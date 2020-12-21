"Британский" штамм коронавируса: Что известно о мутации COVID-19 и чем она опасна

В Великобритании из-за распространения нового штамма коронавируса ввели четвертый уровень локдауна Фото из открытых источников

О новом штамме коронавируса известно немного, однако он гораздо заразнее, чем "старый вариант"

Уходящий год продолжает приносить сюрпризы, и довольно неприятные. Почти с начала года мир оказался в плену пандемии COVID-19, люди живут в условиях постоянного карантина и противоэпидемических правил. Однако коронавирус не покидает планету, и даже больше, мутирует, вызывая новые проблемы. Так, новый штамм коронавирусной болезни обнаружили в Великобритании. Несколько случаев заболевания зафиксировали и в других европейских странах.

Что известно о новой коронавирусной болезни, рассказываем подробнее.

Где обнаружили новый штамм коронавируса

В Великобритании зафиксировали неоднократные заболевания мутировавшим COVID-19, который может вызвать более быстрое распространение вируса на юго-востоке Англии. По состоянию на 14 декабря министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в Палате общин сообщил, что ученые определили более 1000 случаев, касающихся нового вида. Он распространяется быстрее, чем существующий штамм коронавируса, и, как полагают, способствует "очень резким, экспоненциальным подъемам" в случаях на юго-востоке Англии.

Затем он был обнаружен в 60 регионах и считается похожим на мутацию, обнаруженную в других странах за последние месяцы. Эксперт сообщил, что не было доказательств того, что новый вид не будет реагировать на вакцину против COVID-19.

Чтобы сдержать быстрое распространение новой коронавирусной болезни в Лондоне и на юго-востоке Англии с полуночи 20 декабря ввели тотальный локдаун.

Также первый министр Марк Дрейкфорд заявил, что жесткий карантин ввели и в Уэльсе. Таким образом отменены все послабления, которые обещали британцам на праздники, а также закрыты все магазины, кроме необходимых, парикмахерские и спортклубы. Кроме этого, британцам по возможности порекомендовали не выходить из домов. После заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о введении локдауна тысячи людей двинулись на вокзалы и в аэропорты, в результате чего на магистралях образовались пробки. Жители Лондона спешили покинуть столицу до 20 декабря, пока новые ограничения не вступили в силу.

Однако новый штамм коронавируса уже вышел за пределы Британии. В ВОЗ 20 декабря сообщили о 9 выявленных случаях нового штамма в Дании, а также по одному случаю в Нидерландах и Австралии. Есть случаи заражения и в Южно-Африканской Республике.

Первый случай заболевания новым мутированным коронавирусом обнаружили в Италии. Болезнь зафиксировали у пациента военного госпиталя Чилео в Риме. Больной недавно вернулся из Великобритании и находился на изоляции вместе с членами семьи.

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Что известно о "британской" разновидности коронавируса

О новой коронавирусной болезни известно пока немного. По предварительной информации, его назвали VUI-202012/01, он может распространяться быстрее, чем тот, что известен ученым. "Он может быть на 70% более заразным, чем старый вариант", – сказал глава британского правительства Борис Джонсон, добавив, что сам вирус еще исследуется.

При этом советники правительства Великобритании по борьбе с пандемией сообщили, что пока нет никаких указаний на то, что новый штамм приведет к повышению уровня смертности от COVID-19 или повлияет на процесс вакцинации. Однако новый штамм вируса распространяется чрезвычайно быстро: в ноябре он был причиной 28% всех случаев коронавируса в Лондоне, а сейчас эта цифра достигла уже 60%.

Специалист Службы общественного здравоохранения Англии (исполнительный орган Минздрава Великобритании) доктор Сьюзан Хопкинс признала, что новый штамм был обнаружен на юго-востоке Англии еще в сентябре. А полный геном расшифровали в октябре.

Изначально специалисты не придали этому значения, поскольку вирусы часто мутируют. Однако до конца ноября были зафиксированы очаги нового типа COVID-19 в графстве Кент, а заболеваемость не снижалась несмотря на принятые ограничительные меры. В результате правительство было проинформировано 11 декабря об изменении эпидемиологической ситуации.

Больше всего внимание ученых привлекли три характерных признака нового штамма:

- он быстро подменяет другие версии вируса;

- мутации коснулись важных частей вируса;

- некоторые из этих мутаций во время лабораторных тестов показали способность быстрее заражать клетки организма.

Всего первичный анализ нового штамма показал 17 потенциально важных изменений. Среди мутаций, в том числе и те, что были в варианте вируса, распространившегося среди датских норок. Кстати, парламент Дании проголосовал за решение выкопать миллионы тушек норок, убитых в стране из-за их болезни COVID-19. Их планируют сжечь.

По словам профессора Рави Гупты из Кембриджского университета, именно из-за этой смены количество заражений в лабораторных условиях увеличилось вдвое, а антитела у уже переболевших COVID-19, менее эффективны против нового вида вируса.

По мнению ученых, новый штамм появился у одного из пациентов со слишком ослабленным иммунитетом, который не смог побороть вирус. Но организм этого человека стал средой для размножения и мутации.

В то же время, пока у ученых нет доказательств, что вирус более смертоносен других мутаций. Однако, он может вызвать резкое увеличение количества больных, а это - серьезная нагрузка на больницы.

Что говорят в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения призвала страны Европы усилить противоэпидемические меры из-за распространения нового штамма коронавирусной болезни. "По всей Европе, где передача является интенсивной и широко распространенной, странам необходимо удвоить свои меры контроля и профилактики", – сказали в ВОЗ.

А тем временем в Министерстве здравоохранения Италии, кроме уведомления о запрете полетов в Британию, также заявили о необходимости тестирование всех тех, кто недавно вернулся в страну из Соединенного Королевства.

Несколько европейских стран также решили прекратить все полеты из Великобритании. К такой инициативе присоединились Нидерланды, Бельгия, Австрия. Кроме того, такую меру могут поддержать Германия, Франция и другие страны.

В целом Евросоюз планирует запретить пассажирское сообщение с Британией самолетами, поездами, а также закрыть для британцев въезд через Евротоннель под Ла-Маншем.

По данным журналистов, сегодня, 21 декабря, представители стран ЕС рассмотрят общие меры для реагирования на возникновение и распространение нового типа коронавирус. Его ячейка может быть размещена именно в Великобритании.

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Чего ожидать Украине

Эксперты предполагают, что "британский" штамм коронавируса уже циркулирует в Украине.

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что если в Украине будет подтвержден хоть один случай нового штамма коронавируса, границы нашей страны могут закрыть.

Олег Рубан не исключает, что украинские границы снова могут оказаться на замке из-за "британского" штамма COVID-19.

"Что касается ситуации в Украине относительно закрытия границ, то, действительно, это может быть, если подтвердится хоть один случай коронавирусной инфекции, который был подтвержден в Великобритании. Но могу сказать как эпидемиолог: он давно уже в Украине, он циркулирует среди населения, потому что нет границ, нет преград для такого возбудителя", – сказал Олег Рубан.

Посольство Украины в Соединенном Королевстве порекомендовало украинцам в ближайшее время воздержаться от путешествий в Лондон и Юго-Восточной Англию.

Граждан Украины, которые сейчас находятся в Великобритании просят сохранять спокойствие, следить за ходом распространения коронавирусного заболевания на официальных источниках. В случае ухудшения ситуации советуют обращаться в представительство Посольства Украины в Великобритании. Также среди рекомендаций: отслеживание возможных изменений в графиках авиарейсов, которые будут осуществляться из страны.

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Поэтому, рекомендации по соблюдению противоэпидемических мер остаются чрезвычайно актуальными.