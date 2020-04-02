Великая депрессия или апокалипсис: Как сейчас живут в США, Италии и Испании, где больше всего зараженных коронавирусом

В Италии пусто Фото из открытых источников

Печальное лидерство по заболеваемости и смертности от коронавируса взяли на себя США, Италия и Испания

Всего в этих трех странах по состоянию на 2 апреля зафиксировано 430 000 больных коронавирусом. Это почти половина всех инфицированных в мире.

Мировые лидеры сошлись во мнении, что рецессия и в целом состояние дел, обусловленные коронавирусом, погрузили мир в самый масштабный со времен Второй мировой войны кризис. Речь идет не только о феноменальной смертности и скорости заражений, но и о психологических настроениях и последствиях пандемии. Это пример, когда за несколько недель разрушается уклад жизни, планы, нивелируются достижения, исчезают все перспективы. Это время, когда ни один из прогнозов не может быть полным и никто не знает, что будет дальше.

Мы собрали информацию о том, как живут в условиях тотального карантина и беспрецедентной пандемии граждане США, Италии и Испании. Как это – когда на улицах военные, в парках – полевые госпитали, а на полках в супермаркетах – ни крошки?

США – тотального карантина нет

США – 216 722 инфицированных и 4056 смертей. Больше всего больных зафиксировано в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. За последние сутки умерло 912 человек – это мировой "рекорд" с начала пандемии. По самым худшим прогнозам, смертность в США может составить до 2,2 млн человек при неблагоприятном развитии ситуации. Скорость распространения вируса настолько высока, что он уже добрался до Государственного департамента США и до полицейских, до врачей и до звезд.

Известно, что от коронавируса на днях умерли чиновник Государственного департамента Соединенных Штатов Америки и легендарный джазовый музыкант Уоллес Рони, а в Нью-Йорке вирусом заразились более тысячи полицейских.

Закрыто все. Еще несколько недель назад Нью-Йорк первым закрыл школы, рестораны, музеи, театры, церкви и непродовольственные магазины на карантин. Сегодня же Нью-Йорк, город, который никогда не спит, превратился в оплот апокалипсиса. На улицах практически пусто, ибо для того, чтобы остановить "завоз" вируса, США ограничили авиасообщение с Европой и попросили американцев не выходить из дома.

Почти все улицы США опустели Фото из открытых источников

Также ограничения ввели и в Калифорнии, закрыв образовательные и развлекательные заведения, кафе, рестораны и магазины, кроме продуктовых.

Не хватает больниц… То, что некогда казалось атрибутом и предвестником войны или конца света, сейчас становится реальностью. Чтобы увеличить количество мест для тяжелобольных, в Нью-Йорке организовали полевые госпитали, а в порту больных ожидает госпитальное судно на 1000 коек. Тем временем врачи и медперсонал рассказывают, что средств защиты и медицинского оборудования не хватает.

Полевой госпиталь в парке Фото из открытых источников

…и моргов. Для умерших не хватает мест в моргах, а потому возле больниц теперь стоят грузовики с холодильниками для тел.

Передвижные морги Фото из открытых источников

Упрямый Трамп. Феноменально, но президент США Дональд Трамп не намерен полностью закрывать страну "на замок" и ограничивать передвижения американцев. Белый дом боится возможных осложнений в экономике. Несмотря на неутешительные показатели смертности и прогнозы о вероятности смерти 2 миллионов людей, Трамп планирует возобновить активность в США к Пасхе, то есть через две недели.

Что будет с выборами в США? Президентские гонки практически остановлены. Во многих штатах уже отменили традиционные праймериз, в некоторых их перенесли, а предвыборная кампания идет теперь в основном в интернете.

Безработица и государственная помощь. С 16 по 22 марта за пособиями по безработице обратились более 3 миллионов американцев, что в 15 раз больше, чем месяц назад. Конгресс США решил выплатить пособие бизнесу и простым семьям на общую сумму в $2,2 трлн. Каждый взрослый американец получит $1200 и $500 на каждого ребенка единовременного пособия.

Военные и жесткая полиция. На улицах Нью-Йорка располагаются отряды армии и национальной гвардии с техникой для охраны порядка во время эпидемии. Полиция должна разгонять людей, которые собираются большими компаниями в общественных местах.

Нью-Йорк похож на мертвый город Фото из открытых источников

Ажиотаж на оружие. У Трампа заявили, что оружие – это товар первой необходимости, поэтому магазины оружия будут открыты при любых условиях. Фантастика, но американцы опасаются, что из-за роста безработицы и эпидемии начнутся мародерство и грабежи, поэтому оружие понадобится для защиты семьи.

Карантин в Вашингтоне. С 31 марта в столице США объявлен карантин, однако разрешено гулять, бегать, выгуливать животных, ездить на велосипеде, скутере, роликах, скейте, играть в теннис и гольф, работать в огородах и садах. Единственное условие – сохранение дистанции. За нарушение ограничений – штраф на 5 тысяч долларов или год заключения.

Италия – все закрыто

Италия – 110 574 инфицированных и 13 155 смертей. Итальянская власть продлила ограничительные карантинные мероприятия до 13 апреля. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что не стоит спешить выходить из карантина.

"Если мы поспешим с некоторыми шагами, то рискуем свести на нет усилия последних самых сложных недель. Это единственный действенный способ перезапустить двигатели нашей экономики", - сказал министр, подчеркнув, что путь к победе над коронавирусом затруднен отсутствием вакцины.

В Италию будто пришел конец света Фото из открытых источников

"Сидите дома". В настоящее время в Италии и Испании ввели жесткий карантин, а жителям запрещено выходить из дому без экстренных причин. Все спортивные мероприятия отменены на ближайшие несколько месяцев.

Выдающиеся памятники культуры стоят пустые и заброшенные Фото из открытых источников

Памятники архитектуры закрыты. В Милане закрыли старейшую в Европе торговую галерею-пассаж. Компания Giorgio Armani S. p.A. закрыла свои магазины, рестораны и отель в Милане.

Владельцы ресторанов покидали свою мебель прямо на улице Фото из открытых источников

А владельцы ста ресторанов по всему Милану, входящих в объединение ресторанных брендов Италии, также решили закрыть все свои заведения.

Все выглядит так, будто люди покинули страну Фото из открытых источников

В Риме закрыт доступ к знаменитому фонтану, Ватикан закрыл площадь и базилику, а Папа Римский впервые провел воскресную проповедь по видеотрансляции.

Испания – запрет выходить на улицу

Испания – 104 118 больных и 9387 смертей. Испанское правительство ввело жесткий карантин с запретом выходить на улицы. Также отправлены домой все работающие испанцы, кроме работников жизненно важных отраслей. Все города патрулируются полицией, чтобы контролировать социальную изоляцию и соблюдение правил карантина.

Только в продуктовый. Можно ходить исключительно в супермаркет, аптеку, табачный магазин или булочную. Если кто-то передвигается так, будто гуляет, или если вместе идут двое и более человек, полиция останавливает и штрафует. Очередь в супермаркет растягивается на улицах – люди стоят за 2 метра друг от друга.

Дефицит. Испанцы скупили все продукты в супермаркетах – первыми исчезли мясо и курятина. Антисептики подорожали в несколько раз. Вместо 2 евро маленькая бутылочка жидкости теперь стоит 7 евро, а полулитровая – 17 евро.

Время словно остановилось Фото из открытых источников

Дезинфекция. Несколько раз в день военные в специальных защитных костюмах дезинфицируют улицы и общественный транспорт, который до сих пор работает. Кстати, работает и метро, правда, на час меньше, потому что на 85% снизился привычный пассажиропоток.

В Испании дезинфицируют улицы Фото из открытых источников

Штрафы. Если в машине едет двое и больше человек, а владелец не может обосновать эту необходимость, будет штраф 300 – 1000 евро.

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Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что нынешние заболевания – это случаи заражения, которые произошли две недели назад, и они обусловлены передачей вируса между членами одной семьи.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения заявила, что Италия и Испания сейчас как раз приближаются к пику заболеваемости, поэтому статистика в ближайшее время должна снизиться.