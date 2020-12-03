Британцы лицензировали вакцину против COVID, в Украине не будут продавать е-сигареты несовершеннолетним, а в Кабмине – новые кадровые решения: Актуальное на утро 3 декабря
Великобритания со следующей недели начинает массовую вакцинацию
Кабинет министров Украины 2 декабря собрался на заседание, во время которого принял ряд важных решений. К примеру, уволил нескольких должностных лиц, а также утвердил Концепцию развития искусственного интеллекта в нашей стране.
Далее рассказываем о самых главных событиях по состоянию на утро четверга, 3 декабря.
В Британии лицензировали вакцину против COVID
Великобритания первой среди стран Запада выдала лицензию на вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19. Со следующей недели страна начинает процесс массовой иммунизации – сначала прививки будут делать для групп с наибольшим риском.
Экстренное использование вакцины было разрешено Управлением по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров до принятия соответствующих решений в США и Европе. В целом Великобритания приобрела 40 миллионов доз вакцины, которая, по последним испытаниями, имеет 95% эффективности.
Вакцину нужно хранить при -70° С, но производители заявляют, что ее можно хранить до пяти дней в холодильнике при температуре 2-8 ° С.
В Украине запретили продажу е-сигарет несовершеннолетним
Верховная Рада проголосовала за законопроект об усилении ответственности за правонарушения в сфере продаже детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах".
Закон запрещает продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, наравне с традиционными табачными изделиями. Также ко второму чтению в документ внесли еще и пункт о запрете на продажу гражданам до 18 лет табачных изделий для электрического нагрева.
За нарушение закон предусматривает штраф от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800 – 13600 гривен).
НАТО не будет вмешиваться в спор Украины и Венгрии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на новое обострение отношений между Украиной и Венгрией, заявив, что обе страны должны решить конфликт в двустороннем порядке.
Поэтому он исключил возможность посредничества НАТО для разрешения спора. По его словам, несмотря на спор между странами, Альянс может продолжать укреплять партнерство с Украиной, оказывая ей свою поддержку.
Усилена защита безработных в Украине
Верховная Рада Украины усилила защиту безработных, работников и работодателей на время карантина. Согласно законопроекту № 3486, предлагается оказывать помощь по частичной безработице всем предприятиям, в том числе и крупным.
Также в законе прописан срок, в который работодатели сообщают в центр занятости о запланированном массовом увольнении работников. В общем он должен быть не меньше, чем два месяца, а для госслужащих – не менее 30 календарных дней. В то же время будут конкретизированы основания для получения предприятиями помощи по частичной безработице из-за остановки производства.
Кабмин принял новые кадровые решения
Кабинет министров Украины 2 декабря принял ряд кадровых решений. Изменения произошли в Государственной инспекции градостроительства Украины. В частности, по проекту распоряжения Кабмина, Сергей Прохоров был назначен первым заместителем председателя ГИГУ. Кроме этого, правительство приняло проект распоряжения о временном возложении на него исполнения обязанностей председателя Госинспекции.
Кроме этого, было согласовано несколько увольнений:
- Ирины Овчаренко с должности первого заместителя Председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.
- Юрия Гусева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации.
Концепция развития искусственного интеллекта в Украине
Кабинет министров одобрил проект распоряжения "Об одобрении Концепции развития искусственного интеллекта в Украине" до 2030 года. Документом определены приоритетные сферы и основные задачи развития технологий искусственного интеллекта в Украине.
Документ скоординирует деятельность министерств и органов исполнительной власти для усовершенствования нормативных и правовых аспектов при использовании искусственного интеллекта в Украине.
Отсрочку от армии получит еще одна категория граждан
Верховная Рада отсрочила призыв на воинскую службу для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели и начальствующий состав службы освобождены от призыва на срочную военную службу на время их работы в ГСЧС вместе с педагогами, медиками, священниками, полицейскими и тому подобное.
Это позволит ГСЧС качественно выполнять задачи по назначению в мирное время и в особый период, а также в случае введения чрезвычайного положения и проведения целевой мобилизации.
"Ювентус" разгромил "Динамо" в матче Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" уступило 3:0 "Ювентусу" в выездном матче в рамках матча Лиги чемпионов. Команда Мирчи Луческу теперь занимает третью строчку в турнирной таблице.
На 21 минуте счет открыл Кьеза. Впоследствии, на 57 минуте счет удвоил Криштиану Роналду, а на 66 Альваро Мората довел преимущество до разгромного.
В свою очередь, в матче по группе "Ференцварош" дома в Будапеште уступил "Барселоне" тоже 0:3. "Динамо" и "Ференцварошем" имеют по одному очку и 8 декабря в Киеве разыграют между собой путевку в плей-офф Лиги Европы.
Ушли из жизни известные советские актеры
Советская и киноактриса Нина Иванова, известная по главной роли учительницы в фильме "Весна на Заречной улице", умерла на 87-м году жизни. Она ушла из жизни 1 декабря в результате продолжительной болезни.
Нина Иванова родилась 6 января 1934 года в Москве в семье рабочего. В кино начала сниматься с 1944 года. Свою первую роль актриса сыграла в возрасте десяти лет в фильме Виктора Эйсымонта "Жила была девочка".
Также в возрасте 71 года умер советский актер, заслуженный артист РФ Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце".
Причиной смерти актера стало осложнение в результате коронавируса. Он лежал неделю на аппарате ИВЛ.
Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года в Свердловской области. Окончил Свердловское театральное училище, а также филологический факультет Уральского государственного университета. Выступал на сцене Московского театра сатиры, а с 1988 года играл в Центральном академическом театре Советской Армии. Кроме актерства, Плотников был профессором кафедры Российского института театрального искусства.
Коронавирус в Украине и мире
По состоянию на утро 3 декабря в Украине выявлены 14 496 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в Украине заболели 772 760 человек, выздоровели 384 426 человек, а умерли 12 960 человек.
Кстати, вчера премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что "карантина выходного дня" в Украине не будет, а в субботу и воскресенье будут действовать ограничения оранжевой зоны.
Между тем в мире известно о 64 508 746 случаях заболевания коронавирусом. Всего умерло 1 492 998 человек, а выздоровело 41 495 720. Больше всего болеют в США – 13 921 371 случай, Индии – 9 534 964, Бразилии – 6 436 650, России – 2 327 105 и Франции – 2 275 677 больных.
Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о рисках заражения COVID-19 на горнолыжных курортах.
По словам главного эксперта по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майка Райана, инфекция чаще всего распространяется в аэропортах и автобусах, которые доставляют людей на курорты. Кроме этого, риск подхватить COVID-19 существует на подъемниках.
К тому же в ВОЗ ужесточили правила ношения масок. Теперь маски рекомендуется носить и вне помещений, если физически невозможно соблюдать дистанцию как минимум метр.
В помещениях также необходимо носить маски, если внутри нельзя соблюдать дистанцию. В плохо проветриваемых зданиях следует оставаться в маске независимо от возможности соблюдать дистанцию. Обновленные правила распространяются на взрослых и детей старше 12 лет. При этом ВОЗ не рекомендует носить маски детям до 5 лет.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 2 декабря, представители незаконных вооруженных формирований на востоке Украины трижды нарушили мирные договоренности.
Факты нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи Водяного. Там противник открывал огонь из станкового автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
На этом же участке противник осуществил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.
Видео дня
На официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров набрал комментарий нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры относительно вероятного будущего Налогового майдана с предпринимателями.
Обсуждение дня
Между тем на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего комментировали ту же самую новость с комментарием Александра Качуры относительно о новом Налоговом майдане.
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Также на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов. Вот они со ссылками:
Обыски, угрозы и не только: Что происходит на Закарпатье и почему Венгрия снова прибегла к международному давлению на Киев
Введение кассовых аппаратов для ФЛП отсрочено: Почему недовольны предприниматели