто хочет отдыхать бюджетно стоит помнить одну простую вещь: чем ближе подъемник, тем дороже. Если у вас есть план сэкономить, то искать жилье нужно в селах, которые находятся рядом: Микуличине, Яблонице, Ясине.

В общем, стоит рассчитывать на 360-600 грн в сутки без питания на одного человека. Возможно найти варианты дешевле, но это также зависит и от сезона, ведь, например, на новогодние праздники цена аренды дороже всего. Сегодня на doba.ua самое низкое предложение это 100 грн за сутки, а самое дорогое, - 1500 грн.

Фото из открытых источников

Напоследок, новичкам из сел нужно будет добираться до самого курорта. По состоянию на декабрь 2020 года легковое авто, которое следует из Ясини в Буковель стоит 400 грн на всех пассажиров. Именно поэтому при бронировании жилья нужно интересоваться сколько будет стоить поездка на горнолыжный курорт.

Где взять снаряжение в прокат

Если вы новенький и не знаете, лыжи и сноуборд это ваше или нет, то лучше взять снаряжение в прокат. Вдоль дороги к "Буковелю" есть много маленьких магазинов, которые предоставляют такие услуги. Обычно, прокат оборудования стоит от 150 грн.

К тому же, можно воспользоваться услугами курорта "Буковель". Базовые комплекты стоят от 213 грн. Все компании обычно помогают с подбором и все настраивают для вас.

Фото из открытых источников

Как одеться, чтобы было удобно

Закономерным вопросом для курорта в "Буковеле" будет: "а что же надеть, чтобы было удобно?". Именно для катания первым в вашем гардеробе должно оказаться термобелье, которого стоит взять несколько комплектов.

Поверх лучше одеть флисовую одежду для охоты и туризма, а все сверху покрыть специальной горнолыжной курткой, которая не пропускает влагу и не продувается.

Как можно сохранить средства на катании

Здесь вариантов немного. Скидку можно получить только с помощью ski-pass. Их можно приобрести только в онлайн-магазине, а процент скидки выше, если вы покупаете за месяц или два до начала сезона. Стоит напомнить, что в этом году "низкий сезон", когда стоимость дешевле всего стала значительно меньше.

Итак, в 2020-2021 году первый горнолыжный курорт открыт, а бюджетная поездка с друзьями или семьей возможна. Предлагаем вам посмотреть другие места, где можно покататься на лыжах и сноубордах.