Британцы лицензировали вакцину против COVID, в Украине не будут продавать е-сигареты несовершеннолетним, а в Кабмине – новые кадровые решения: Актуальное на утро 3 декабря

Фото из открытых источников

Великобритания со следующей недели начинает массовую вакцинацию

Кабинет министров Украины 2 декабря собрался на заседание, во время которого принял ряд важных решений. К примеру, уволил нескольких должностных лиц, а также утвердил Концепцию развития искусственного интеллекта в нашей стране.

Далее рассказываем о самых главных событиях по состоянию на утро четверга, 3 декабря.

В Британии лицензировали вакцину против COVID

Великобритания первой среди стран Запада выдала лицензию на вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19. Со следующей недели страна начинает процесс массовой иммунизации – сначала прививки будут делать для групп с наибольшим риском.

Экстренное использование вакцины было разрешено Управлением по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров до принятия соответствующих решений в США и Европе. В целом Великобритания приобрела 40 миллионов доз вакцины, которая, по последним испытаниями, имеет 95% эффективности.

Вакцину нужно хранить при -70° С, но производители заявляют, что ее можно хранить до пяти дней в холодильнике при температуре 2-8 ° С.

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В Украине запретили продажу е-сигарет несовершеннолетним

Верховная Рада проголосовала за законопроект об усилении ответственности за правонарушения в сфере продаже детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах".

Фото из открытых источников

Закон запрещает продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, наравне с традиционными табачными изделиями. Также ко второму чтению в документ внесли еще и пункт о запрете на продажу гражданам до 18 лет табачных изделий для электрического нагрева.

За нарушение закон предусматривает штраф от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800 – 13600 гривен).

НАТО не будет вмешиваться в спор Украины и Венгрии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на новое обострение отношений между Украиной и Венгрией, заявив, что обе страны должны решить конфликт в двустороннем порядке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото из открытых источников

Поэтому он исключил возможность посредничества НАТО для разрешения спора. По его словам, несмотря на спор между странами, Альянс может продолжать укреплять партнерство с Украиной, оказывая ей свою поддержку.

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Усилена защита безработных в Украине

Верховная Рада Украины усилила защиту безработных, работников и работодателей на время карантина. Согласно законопроекту № 3486, предлагается оказывать помощь по частичной безработице всем предприятиям, в том числе и крупным.

Также в законе прописан срок, в который работодатели сообщают в центр занятости о запланированном массовом увольнении работников. В общем он должен быть не меньше, чем два месяца, а для госслужащих – не менее 30 календарных дней. В то же время будут конкретизированы основания для получения предприятиями помощи по частичной безработице из-за остановки производства.

Кабмин принял новые кадровые решения

Кабинет министров Украины 2 декабря принял ряд кадровых решений. Изменения произошли в Государственной инспекции градостроительства Украины. В частности, по проекту распоряжения Кабмина, Сергей Прохоров был назначен первым заместителем председателя ГИГУ. Кроме этого, правительство приняло проект распоряжения о временном возложении на него исполнения обязанностей председателя Госинспекции.

Кроме этого, было согласовано несколько увольнений:

Ирины Овчаренко с должности первого заместителя Председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

Юрия Гусева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации.

Концепция развития искусственного интеллекта в Украине

Кабинет министров одобрил проект распоряжения "Об одобрении Концепции развития искусственного интеллекта в Украине" до 2030 года. Документом определены приоритетные сферы и основные задачи развития технологий искусственного интеллекта в Украине.

Документ скоординирует деятельность министерств и органов исполнительной власти для усовершенствования нормативных и правовых аспектов при использовании искусственного интеллекта в Украине.

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Отсрочку от армии получит еще одна категория граждан

Верховная Рада отсрочила призыв на воинскую службу для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели и начальствующий состав службы освобождены от призыва на срочную военную службу на время их работы в ГСЧС вместе с педагогами, медиками, священниками, полицейскими и тому подобное.

Это позволит ГСЧС качественно выполнять задачи по назначению в мирное время и в особый период, а также в случае введения чрезвычайного положения и проведения целевой мобилизации.

"Ювентус" разгромил "Динамо" в матче Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" уступило 3:0 "Ювентусу" в выездном матче в рамках матча Лиги чемпионов. Команда Мирчи Луческу теперь занимает третью строчку в турнирной таблице.

Матч "Ювентус" - "Динамо" Фото из открытых источников

На 21 минуте счет открыл Кьеза. Впоследствии, на 57 минуте счет удвоил Криштиану Роналду, а на 66 Альваро Мората довел преимущество до разгромного.

В свою очередь, в матче по группе "Ференцварош" дома в Будапеште уступил "Барселоне" тоже 0:3. "Динамо" и "Ференцварошем" имеют по одному очку и 8 декабря в Киеве разыграют между собой путевку в плей-офф Лиги Европы.

Ушли из жизни известные советские актеры

Советская и киноактриса Нина Иванова, известная по главной роли учительницы в фильме "Весна на Заречной улице", умерла на 87-м году жизни. Она ушла из жизни 1 декабря в результате продолжительной болезни.

Актриса Нина Иванова Фото из открытых источников

Нина Иванова родилась 6 января 1934 года в Москве в семье рабочего. В кино начала сниматься с 1944 года. Свою первую роль актриса сыграла в возрасте десяти лет в фильме Виктора Эйсымонта "Жила была девочка".

Также в возрасте 71 года умер советский актер, заслуженный артист РФ Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце".

Актер Борис Плотников Фото из открытых источников

Причиной смерти актера стало осложнение в результате коронавируса. Он лежал неделю на аппарате ИВЛ.

Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года в Свердловской области. Окончил Свердловское театральное училище, а также филологический факультет Уральского государственного университета. Выступал на сцене Московского театра сатиры, а с 1988 года играл в Центральном академическом театре Советской Армии. Кроме актерства, Плотников был профессором кафедры Российского института театрального искусства.

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро 3 декабря в Украине выявлены 14 496 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в Украине заболели 772 760 человек, выздоровели 384 426 человек, а умерли 12 960 человек.

Кстати, вчера премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что "карантина выходного дня" в Украине не будет, а в субботу и воскресенье будут действовать ограничения оранжевой зоны.

Между тем в мире известно о 64 508 746 случаях заболевания коронавирусом. Всего умерло 1 492 998 человек, а выздоровело 41 495 720. Больше всего болеют в США – 13 921 371 случай, Индии – 9 534 964, Бразилии – 6 436 650, России – 2 327 105 и Франции – 2 275 677 больных.

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о рисках заражения COVID-19 на горнолыжных курортах.

По словам главного эксперта по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майка Райана, инфекция чаще всего распространяется в аэропортах и автобусах, которые доставляют людей на курорты. Кроме этого, риск подхватить COVID-19 существует на подъемниках.

К тому же в ВОЗ ужесточили правила ношения масок. Теперь маски рекомендуется носить и вне помещений, если физически невозможно соблюдать дистанцию как минимум метр.

Фото из открытых источников

В помещениях также необходимо носить маски, если внутри нельзя соблюдать дистанцию. В плохо проветриваемых зданиях следует оставаться в маске независимо от возможности соблюдать дистанцию. Обновленные правила распространяются на взрослых и детей старше 12 лет. При этом ВОЗ не рекомендует носить маски детям до 5 лет.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 2 декабря, представители незаконных вооруженных формирований на востоке Украины трижды нарушили мирные договоренности.

Факты нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи Водяного. Там противник открывал огонь из станкового автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

На этом же участке противник осуществил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.

Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров набрал комментарий нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры относительно вероятного будущего Налогового майдана с предпринимателями.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего комментировали ту же самую новость с комментарием Александра Качуры относительно о новом Налоговом майдане.

Вместо бонуса

Также на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов. Вот они со ссылками:

Обыски, угрозы и не только: Что происходит на Закарпатье и почему Венгрия снова прибегла к международному давлению на Киев

Введение кассовых аппаратов для ФЛП отсрочено: Почему недовольны предприниматели