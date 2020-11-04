Более 9 тыс. избранных депутатов, четыре новые точки разведения сил на Донбассе и переназначение Трофимова: Главное за 4 ноября

Очередной рабочий день подходит к концу, а это хороший повод узнать, какие актуальные новости принесла украинцам среда

Фото из открытых источников

В Украине выбрали уже более 9000 депутатов советов разных уровней и почти 500 глав населенных пунктов.

Центральная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов на местных выборах, которые состоялись 25 октября. В некоторых населенных пунктах уже назначен второй тур.

Среди прочего стоит отметить, что трехсторонняя контактная группа согласовала 4 новые точки разведения сил на Донбассе.

О главных новостях дня рассказываем подробнее.

Промежуточные результаты местных выборов-2020

По состоянию на 4 ноября в Украине признали избранными 9 237 депутатов 406 местных советов и 492 сельских, поселковых, городских голов. Кроме того отмечается, что уже назначено повторное голосование по выборам городского головы в 11 территориальных общинах в 9 регионах Украины.

Фото из открытых источников

Геннадий Кернес остается мэром Харькова, набрав в первом туре 60,34% голосов.

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Разведение сил на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новые точки разведения сил и средств на Донбассе.

По результатам встречи ТКГ было согласовано четыре участка: Григоровка (Донецкая область),

Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое (Луганская область).

Пандемия коронавируса в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заверил, что правительство не планирует вводить новый локдаун из-за увеличения количества больных коронавирусом.

А тем временем глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что правительство начало обсуждение усиления карантина в Украине и введения так называемой "черной" зоны. Он отметил, что это один из вариантов внедрения кратковременных локдаунов.

На Закарпатье хотят усилить карантин Фото из открытых источников

Глава КГГА Виталий Кличко заявил, что Киев в связи с ухудшением эпидемической ситуации усиливает контроль за соблюдением маскового режима в метрополитене.

В КСУ определились как толковать норму о земле

Судья Конституционного Суда Украины Сергей Сас обнародовал проект решения суда о толковании земельных статей Конституции, которое суд принял за основу 2 ноября.

В суде считают, что субъектом права собственности на землю являются исключительно граждане Украины. То есть иностранцы и лица без гражданства, которые находятся на территории государства законно, не могут быть субъектами права собственности на украинскую землю. Согласно проекту решения, международные организации также не могут быть субъектами права собственности на украинскую землю.

Переназначение Трофимова

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ размещен на сайте ОП. В то же время согласно второму указу, Трофимова был назначен внештатным советником президента.

СМИ со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка сообщили, что увольнение первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова связано с хаосом и слабой модерацией президентской вертикали в регионах.

Маркив прибыл в Украину

Оправдан итальянским судом нацгвардеець Виталий Маркив сегодня прибыл в Киев и рассказал о планах на ближайшее будущее. Сначала он продолжит службу в Украине. Кроме этого, планирует посвятить время семье и самым близким людям.

Виталий Маркив Фото из открытых источников

Виталий Маркив заявил, что будет консультироваться с адвокатами по привлечению к ответственности виновных в его заключении.

Решение Верховной Рады

Верховная Рада Украины на пленарном заседании не поддержала отсрочку на год введения РРО и кассовых аппаратов для малого бизнеса. При этом парламентарии вернули документ на первое чтение.

В тексте законопроекта предлагалось разрешить не использовать кассовые аппараты плательщикам единого налога второй-четвертой групп независимо от вида деятельности, если их годовой доход не превышает миллион гривен.

Также нардепы во втором чтении изменения в Налоговый кодекс, которыми вводятся льготы в налогообложении для сферы культуры, туризма и креативных индустрий. Культурные гранты освобождаются от НДФЛ при условии их полного и целевого использования.

Среди прочего вводится сниженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 7% для большей доступности театральных представлений и концертов, выступлений художественных коллективов, артистов, а также выставок, кинематографических премьер, экскурсий в музеях и зоопарках, культурных мероприятий и тому подобное.

К тому же, парламент поддержал в первом чтении законопроект о увеличение штрафов за уголовные правонарушения против журналистов.

Промежуточные результаты выборов в США

Накануне в США состоялись президентские выборы. После волеизъявления в Вашингтоне прошли протесты. Сегодня стало известно, что в Вашингтоне у Белого дома произошло нападение с ножом на людей. В результате нападения пострадали четыре человека.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах. Позже он заявил, что победил на выборах президента США с большим отрывом.

Выборы в США Фото из открытых источников

Согласно предварительным результатам выборов, разница в голосах за кандидатов в президенты Америки — Дональда Трампа и Джо Байдена — невелика. Трамп получил 213 голосов, Байден-238.

Решение правительства

Кабинет министров Украины 4 ноября на заседании правительства согласовал увольнение глав трех областных государственных администраций (ОГА).

Так, планируют уволить председателей Ивано-Франковской ОГА Федорива Виталия Васильевича, Одесской ОГА Куцого Максима Васильевича и Сумской ОГА Грищенко Романа Сергеевича.

Также чиновники ликвидировали государственную социальную службу Украины. Соответствующее решение принимают для урегулирования механизма образования Национальной социальной сервисной службы Украины.

Украина подпишет соглашение о безвизе с Алжиром для предъявителей дипломатических и служебных паспортов. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, ссылаясь на соответствующее решение Кабмина.

Видео дня

Между тем на официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров получило видео – комментарий нардепа от фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко о расколе фракции "Слуга народа".

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook топовым среди читателей стала новость о том, как отреагировал на увольнение нацгвардейца Виталия Маркива президент Украины Владимир Зеленский.

Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua опубликовано несколько крупных материалов:

Конституционный кризис: как его планируют преодолеть Зеленский и Разумков и чью инициативу поддержат депутаты

Нацгвардейца Виталия Маркива оправдали в Италии: Подробности судебного дела, длившагося более трех лет