Бубонная чума в Китае и Монголии: Угрожает ли человечеству "черная смерть" Средневековья

В Китае и Монголии обнаружили случаи бубонной чумы 24 Канал

Случаи заражения бубонной чумой постоянно возникают в разных уголках мира

На фоне пандемии коронавируса в Китае и Монголии обнаружили случаи заболевания бубонной чумой. Эта болезнь была "черной смертью" в Средние века, однако люди болеют и сейчас. Однако в современных условиях болезнь поддается лечению, если вовремя обратиться за медицинской помощью.

Рассказываем подробнее, грозит ли человечеству пандемия бубонной чумы.

Случаи бубонной чумы в 2020 году

В Монголии и Китае обнаружили несколько случаев заболевания бубонной чумой. Так, на западе Монголии госпитализировали двух людей, которые употребляли в пищу сырое мясо сурка. Учитывая это, в двух районах провинции (аймака) Ховд был временно введен карантин.

Во Внутренней Монголии, автономном регионе на севере Китая, заподозрили случай заболевания бубонной чумой у скотовода из города Байаннур. Также болезнь подозревают у 15-летнего мальчика, который контактировал с собакой, поймавшей сурка.

Из-за выявленных случаев в городе объявлен третий уровень предупреждения о профилактике чумы и борьбе с ней. По предварительной информации, это продлится до конца 2020 года.

Кроме этого, местных жителей призвали строго соблюдать требования по предупреждению и борьбе с бубонной чумой из-за риска распространения болезни среди населения.

Также местная власть не рекомендует охотиться на диких животных, а при выявлении случаев заболевания или подозрении на заболевание немедленно сообщать уполномоченным ведомствам.

Чем опасна болезнь

Бубонная чума является наиболее распространенной формой чумы в мире. Это бактериальное заболевание, которое возникает в результате укуса инфицированной блохи, которая живет на диких грызунах.

Возбудителем чумы является бактерия Yersinia pestis, которая попадает в организм человека и движется по лимфатической системе до ближайшего лимфоузла, где начинает размножаться. Позже лимфатический узел воспаляется, отекает и создает болезненные ощущения. Такие лимфатические узлы и называют "бубонами".

Инкубационный период длится от 1 до 7 дней, после обычно развивается острое лихорадочное состояние. Типичными симптомами болезни является внезапное повышение температуры, озноб, головная боль и ломота в теле, а также слабость, тошнота и рвота.

По информации ВОЗ, бубонная чума может за 24 часа привести к смерти взрослого человека, при несвоевременном обращении к врачу.

Благодаря своевременной диагностике чума успешно лечится антибактериальными препаратами и поддерживающей терапией.

Россия опасается распространения болезни

После выявления случаев бубонной чумы в отдельных регионах Монголии и Китая, которые граничат с границами РФ, Роспотребнадзор начал проводить кампанию по предотвращению употребления мяса сурка на Алтае. В селах распространили информационные материалы, а в пограничный штат Ташанта отправили мобильную лабораторию для выявления случаев чумы.

Правительство соседней российской республики Тыва также призвало жителей не охотиться на сурков. "Бактерии распространяются блохами, которые живут в меху грызунов. Крысы и мясо сурков и верблюдов опасные для человека", - напомнили чиновники.

Российские СМИ сообщили, что в начале охотничьего сезона в районе Кош-Агач на Алтае против чумы прививали 16 500 человек. "С середины прошлого века Кош-Агачский район был известным природным очагом чумы", - говорится в сообщении.

Вспышки бубонной чумы в мире

В Монголии и Китае вспышки бубонной чумы носят постоянный характер, в частности из-за местных традиций употребления в пищу сырого мяса мелких грызунов, которые могут переносить инфекцию. Там, единичные случаи заболевания фиксировали в ноябре и апреле 2019 года.

Эпидемия бубонной чумы была с августа по ноября 2017 года на Мадагаскаре. Там заболело более 2000 человек, а 165 — умерли. Пострадали также 82 медицинских работника, которые работали с зараженными пациентами.

Однако самая большая вспышка бубонной чумы случилась в Европе в средние века, тогда от болезни умерла почти половина населения.

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Грозит ли миру пандемия бубонной чумы

Специалисты утверждают, что угрозы пандемии пока нет, ведь медики обладают гораздо большим арсеналом средств для сдерживания вспышек и лечения больных, чем в средние века, когда чума унесла сотни миллионов жизней.

Издание Healthline, ссылаясь на экспертов в области здравоохранения, отмечает, что миру не грозит новая эпидемия, поскольку в наше время чуму легко предотвратить и вылечить больных.

"В отличие от XIV века, теперь мы имеем понимание, как это заболевание распространяется. Мы знаем, как его предотвратить: избегать контактов с больными или мертвыми животными в зоне распространения заболевания. Мы также можем лечить инфицированных пациентов эффективными антибиотиками и давать антибиотики людям в зоне риска, чтобы предотвратить заболевание", - рассказал изданию Шанти Каппагода, доктор из Центра охраны здоровья Стэнфорда.

Стоит отметить, что бубонную чуму вызывает бактерия, и болезнь хорошо поддается лечению антибиотиками.