Бутылки с ультрафиолетом, носки, улучшающие здоровье, и девайсы: Топ самых полезных изобретений для туристов

Пойти в поход или отдохнуть на берегу моря стало еще удобнее

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Во времена пандемии туризм изменился: авиакомпании получили миллиарды долларов убытков, тест на коронавирус стал обязательным для путешествий между странами, а в некоторых государствах правительства вообще запрещали въезд иностранцам.

Поэтому наши граждане начали открывать новые места в пределах Украины. Все внезапно вспомнили об отдаленных уголках, где можно побыть подальше от людей. Некоторые выбирали горы, а кто-то море. Но и там, и там требуется специальное оборудование, которое может облегчить жизнь. Какие интересные инструменты существуют, чтобы сделать отдых лучше, читайте дальше.

Fluxbag: как надувать матрасы быстро

Отдых на пляже невозможен без популярных вещей: воздушных матрасов, пляжной подушки, круга. Чтобы использовать эти атрибуты, нам всегда нужно надувать их с помощью легких или насоса.

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Тем не менее, в мире туризма существует универсальный помощник – Fluxbag. Это небольшой мешок, который можно спрятать даже в карман. Он наполняется воздухом за несколько выдохов. Затем нужно взять то, что хотите надуть.

Как использовать Fluxbag Фото из открытых источников

Соединив Fluxbag, например, с матрасом, вы получите умный насос, на который нужно нажать, чтобы наполнить воздухом желаемую вещь. Это довольно удобно и быстро. Кроме того, его можно использовать как подушку, а цена на интернет-ресурсах начинается лишь от 120 грн.

Ложка, вилка, нож и отвертка в одном инструменте

Неотъемлемой частью для походов являются многофункциональные ножи. Они также известны как мультитулы. На рынке подобных инструментов лидером по производству являются США. Некоторые компании изготавливают вещи, которые имеют до девяти функций: ножницы, пилы для дерева и металла, отвертки и тому подобное.

Иногда в такие изделия встроены также ложка и вилка, что достаточно удобно на природе. Кроме того, компании добавляют фонарики, что делает многофункциональный нож еще более полезным. Учитывая размер инструмента, который помещается в небольшой карман, это полезное изобретение для тех, кто любит походы. Цена подобных ножей 3000-5000 грн.

Типичный "мультитул" Фото из открытых источников

Бутылки и фильтры, которые очищают воду, и переносные души

Одним из важнейших элементов в открытых полевых условиях является питьевая вода. Если вы пошли компанией в поход, то об этом надо позаботиться заранее.

Сегодня для туристов продают специальные фильтры. Они идут в комплекте с двумя шлангами и надеваются на бутылку, в которой налита вода, непригодная к употреблению. Одна из трубок нужна, чтобы создавать давление и фильтровать. Сейчас подобные очистители стоят от 150 грн.

Принцип работы типового фильтра Фото из открытых источников

Также существуют бутылки, которые очищают воду. Их цена колеблется в пределах 250-500 грн. В некоторых бутылочках есть электронный фильтр, который пропускает воду через ультрафиолет, уничтожая все бактерии.

Бутылка с фильтром Фото из открытых источников

А еще для туристов есть переносные души. Это практичная вещь многоразового использования, которая похожа на обычный квадратный рюкзак. Она достаточно удобна в походах и для отдыха на природе. Цена такого продукта начинается от 255 грн.

Элементы переносного душа Фото из открытых источников

Носки, которые улучшают кровообращение

Для тех людей, которые должны просто обожают бегать, существуют особые носки. Чтобы сделать активный отдых комфортным, они используют компрессию для повышения кровообращения и сокращения мышц.

И хотя такое изобретение еще вызывает много вопросов у ученых, подобные гольфы или носки помогают снизить риск возникновения микротравм и улучшают работу мышц. Их можно использовать в различных сферах жизни: от бега и туризма до лечения. Подобные вещи в Украине стоят не менее 400 грн.

Носки с компрессией Фото из открытых источников

Одежда, которая подогревается

Активный отдых, катание на велосипедах и походы в горы зимой для туристов уже давно проходят без кучи курток и кофт, ведь новая одежда имеет особую функцию.

Сегодня вещи имеют специальные зоны для подогрева, аккумулятор и тому подобное. С подобной функцией можно приобрести куртки, сапоги и даже спортивные шапки. Это достаточно полезно для тех, кто обожает зимние походы в горы.

Шапки в Украине стоят от 2000 грн. А если вы хотите целый костюм для горного похода, то он обойдется в 8000-10000 грн.

Схема подогрева в куртке Фото из открытых источников

Девайсы, которые изменили мир туризма

Современный образ жизни требует от нас быть всегда в курсе событий. Поэтому доступ к интернету из любого уголка мира действительно важен. Но как обойти поиск кафе и баров с доступом в сеть?

Для этого есть специальные портативные роутеры, которые преобразуют сигналы 3G и 4G в личный Wi-Fi сигнал. Это позволяет подключать другие устройства и использовать интернет. Если положите в ваш рюкзак такое изобретение, вокруг вас в радиусе 10-15 метров можно будет смотреть фильмы, читать новости и просто быть онлайн. Цена колеблется в пределах 1000-1500 грн.

Портативный Wi-Fi роутер Фото из открытых источников

Также существуют многофункциональные адаптеры, которые дают возможность заряжать телефон в ЕС, Китае, Индии и по всему миру. На электронных ресурсах такие вещи стоят от 500 грн.

Адаптер для путешествий Фото из открытых источников

Итак, сегодня существует много различных изобретений, которые улучшают жизнь путешественников. Кроме вышеупомянутых, есть и множество технических новинок: камера размером с пол-ладони, карманные сигнализации на двери и многое другое. Эти вещи позволяют сделать путешествия лучше.

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