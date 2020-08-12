Более 60 вспышек в час: Как и когда можно увидеть пик звездопада Персеиды

Ежегодно в августе происходит самый яркий звездопад

Звездопад Фото из открытых источников

В ночь с 12 на 13 августа можно наблюдать пик звездопада Персеиды, известного еще как "августовский" звездопад. Это самый яркий и интенсивный метеоритный поток, который происходит ежегодно. Лицезреть его можно даже без специальных устройств, однако в этом году разглядеть можно будет только самые яркие Персеиды.

Что известно о звездопаде Персеиды и когда его наблюдать, рассказываем подробнее.

Как образуется метеоритный поток

Персеиды – это один из самых мощных метеорных потоков, который можно наблюдать каждый год в августе со стороны созвездия Персея. Он образуется в момент, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц кометы Свифта – Таттла. Эти частицы – размером всего с песчинку и сгорают в атмосфере нашей планеты, образуя звездопад. Интенсивность потока постепенно растет, достигает пика, а затем падает.

Комета Свифта-Таттла, через которую происходит метеорный поток Персеиды Википедия

Хвост кометы Свифта-Таттла состоит из частиц льда, пыли и пород. Эти частицы врезаются в нашу атмосферу на скорости свыше 150 тыс. км/ч. На такой скорости они вспыхивают и сгорают, образуя в небе яркие прочерки. Это зрелищное явление называют "падающими звездами", однако это всего лишь падающая пыль.

Метеорный поток Персеиды - самый яркий и самый насыщенный звездопад 2020 года. Он длится с 17 июля до 24 августа. А его пик приходится на ночь с 12 на 13 августа.

Когда можно наблюдать пик звездопада

Самая активная и заметная фаза метеоритного потока придется на 13 августа около 2-3 часов ночи, перед рассветом. Если погода ясная, можно увидеть около 60 вспышек в час.

Лучше всего наблюдать звездопад Персеиды в местности, отдаленной от огней города, желательно на открытом пространстве: в лесу, степи, на берегу моря, реки или озера. В то же время самые яркие метеоры можно будет разглядеть даже в городе в темное время суток.

Никаких специальных приспособлений, чтобы наблюдать за Персеидами, не требуется. При благоприятной погоде можно наблюдать звездопад невооруженным глазом. Смотреть надо на северо-восток, ведь все падающие звезды вылетают из одной точки, которая располагается в созвездии Персея.

Радиант метеорного потока vsenebo.blogspot

Однако, в этом году наблюдениям максимума Персеид помешает Луна. Она будет в фазе, близкой к полнолунию (полнолуние 15 августа). Так что ночью при лунном свете можно будет увидеть только очень яркие Персеиды. Но, как правило, наибольшее количество метеоров наблюдается в часы перед рассветом.

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Для тех, кто не сможет наблюдать за явлением из наиболее удобного для этого места, NASA будет вести трансляцию на сайте и своем канале в Youtube.