Бубонная чума в Китае и Монголии: Угрожает ли человечеству "черная смерть" Средневековья
Случаи заражения бубонной чумой постоянно возникают в разных уголках мира
На фоне пандемии коронавируса в Китае и Монголии обнаружили случаи заболевания бубонной чумой. Эта болезнь была "черной смертью" в Средние века, однако люди болеют и сейчас. Однако в современных условиях болезнь поддается лечению, если вовремя обратиться за медицинской помощью.
Рассказываем подробнее, грозит ли человечеству пандемия бубонной чумы.
Случаи бубонной чумы в 2020 году
В Монголии и Китае обнаружили несколько случаев заболевания бубонной чумой. Так, на западе Монголии госпитализировали двух людей, которые употребляли в пищу сырое мясо сурка. Учитывая это, в двух районах провинции (аймака) Ховд был временно введен карантин.
Во Внутренней Монголии, автономном регионе на севере Китая, заподозрили случай заболевания бубонной чумой у скотовода из города Байаннур. Также болезнь подозревают у 15-летнего мальчика, который контактировал с собакой, поймавшей сурка.
Из-за выявленных случаев в городе объявлен третий уровень предупреждения о профилактике чумы и борьбе с ней. По предварительной информации, это продлится до конца 2020 года.
Кроме этого, местных жителей призвали строго соблюдать требования по предупреждению и борьбе с бубонной чумой из-за риска распространения болезни среди населения.
Также местная власть не рекомендует охотиться на диких животных, а при выявлении случаев заболевания или подозрении на заболевание немедленно сообщать уполномоченным ведомствам.
Чем опасна болезнь
Бубонная чума является наиболее распространенной формой чумы в мире. Это бактериальное заболевание, которое возникает в результате укуса инфицированной блохи, которая живет на диких грызунах.
Возбудителем чумы является бактерия Yersinia pestis, которая попадает в организм человека и движется по лимфатической системе до ближайшего лимфоузла, где начинает размножаться. Позже лимфатический узел воспаляется, отекает и создает болезненные ощущения. Такие лимфатические узлы и называют "бубонами".
Инкубационный период длится от 1 до 7 дней, после обычно развивается острое лихорадочное состояние. Типичными симптомами болезни является внезапное повышение температуры, озноб, головная боль и ломота в теле, а также слабость, тошнота и рвота.
По информации ВОЗ, бубонная чума может за 24 часа привести к смерти взрослого человека, при несвоевременном обращении к врачу.
Благодаря своевременной диагностике чума успешно лечится антибактериальными препаратами и поддерживающей терапией.
Россия опасается распространения болезни
После выявления случаев бубонной чумы в отдельных регионах Монголии и Китая, которые граничат с границами РФ, Роспотребнадзор начал проводить кампанию по предотвращению употребления мяса сурка на Алтае. В селах распространили информационные материалы, а в пограничный штат Ташанта отправили мобильную лабораторию для выявления случаев чумы.
Правительство соседней российской республики Тыва также призвало жителей не охотиться на сурков. "Бактерии распространяются блохами, которые живут в меху грызунов. Крысы и мясо сурков и верблюдов опасные для человека", - напомнили чиновники.
Российские СМИ сообщили, что в начале охотничьего сезона в районе Кош-Агач на Алтае против чумы прививали 16 500 человек. "С середины прошлого века Кош-Агачский район был известным природным очагом чумы", - говорится в сообщении.
Вспышки бубонной чумы в мире
В Монголии и Китае вспышки бубонной чумы носят постоянный характер, в частности из-за местных традиций употребления в пищу сырого мяса мелких грызунов, которые могут переносить инфекцию. Там, единичные случаи заболевания фиксировали в ноябре и апреле 2019 года.
Эпидемия бубонной чумы была с августа по ноября 2017 года на Мадагаскаре. Там заболело более 2000 человек, а 165 — умерли. Пострадали также 82 медицинских работника, которые работали с зараженными пациентами.
Однако самая большая вспышка бубонной чумы случилась в Европе в средние века, тогда от болезни умерла почти половина населения.
Грозит ли миру пандемия бубонной чумы
Специалисты утверждают, что угрозы пандемии пока нет, ведь медики обладают гораздо большим арсеналом средств для сдерживания вспышек и лечения больных, чем в средние века, когда чума унесла сотни миллионов жизней.
Издание Healthline, ссылаясь на экспертов в области здравоохранения, отмечает, что миру не грозит новая эпидемия, поскольку в наше время чуму легко предотвратить и вылечить больных.
"В отличие от XIV века, теперь мы имеем понимание, как это заболевание распространяется. Мы знаем, как его предотвратить: избегать контактов с больными или мертвыми животными в зоне распространения заболевания. Мы также можем лечить инфицированных пациентов эффективными антибиотиками и давать антибиотики людям в зоне риска, чтобы предотвратить заболевание", - рассказал изданию Шанти Каппагода, доктор из Центра охраны здоровья Стэнфорда.
Стоит отметить, что бубонную чуму вызывает бактерия, и болезнь хорошо поддается лечению антибиотиками.